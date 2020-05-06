В стиле Медведевой: Трусова ушла от Тутберидзе к Плющенко

Потеря для Тутберидзе

Карантинное межсезонье перестает быть томным: мир фигурного катания поразила новость о том, что Александра Трусова, владеющая четырьмя четверными прыжками, покинула группу Этери Тутберидзе.

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Русская ракета продолжит карьеру в академии Евгения Плющенко, о чем официально объявил сам олимпийский чемпион.

«Процесс начался, готовим официально документы в Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР) о переходе Саши Трусовой ко мне в академию, в мою группу. Все мы на самоизоляции, но сейчас время переходов, мы все делаем официально, как должно быть, — цитирует Плющенко ТАСС.

— Считаю, что Саше за столько лет, что она каталась в «Самбо-70», нужно правильно пообщаться с руководством и тренером. Жизнь такая штука, что спортсмен иногда переходит к другому тренеру, считаю, это нормально».

Также специалист выразил надежду на то, что ему удастся добиться высоких результатов со звездной ученицей и что ему «не терпится как можно быстрее начать работу с Сашей».

По информации RT, Русская ракета уже написала заявление об уходе из Хрустального, и тренерский штаб узнал об этом еще две недели назад.

Почему именно Плющенко?

Для чего же обладательнице двух мировых рекордов (по оценке за произвольную программе и по сумме баллов) и королеве квадов переходить в академию, которая открылась лишь три года назад и пока не зарекомендовала себя оглушительными успехами?

Да и сам Плющенко, несмотря на два олимпийских золота в бытность спортсменом, в тренерском деле пока считается молодым специалистом. Трусова может выбрать любого тренера в мире — такой звезде никто не откажет, даже несмотря на неровный последний сезон.

Однако есть два фактора, которые могли склонить девушку к выбору академии Плющенко (помимо личности ее основателя). Во-первых, вместе с ней туда перешел на работу один из тренеров группы Тутберидзе Сергей Розанов, который умеет ставить элементы ультра-си (четверные и тройной аксель).

Во-вторых, там работает ее первый московский тренер Александр Волков. Именно к нему Трусова в свое время переезжала тренироваться из Рязани, именно он поверил в ее потенциал и занимался с ней четыре года, поставив ученице все тройные прыжки.

После этого в 2016 году спортсменка перешла к Тутберидзе, добавила в свой арсенал четверные и добилась известности. Несмотря на это расставание, Волков продолжал весьма лестно высказываться о бывшей ученице — и при этом жестко критиковал ее нынешнюю наставницу.

Так, в интервью РИА «Новости» специалист утверждал, что все успехи подопечных Тутберидзе якобы объясняются не ее собственной работой, а в основном трудами помощников. Например, технику прыжков фигуристам в Хрустальном ставит Сергей Дудаков, а одиозная наставница будто бы работает лишь как организатор и моральный лидер, психологически подавляя юных спортсменов.

«Если перед вами сидит щенок, вы можете на него накричать, ударить палкой, и он подчинится вашей команде и будет сидеть. Почему? Потому что он вас боится. Но когда щенок вырастает в большую овчарку, то если вы замахнетесь на него палкой, он, скорее всего, вас укусит.

Думаю, своих маленьких девочек Тутберидзе держит под колоссальным давлением, делает с ними все, что хочет, а они делают все, что она говорит. Скажи им сделать пятерной прыжок, они пойдут. Разобьются, но пойдут.

Но когда ребенок начинает взрослеть, то с ним так нельзя. Если ты на него раз наорал, два, унизил, оскорбил, то на третий он пошлет тебя», — говорил Волков.

Также специалист высказывал надежду на то, что Трусовой удастся сохранить здоровье в Хрустальном, несмотря на дикий темп тренировок со множеством повторений четверных и всех остальных прыжков.

«Саша всегда была сильной девочкой и остается такой. Надеюсь, ее хватит еще надолго. Исполнять четверные в таком юном возрасте — это колоссальная нагрузка и риск травм. Страдают связки, кости, но основная долгосрочная проблема — позвоночник. Особенно опасны недокруты, которых набирается десятки за тренировки. У тебя проворачивается голеностоп, это тоже чревато», — цитировал Волкова «СЭ».

Судя по всему, Трусова решила попробовать вернуться к тренеру, который позволит ей немного выдохнуть и обеспечит заботой о здоровье, но при этом не даст откатиться назад в плане техники: Волков известен как специалист по прыжкам.

Но все же — в чем причина именно ухода от Тутберидзе? Неужели к этому привел только один относительно неудачный сезон, в котором фигуристка потеряла прежнюю стабильность и на главных стартах (чемпионате России, Европы и финале Гран-при) проиграла Алене Косторной и Анне Щербаковой?

Не была любимицей

По информации Sport24, Русская ракета была недовольна тем, что тренерский штаб уделяет ей мало внимания. Девушка раньше всех в группе начала исполнять четверные прыжки, однако, когда у нее возникли сложности, персональной заботы она не получила, и в итоге проблему решить не удалось, — на официальных стартах сезона-2019/20 спортсменка стала регулярно падать.

Как сообщил источник, ситуацию осложняло то, что фавориткой одного из главных тренеров группы Даниила Глейхенгауза, который ставит программы всем фигуристам Хрустального, является Щербакова. По этой причине он уделял ей гораздо больше индивидуального времени, чем той же Трусовой.

Что касается Тутберидзе, то она в данный момент находится в США, помогая по быту своей дочери Диане Дэвис, которая выступает в танцах на льду и тренируется в Детройте. Из-за этого наставница стала реже выходить на связь с собственными ученицами.

«Девочки группы Тутберидзе в последнее время не чувствовали поддержки тренера даже онлайн — уже некоторое время она с ними не на связи.

Для Трусовой это тем более стало проблемой, потому что она уже давно переживала, что ей не уделяли должного внимания. Девушка почувствовала себя ненужной в группе, в результате чего у нее пошел спад», — утверждает источник.

На самом деле причиной спада могли стать самые разные факторы — от стремительного роста Трусовой в этом сезоне до постоянно меняющегося контента в произвольной программе, где количество четверных менялось от трех до пяти, а еще иногда появлялся тройной аксель. Причем спортсменка сама активно вмешивалась в контент, настаивая на его сложности, в то время как тренеры часто уговаривали упростить.

Но у каждой стороны в этой ситуации своя правда. В конце концов, даже споры по поводу контента могли стать следствием долго скрываемого недовольства и свидетельствовать о внутренней борьбе.

Драма, сравнимая с уходом Медведевой

Потеря одной части из гениального трио Трусова — Щербакова — Косторная, безусловно, станет для Тутберидзе серьезным ударом — и не только со спортивной, но и с психологической точки зрения.

Во-первых, это сильно напоминает расставание с Евгенией Медведевой, о котором тоже стало известно в мае и которое было таким же неожиданным. Трусова, кстати, неоднократно говорила, что ориентируется на бывшую одногруппницу и поддерживает с ней хорошие отношения. Что ж, по смелости решений они определенно похожи.

Во-вторых, сама кандидатура нового наставника Русской ракеты — Плющенко — не может не вызвать определенных эмоций. Дело в том, что у двукратного олимпийского чемпиона и Тутберидзе в этом сезоне разразился серьезный конфликт.

После того, как Алина Загитова объявила о приостановке карьеры, Плющенко заявил, что она могла взять паузу, чтобы «определиться с тренерами», и что ранее фигуристка якобы не получала «внимания, достойного олимпийской чемпионки».

В ответ тренерский штаб Хрустального написал очень жесткий ответ, обвинив специалиста в попытке переманить Загитову в свою академию, привлечении чужих спортсменов деньгами и неумении тренировать.

Плющенко отмалчиваться не стал и написал длинный пост, в котором назвал Тутберидзе «менеджером, живущим за счет спортсменов», обвинил ее в недостаточном внимании к ученикам, заявил, что все прыжки в группе ставит Дудаков и что Этери якобы никого не вырастила сама.

В общем, у двух наставников в этом сезоне началось принципиальное соперничество, и переход Трусовой в академию Плющенко способен произвести эффект разорвавшегося снаряда.