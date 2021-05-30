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Задавили «Манчестер Сити»: «Челси» — победитель Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов, который должен был пройти в Стамбуле, но был перенесен в Порту, можно было назвать английским финалом – на поле стадиона «Драгау» встречались «Манчестер Сити», выигравший чемпионат Англии, и «Челси». Победа в напряженной борьбе досталась лондонскому клубу – 1:0.

Единственный гол оформил Кай Хаверц на 42-й минуте поединка. После передачи Мэйсона Маунта полузащитник переиграл вратаря Эндерсона и отправил мяч в пустые ворота. Во второй половине встречи обе команды имели опаснейшие голевые моменты, однако реализовать их никому не удалось.

«Челси», которым руководит Томас Тухель, в последний раз выигрывал Лигу чемпионов в 2012 году. Крупных успехов на европейском уровне лондонский клуб добивался в 2013 и 2019 годах, тогда команда выиграла Лигу Европы. Интересно то, что Тухель выходил в финал Лиги чемпионов в прошлом сезоне, когда был главным тренером «ПСЖ». Тогда его команда уступила мюнхенской «Баварии» со счетом 0:1.

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