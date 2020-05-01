«Деньги на ее счету»: Кокорин и Мамаев ответили на иск Ушаковой

30 апреля стало известно о том, что ведущая Первого канала Ольга Ушакова подала иск в суд на нападающего «Сочи» Александра Кокорина, играющего за южный клуб на правах аренды, но по-прежнему принадлежащего санкт-петербургскому «Зениту», а также на полузащитника «Ростова» Павла Мамаева. Кроме того, у тележурналистки есть претензии к общему другу футболистов Александру Протасовицкому, работающему детским тренером, и к младшему брату Кокорина Кириллу.

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Адвокаты ведущей заявили имущественные претензии в размере чуть более 300 тыс. рублей, которые должны быть выплачены солидарно всеми ответчиками за ущерб, нанесенный ее автомобилю.

Напомним, в октябре 2018 года компания Кокорина и Мамаева вступила в конфликт на парковке в центре Москвы с водителем Ушаковой Виталием Соловчуком. В итоге тот был избит, у транспортного средства разбили стекло, а молодые люди, продолжившие затем веселье в кофейне на Никитской и подравшиеся еще и с чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным, в итоге оказались сначала в СИЗО-2 «Бутырка», а в конце концов и в колониях общего режима, из которых вышли только осенью 2019-го.

Сама Ушакова призналась «Газете.Ru»: для нее стало сюрпризом, что ее юристы подали претензию в суд только сейчас.

Прокомментировали ситуацию и представители футболистов, также выразившие удивление из-за случившегося.

«Сегодня прочитала в одном из интервью с истицей, что для нее самой новость, что иск подан только сейчас. Но, скорее всего, это связано с тем, что защита Кокорина обжалует в Кассационном суде приговор и указывает на тот факт, что он не причинял никакого ущерба ни автомобилю Маслий (фамилия Ушаковой по паспорту. — «Газета.Ru»), ни ее водителю Соловчуку, — рассказала ТАСС адвокат Александра Кокорина Татьяна Стукалова.

— По-другому не могу это объяснить, так как деньги в размере 200 тысяч рублей давно лежат у нее на счете, она и ее представитель об этом уведомлены.

Никто из ответчиков не получал от истца каких-либо предложений по урегулированию данного вопроса. Кроме того, Павел Мамаев и сегодня готов погасить данный ущерб, и с таким ходатайством, которое было рассмотрено и удовлетворено следствием, уже выступала защита Павла в 2018 году».

Позицию Мамаева подробно раскрыл уже его представитель Игорь Бушманов, давший комментарий РИА «Новости».

«Еще в ходе предварительного следования, несмотря на то что Ушакова не была признана потерпевшей и гражданским лицом по делу, в декабре 2018 года в целях своевременного возмещения ей материального ущерба как собственнику транспортного средства, получившего повреждения в ходе инцидента с Соловчуком В.Н., со стороны Мамаева осуществлен именной денежный перевод на сумму 200 тысяч рублей, — отметил юрист. — Сведения об этом представлены в уголовное дело, о чем Ушакова была официально уведомлена через следователя и ее представителя, однако такой добровольной компенсацией по неизвестным причинам не воспользовалась.

Мамаев подтверждает, что готов и в настоящее время единолично возместить полностью ущерб без каких-либо судебных разбирательств, что и будет сделано в ближайшее время».

В общем, пока что ситуация кажется чем-то похожим на недоразумение, и, по идее, стороны должны разобраться с ней, — возможно, даже без судебного заседания.

А вот с жалобой всех четырех ответчиков на приговор, вынесенный в их адрес, так просто не будет. Кассационный суд должен был рассмотреть вопрос в последний день апреля, но из-за пандемии коронавируса и режима повышенной готовности, введенного в Москве, перенес заседание на 13 мая — день, когда вроде как будет отменена самоизоляция.

Адвокат Мамаева указал в жалобе, что судом якобы незаконно вменено всем четверым фигурантам дела причинение одних и тех же повреждений Соловчуку, что позиция защиты об отсутствии хулиганских побуждений не получила надлежащей оценки, а также не была исследована видеозапись произошедшего, на которой будто бы видны провокационные действия самого потерпевшего.

Представители Александра Кокорина и Протасовицкого также выразили несогласие с апелляционным приговором.

В случае, если жалоба футболистов и их друзей будет удовлетворена, они могут даже рассчитывать на компенсацию. В сложившихся обстоятельствах она не будет лишней. Особенно для Протасовицкого, у которого нет солидного контракта с футбольным клубом или богатого брата.