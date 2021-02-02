Три очка и победа над Малкиным: Панарин вошел в историю НХЛ

В НХЛ первый игровой день в феврале сулил несколько интриг, одной из которых был 400-й матч Артемия Панарина в лиге.

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Знаменательная дата в карьере нападающего «Рейнджерс» пришлась на матч с «Питтсбургом». «Нью-Йорк» выдал ужасный старт сезона: до игры с «Пингвинз» у команды было всего две победы в регулярном чемпионате при шести поражениях. При этом команде Евгения Малкина «синерубашечники» проиграли трижды из трех попыток в нынешнем сезоне.

В этот раз удача не покинула «Рейнджерс», пусть и началась игра с гола Джейсона Цукера в ворота Игоря Шестеркина. Ассистировал американцу, кстати, Малкин.

Zucker strikes first! Penguins lead 1-0 in the 1st #LetsGoPens pic.twitter.com/WUdNX0V0xp — Barstool Yinzers (@BarstoolBurgh) February 2, 2021

Во втором периоде счет хозяевам удалось сравнять благодаря голу Кевина Руни — ассистентом выступил как раз Панарин, продливший результативную серию до трех матчей.

Kevin Rooney knots it up at 1-1



(via @NYRangers)pic.twitter.com/b3LMfoUciC — Rangers Videos (@SNYRangers) February 2, 2021

Еще один ассист Панарин записал на свой счет при второй заброшенной шайбе «Рейнджерс», автором которой стал Крис Крайдер.

Kreider with the tip gives the #nyr a 2-1 lead pic.twitter.com/yWmF6IYVmK — BlueshirtsNation.com (@NYRangerFanclub) February 2, 2021

А на последней минуте матча Панарин уже самостоятельно закрепит победный результат, забросив в пустые ворота. 3:1 — «Рейнджерс» добывает третью победу в сезоне.

Первой звездой встречи стал российский вратарь «Рейнджерс» Шестеркин, отразивший 25 бросков из 26. А Панарин вошел в историю НХЛ: за 400 игр он набрал 427 очков, что является шестым результатом для недрафтованных хоккеистов.

We Bread pic.twitter.com/LUO45LrX33 — New York Rangers (@NYRangers) February 2, 2021

В параллельном матче «Вашингтон» принимал на своем льду «Бостон» — три дня назад игра между ними перешла в овертайм, а победную для «Кэпиталз» шайбу забросил вернувшийся Александр Овечкин. В прошедшей игре снова не приняли участие отбывающие карантин за нарушение антиковидных правил россияне «Вашингтона» — это Евгений Кузнецов и Илья Самсонов, а вот Дмитрий Орлов вернулся в состав.

«Столичные» выдали ударный стартовый отрезок, забросив три шайбы. Отличились Здено Хара, Даниэль Спронг и Джон Карлсон.

Овечкин молчал, да и в целом матч получился крайне трудным для лидера «Вашингтона» — коэффициент полезности российского форварда составил »-2».

«Брюинз» же после трех пропущенных голов невероятным образом собрались и забросили сразу четыре: Давид Пастрняк оформил дубль, еще по одной шайбе записали на свой счет Крэйг Смит и Брэндон Карло. «Кэпиталз» сняли вратаря в концовке, но сравнять не смогли, а пропустили в пустые от Брэда Маршана. 5:3 — «Бостон» прервал трехматчевую победную серию «Вашингтона».

#NHLBRUINS WIN!!!



We come back from three down for a huge victory in D.C.! pic.twitter.com/bLXk87vIjC — Boston Bruins (@NHLBruins) February 2, 2021

В еще одном матче «Монреаль» встречался с выдавшим четыре победы подряд «Ванкувером».

Открыл счет нападающий «Канадиенс» Ник Судзуки, а следом за ним отличился Арттури Лехконен, для которого шайба стала второй в сезоне, заброшенной в меньшинстве.

А через несколько минут Адам Годетт, потерявший шайбу в моменте с голом Лехконена, исправился. Форвард «Ванкувера» использовал ошибку российского защитника «Монреаля» Александра Романова: тот сделал передачу от борта в центр, но не посмотрел и не увидел, что на пути был Годетт. Американец перехватил пас, вошел в зону и с кистей из-под защитника прошил ближний угол Кэри Прайса.

Это первый «привоз» Романова в НХЛ. До этого он играл исключительно полезно и завоевал полное доверие Клода Жюльена.

Несмотря на ошибку Романова, «Монреалю» победить ничего не помешало. На дубль Джеффа Питри и голы Брендана Галлахера и Тайлера Тоффоли «Кэнакс» смогли ответить лишь шайбой в исполнении Джея Бигла. Автор последнего гола Тоффоли в последних шести матча с «Ванкувером» набрал 8+2, а концовку прошлого сезона канадец как раз провел в составе «Кэнакс», после чего перебрался в «Монреаль» свободным агентом. В матчах против «Ванкувера» Тоффоли набирает больше всего очков за карьеру.

6:2 — «Канадиенс» одерживают очередную победу.

Более удачным получился день для россиян из «Тампы», победившей «Нэшвилл» со счетом 5:2.

В составе победителей дубль оформил Янни Гурд, еще по одной шайбе забросили Ондржей Палат, Брейден Пойнт и Стивен Стэмкос. В моменте с голом Стэмкоса ассистентом выступил защитник Михаил Сергачев, который, впрочем, отметился результативной передачей и в предыдущей встрече с «Предаторз» несколько дней назад.

Stamkos puts #GoBolts up 4-0 and becomes the teams all time power play points leader pic.twitter.com/cPJ26Ed6SG — That's Hockey Talk (@ThatsHockeyTalk) February 2, 2021

За «Нэшвилл» отличились Микаэль Гранлунд и бывший нападающий «Йокерита» Ээли Толванен, забросивший дебютную шайбу в НХЛ.

Eeli Tolvanen pelasi ensimmдisen NHL-ottelunsa muutamaan vuoteen ja laittoi laatan heti reppuun!#NHLfi pic.twitter.com/qlDXFREidp — Mr Green Suomi (@MrGreenSuomi) February 2, 2021

Третьей звездой матча был признан голкипер «Тампы» Андрей Василевский, который сумел отразить 25 бросков по своим воротам.

Our goalie > your goalie



Andrei Vasilevskiy with another save!



Watch the @TBLightning on FOX Sports Sun & FOX Sports Go: https://t.co/SZcpCI5a6m#GoBolts pic.twitter.com/khqOmTncgH — FOX Sports Bolts (@FOXSportsBolts) February 2, 2021

Наконец, «Калгари» защитника Никиты Нестерова одержал вторую победу за последние пять игр, разделавшись по буллитам с «Виннипегом» — 4:3.

В составе «Флэймз» дубль сделал Джонни Годро, также отличились Кристофер Танев и Эндрю Маджапане. За «Джетс» дважды забросил Кайл Коннор и оформил гол в концовке Марк Шайфли.

Но интересен матч получился не этим. Танев стал автором одного из самых курьезных голов в сезоне: действующему обладателю «Везины», зазевавшемуся после выхода из раздевалки Коннору Хеллебайку он забросил от чужой синей линии.