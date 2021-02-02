Три очка и победа над Малкиным: Панарин вошел в историю НХЛ

В НХЛ первый игровой день в феврале сулил несколько интриг, одной из которых был 400-й матч Артемия Панарина в лиге.
Знаменательная дата в карьере нападающего «Рейнджерс» пришлась на матч с «Питтсбургом». «Нью-Йорк» выдал ужасный старт сезона: до игры с «Пингвинз» у команды было всего две победы в регулярном чемпионате при шести поражениях. При этом команде Евгения Малкина «синерубашечники» проиграли трижды из трех попыток в нынешнем сезоне.
В этот раз удача не покинула «Рейнджерс», пусть и началась игра с гола Джейсона Цукера в ворота Игоря Шестеркина. Ассистировал американцу, кстати, Малкин.
Во втором периоде счет хозяевам удалось сравнять благодаря голу Кевина Руни — ассистентом выступил как раз Панарин, продливший результативную серию до трех матчей.
Еще один ассист Панарин записал на свой счет при второй заброшенной шайбе «Рейнджерс», автором которой стал Крис Крайдер.
А на последней минуте матча Панарин уже самостоятельно закрепит победный результат, забросив в пустые ворота. 3:1 — «Рейнджерс» добывает третью победу в сезоне.
Первой звездой встречи стал российский вратарь «Рейнджерс» Шестеркин, отразивший 25 бросков из 26. А Панарин вошел в историю НХЛ: за 400 игр он набрал 427 очков, что является шестым результатом для недрафтованных хоккеистов.
В параллельном матче «Вашингтон» принимал на своем льду «Бостон» — три дня назад игра между ними перешла в овертайм, а победную для «Кэпиталз» шайбу забросил вернувшийся Александр Овечкин. В прошедшей игре снова не приняли участие отбывающие карантин за нарушение антиковидных правил россияне «Вашингтона» — это Евгений Кузнецов и Илья Самсонов, а вот Дмитрий Орлов вернулся в состав.
«Столичные» выдали ударный стартовый отрезок, забросив три шайбы. Отличились Здено Хара, Даниэль Спронг и Джон Карлсон.
Овечкин молчал, да и в целом матч получился крайне трудным для лидера «Вашингтона» — коэффициент полезности российского форварда составил »-2».
«Брюинз» же после трех пропущенных голов невероятным образом собрались и забросили сразу четыре: Давид Пастрняк оформил дубль, еще по одной шайбе записали на свой счет Крэйг Смит и Брэндон Карло. «Кэпиталз» сняли вратаря в концовке, но сравнять не смогли, а пропустили в пустые от Брэда Маршана. 5:3 — «Бостон» прервал трехматчевую победную серию «Вашингтона».
В еще одном матче «Монреаль» встречался с выдавшим четыре победы подряд «Ванкувером».
Открыл счет нападающий «Канадиенс» Ник Судзуки, а следом за ним отличился Арттури Лехконен, для которого шайба стала второй в сезоне, заброшенной в меньшинстве.
А через несколько минут Адам Годетт, потерявший шайбу в моменте с голом Лехконена, исправился. Форвард «Ванкувера» использовал ошибку российского защитника «Монреаля» Александра Романова: тот сделал передачу от борта в центр, но не посмотрел и не увидел, что на пути был Годетт. Американец перехватил пас, вошел в зону и с кистей из-под защитника прошил ближний угол Кэри Прайса.
Это первый «привоз» Романова в НХЛ. До этого он играл исключительно полезно и завоевал полное доверие Клода Жюльена.
Несмотря на ошибку Романова, «Монреалю» победить ничего не помешало. На дубль Джеффа Питри и голы Брендана Галлахера и Тайлера Тоффоли «Кэнакс» смогли ответить лишь шайбой в исполнении Джея Бигла. Автор последнего гола Тоффоли в последних шести матча с «Ванкувером» набрал 8+2, а концовку прошлого сезона канадец как раз провел в составе «Кэнакс», после чего перебрался в «Монреаль» свободным агентом. В матчах против «Ванкувера» Тоффоли набирает больше всего очков за карьеру.
6:2 — «Канадиенс» одерживают очередную победу.
Более удачным получился день для россиян из «Тампы», победившей «Нэшвилл» со счетом 5:2.
В составе победителей дубль оформил Янни Гурд, еще по одной шайбе забросили Ондржей Палат, Брейден Пойнт и Стивен Стэмкос. В моменте с голом Стэмкоса ассистентом выступил защитник Михаил Сергачев, который, впрочем, отметился результативной передачей и в предыдущей встрече с «Предаторз» несколько дней назад.
За «Нэшвилл» отличились Микаэль Гранлунд и бывший нападающий «Йокерита» Ээли Толванен, забросивший дебютную шайбу в НХЛ.
Третьей звездой матча был признан голкипер «Тампы» Андрей Василевский, который сумел отразить 25 бросков по своим воротам.
Наконец, «Калгари» защитника Никиты Нестерова одержал вторую победу за последние пять игр, разделавшись по буллитам с «Виннипегом» — 4:3.
В составе «Флэймз» дубль сделал Джонни Годро, также отличились Кристофер Танев и Эндрю Маджапане. За «Джетс» дважды забросил Кайл Коннор и оформил гол в концовке Марк Шайфли.
Но интересен матч получился не этим. Танев стал автором одного из самых курьезных голов в сезоне: действующему обладателю «Везины», зазевавшемуся после выхода из раздевалки Коннору Хеллебайку он забросил от чужой синей линии.