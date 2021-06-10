«Надпись заклеят»: УЕФА запретил лозунг «Героям слава» на форме Украины

Организатор чемпионата Европы по футболу — УЕФА — повторно рассмотрел форму сборной Украины по запросу Российского футбольного союза (РФС). Напомним, на передней части футболки изображена карта государства, где в состав Украины «входит» Крым. Также на форме присутствуют слоганы украинских националистов — «Слава Украине» и «Героям слава».

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Эти возгласы использовались в качестве официального приветствия членами Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии (запрещены в России), которые оказывали поддержку гитлеровской Германии. Данное приветствие было принято весной 1941 года, а в 2018-м Петр Порошенко подписал указ о введении данного приветствия в армии Украины.

После детального изучения формы УЕФА пришел к выводу, что сочетание этих фраз является «явно политическим, имеющим историческое и милитаристское значение», и обязал сборную Украины убрать фразу «Героям слава» с внутренней стороны воротника.

«Лозунг на внутренней стороне футболки должен быть удален для использования формы в матчах под эгидой УЕФА», — приводит ТАСС заявление пресс-службы организации.

При этом первую часть фразы «Слава Украине» УЕФА разрешил оставить, так как эти слова могут рассматриваться как ободряющий возглас без политического подтекста.

Также организатор Евро разрешил украинским футболистам оставить на форме карту страны с очертаниями не подконтрольного Украине Крыма.

Это решение основано на резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о территориальной целостности Украины. Дело в том, что ООН официально не признал Крым российским, как и все страны-участницы Евро-2020, и УЕФА лишь дублирует в этом отношении позицию Организации Объединенных Наций.

Пресс-секретарь главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко Николай Васильков уже заявил, что команде придется пойти навстречу УЕФА и скрыть запрещенные слова на дизайне футболки.

«Скорее всего, форма будет переделываться. Возможно, надпись заклеят, она же изнутри находится», — сообщил Васильков украинскому изданию «Вести».

Однако источник портала Tribuna.com сообщил, что Украинская ассоциация футбола не собирается так просто сдаваться и уже ведет переговоры с УЕФА, пытаясь убедить его оставить полную версию лозунга.

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко, который родился в Донецкой области и играл за московский ЦСКА, также раскритиковал УЕФА за его решение и призвал оставить надпись на форме без сокращений.

«Очень странно, что именно сейчас УЕФА решил подкорректировать футболку сборной Украины. Все равно: «Слава Украине. Героям слава». Считаю, что этот лозунг должен быть на футболке сборной», — написал Левченко в своем Twitter-аккаунте.

Тем временем в МИД России с одобрением встретили решение УЕФА.

«Спорт — не поле боя, а поле состязаний. Не политическая арена, но арена достижений физической культуры.

Становитесь спортивными героями, и будет вам слава. Именно так, а не националистическими лозунгами следует прославлять родину», — написала официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Это прерогатива УЕФА. Спорт должен быть без политики», — поддержал эту инициативу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев считает, что УЕФА должен был запретить не только фразу «Героям слава», но и карту Украины с Крымом.

«Движение УЕФА в сторону отсутствия политизации на соревнованиях — это, конечно, хорошо. Однако еще остается вопрос Крыма, который также является частью политической провокации на форме украинских футболистов, — цитирует депутата ТАСС.

— Достаточно странно, что УЕФА озаботился вопросом излишней политизации только после определенных сигналов с нашей стороны и большого количества недовольных людей. Думаю, что необходимо продолжать консультации с УЕФА, чтобы полностью убрать политизацию в конкретном спортивном соревновании со стороны украинской стороны».

Власти Крыма также недовольны тем, что их территорию нанесли на форму сборной Украины, и намерены всеми законными методами добиваться того, чтобы эти контуры убрали. Об этом заявил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.

«Конечно, нужно добиваться, чтобы контуры Крыма были убраны. Вообще нужно учиться отстаивать более агрессивно и настойчиво свои интересы, ведь нас проверяют на слабость», — считает чиновник.

В РФС также неодобрительно восприняли такой половинчатый вариант ограничений, наложенных УЕФА на форму «жовто-блакитных».

«Это никакое решение, это даже компромиссом назвать нельзя. Этот слоган единый, если запрещать, так запрещать все, логика непонятна, — отметил почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков. — Какие контуры? Можно создать такой прецедент, что начнут расписывать футболки, как хотят. Получается, что Кипр может разместить у себя на форме весь остров, а мы Аляску нарисуем? Чушь же полнейшая, ерунда какая-то».

Также Колосков подчеркнул, что, согласно правилам, на форме не должно быть никаких символов, кроме товарного знака, знака государства, игрового номера и фамилии.

Экс-футболист сборной России Ролан Гусев, выступавший за украинские клубы «Днепр» и киевский «Арсенал», в комментарии «Газете.Ru» предположил, что вся эта шумиха с формой не имеет никакого отношения к игрокам и тренерам сборной.

«Эту ситуацию обсуждать не хочется, это личное дело украинских футбольных руководителей. Я не думаю, что это шло от Андрея Шевченко или от футболистов — это чисто политическая тема. Им раздали эти майки, они их и надели. УЕФА — такая организация, которая это отслеживает, и они, думаю, поступили правильно (запретив лозунг «Героям слава». — «Газета.Ru»).

Если каждая сборная будет использовать политические лозунги, начнется хаос и бардак. Понятно, что все мы патриоты, но не до такой же степени. Тем более все мы прекрасно знаем, что многие украинские и российские футболисты общаются между собой и дружат. И эта политика идет вразрез с футболом и с чемпионатом Европы», — подытожил Гусев.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Украины начнет турнир в группе C, куда также попали Нидерланды, Северная Македония и Австрия.

В теории «жовто-блакитные» могут сыграть в рамках четвертьфинала Евро в Санкт-Петербурге. Для этого им нужно будет занять третье место в группе, дождаться того, чтобы вместе с ней с третьего места вышли сборные из групп 1) A, B и D; 2) A, B и E; 3) A, B и F; 4) B, D и E или 5) D, E и F. Также подопечным Шевченко нужно будет обыграть соперника по 1/8 финала.