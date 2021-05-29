Второй раз в истории: «Челси» победил в Лиге чемпионов

Лондонский «Челси» одержал победу в финале Лиги чемпионов сезона-2020/21. Подопечные Томаса Тухеля одолели с минимальным счетом «Манчестер Сити», который в нынешнем сезоне стал чемпионом Англии.

Изначально решающий матч ЛЧ должен был состояться в Стамбуле, однако Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после долгих раздумий принял решение перенести матч из Турции из-за ситуации с пандемией коронавируса в стране.

В итоге встречу принял стадион «Драгау» в Порту, а номинальным хозяином стал клуб из Манчестера.

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На финальный матч главного европейского турнира Хосеп Гвардиола выпустил следующий состав «Манчестер Сити»:

Эдерсон, Кайл Уокер, Рубен Диаш, Джон Стоунс, Александр Зинченко, Илкай Гюндоган, Кевин Де Брейне, Филип Фоден, Бернарду Силва, Рияд Марез, Рахим Стерлинг.

Тренерский штаб Томаса Тухеля с первых минут отправил на после следующих игроков «Челси»:

Эдуар Менди, Бенджамин Чилуэлл, Антонио Рюдигер, Тьягу Силва, Сесар Аспиликуэта, Рис Джеймс, Н'Голо Канте, Жоржиньо, Кай Хаверц, Мэйсон Маунт, Тимо Вернер.

В 2021 году команды уже встречались трижды. Два раза встречи происходили в рамках Английской премьер-лиги (АПЛ) и один раз – в полуфинале Кубка Англии. В 17-м туре национального первенства победа досталась «горожанам» со счетом 3:1, в борьбе за выход в финал Кубка победу с минимальным счетом одержал лондонский клуб. Перед матчем 35-го тура уже было известно, что финал Лиги чемпионов – английский, и этот поединок называли не иначе как репетицией к заключительной битве главного европейского турнира. Победа тогда досталась подопечным Тухеля – 2:1.

В плей-офф ЛЧ «Челси» выбил на стадии 1/8 финала мадридский «Атлетико», в четвертьфинале переиграл португальский «Порту», а в полуфинале почти сенсационно оказался сильнее другого клуба из столицы Испании – «Реала», таким образом лишив наставника «сливочных» Зинедина Зидана возможности попытаться выиграть четвертую Лигу чемпионов с командой. На пути «Манчестер Сити» на стадии 1/8 финала оказалась менхенгладбахская «Боруссия», в четвертьфинале «горожане» одолели «Боруссию» из Дортмунда, а в полуфинале выбили финалиста прошлого сезона – ПСЖ.

Матч начался с обоюдных атак, которые могли бы перерасти во что-то серьезное, но футболисты на первых минутах вели себя весьма осторожно. Первый серьезный и опасный момент случился на 8-й минуте. Голкипер «горожан» Эдерсон сделал сильнейший заброс через все поле, мяч поймал Рахим Стерлинг, обработал его и попытался пробить, но вратарь «Челси» Эдуар Менди перевел ситуацию на угловой удар.

Ответ от столичного клуба не заставил себя ждать – Кай Хаверц прострелил вдоль ворот на Тимо Вернера, но форвард просто запутался в своих ногах и не смог нанести качественный удар.

На 14-й минуте Вернер постарался исправиться, пробил от линии вратарской низом, но Эдерсон мяч забрал себе. Почти сразу же форвард столичного клуба атаковал ворота еще раз, но в этот раз мяч от голкипера ушел на угловой.

На 27-й минуте очень неплохую комбинацию разыграли футболисты «Манчестер Сити», Кевин де Брейне разогнал эту атаку, сделал прострел, однако Филип Фоден с близкого расстояния не смог нормально нанести удар, Антонио Рюдигер помешал, отлично сыграв в обороне. Первые 30 минут игры команды провели на достаточно высоких скоростях и с неплохими моментами. Правда, и столичный, и манчестерский клубы подводила реализация.

Первая желтая карточка в финале была показана на 35-й минуте Илкаю Гюрдогану. Очень опасно выпрыгнул игрок «горожан» вперед ногой, сбивая Тьяго Силву, который с большим трудом поднялся с газона. Сначала защитник попытался вернуться в игру, но в итоге тренерскому штабу Тухеля пришлось проводить первую – вынужденную – замену. Доигрывать матч вышел Андреас Кристенсен.

«Челси» открыл счет на 42-й минуте поединка. После передачи от Мэйсона Маунта полузащитник Кай Хаверц вышел на дуэль с Эдерсоном. Хаверц переиграл голкипера, перекинул мяч через чего и добил в пустые ворота.

В начале второго тайма «Манчестер Сити», который выиграл Английскую премьер-лигу, выглядел неубедительно и даже немного растерянно, не такой игры ожидали от фаворита этого финала. На 55-й минуте произошло достаточно жесткое столкновение: Рюдигер в борьбе за мяч буквально снес Кевина де Брейне, оба игрока оказались на газоне. Игрок «Челси» встал достаточно быстро и тут же получил желтую карточку, а вот для полузащитника «горожан» на поле вызывали медицинскую бригаду.

Несколько минут де Брейне лежал, с большим трудом поднялся при помощи медиков и в слезах покинул поле. На замену тренерский штаб «Сити» выпустил Габриэла Жезуса.

На 60-й минуте произошел весьма спорный эпизод. Стерлинг после штрафного пробил, мяч застрял среди защитников, и все игроки «Манчестер Сити» утверждали, что у Джеймса была рука, однако главный арбитр Матеу Лаос отказался указать на точку 11-метрового удара. Проверка системы видеопомощи арбитрам (VAR) тоже ничего не выявила.

«Манчестер Сити», спасать который вышел Фернандиньо, развил опаснейшую атаку, но Сесар Аспиликуэта в последний момент спас свою команду от пропущенного мяча. Через несколько минут «Челси» ответил не менее опасно – Пулишич вырвался вперед после идеального паса Хаверца, переиграл защиту «горожан», перекинул через Эдерсона, но мяч пролетел рядом со штангой.

Под конец матча обе команды начали играть еще острее и опаснее, «горожане» развили атаку, Стерлинг оказался проворнее игроков «Челси», пробился по левой бровке, но в защите надежно сыграл Бенджамин Чилуэлл, выбивая мяч от своей вратарской.

На последней минуте второго тайма Фоден имел весьма реальный шанс сократить отставание, но его опаснейший прострел накрыл собой Чилуэлл, не давая «горожанам» шанса сравнять. К основному времени матча были добавлены семь минут, в которые «Манчестер Сити» бросил все оставшиеся силы на атаку. Марез в одном из моментов нанес сильнейший удар, но мяч пролетел выше ворот.

«Горожане», считавшиеся фаворитами этого поединка, по ходу встречи потеряли ключевого игрока – де Брейне, имели достаточно большое количество возможностей не только сравнять счет, но и выйти вперед, но «Челси» надежно сыграл в обороне и не дал своим соперникам поразить свои ворота.

Лондонцы в последний раз выигрывали Лигу чемпионов в 2012 году. Крупных успехов на европейском уровне они добивались в 2013 и 2019 годах, тогда команда выиграла Лигу Европы.

Нынешний наставник лондонцев Томас Тухель выходил в финал Лиги чемпионов в прошлом сезоне, когда был главным тренером «ПСЖ». Тогда его команда уступила мюнхенской «Баварии» со счетом 0:1.