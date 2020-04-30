Разбили машину: на Кокорина и Мамаева подали в суд

Снова в деле

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев уже семь с половиной месяцев наслаждаются свободой после отбытия срока в Белгородской колонии, успели сыграть в Российской премьер-лиге за «Сочи» и «Ростов» соответственно и даже подали апелляцию на приговор суда, надеясь убрать из своего дела как минимум статью 213 УК РФ «Хулиганство», — адвокаты называют это «делом чести».

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Однако 30 апреля выяснилось, что отсроченные разбирательства по этому делу грозят уже самим футболистам.

Звезда Первого канала, телеведущая Ольга Ушакова подала на Кокорина и Мамаева в суд за разбитый автомобиль.

Дело в том, что в октябре 2018 года — перед тем, как заглянуть в кофейню и вступить в конфликт с чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным, — игроки избили на парковке Виталия Соловчука, который являлся водителем Ушаковой. В ходе конфликта пострадал и автомобиль.

В комментарии «Газете.Ru» телеведущая объяснила, почему вышло так, что она обратилась в суд лишь два года спустя после событий.

«Я пока не могу связаться со своим юристом. Но да,

вероятно, что только сегодня заявление попало в суд, поэтому пошли эти разговоры. Мы тоже удивились, что пришлось подавать в суд по такому вопросу. Меньше всего я люблю суды, но ущерб был нанесен и должна быть компенсация этого ущерба»,

— отметила Ушакова, также добавив, что всеми вопросами по делу занимается сейчас ее адвокат.

«Я вообще не участвую лично в этом деле, у меня четверо детей по лавкам и карантин. Я вообще удивлена, что такая «важная» новость попала в прессу», — призналась телеведущая.

Стоит отметить, что Ушакова написала заявление в полицию еще в октябре 2018 года — сразу после происшествия.

«Был инцидент. Человек пострадавший и я, как пострадавшая сторона, написали заявление в полицию. Человек болеет», — говорила телеведущая в эфире радиостанции «Говорит Москва» на следующий день после драки футболистов с Соловчуком.

Однако за прошедшее время женщина так и не получила от Кокорина и Мамаева компенсации за поврежденный автомобиль и решила разобраться в судебном порядке.

По информации издания «Подъем», речь идет о 321 тысяче рублей — для игроков это не должно стать большой проблемой.

Также Ушакова объяснила, почему не приняла денег, которые осужденные якобы переводили на ее счет, пытаясь примириться в досудебном порядке.

«Средства, о которых адвокат, возможно, говорит, — это было предложение в процессе рассмотрения дела забрать заявление. Поэтому, естественно, ими никто не воспользовался. Потому что мы хотели исключительно в судебном порядке все наши вопросы решить. И мы на этом настаиваем и не выходим за эти рамки. Чужого не надо. Это ущерб по оценке специалистов», — заверила телеведущая.

Любопытно, что адвокат Мамаева Игорь Бушманов до сих пор не получил известия о том, что с его клиента хотят взыскать (и, видимо уже давно) компенсацию за повреждение автомобиля.

«У меня нет информации о таком иске. Ушакова не признавалась потерпевшей по этому уголовному делу», — цитирует Бушманова Sport24.

Что произошло в инциденте Кокорина, Мамаева и Соловчука

В своих показаниях по делу Ушакова сообщала, что ее водитель покинул автомобиль из-за того, что компания футболистов разбила стекло машины, следствием чего и стал конфликт.

«После эфира, около 9 утра, я спустилась и увидела, что стекло передней двери машины разбито, а Соловчук находится в машине скорой помощи с разбитым лицом в крови.

Виталий пояснил, что, когда он высадил меня, то припарковался около клуба. К нему села неизвестная девушка, которую он в корректной форме попросил покинуть автомобиль. Они вышла. Затем Соловчук услышал звук разбитого стекла и тоже вышел из машины. Там была компания людей, которая шумно выражалась в адрес Виталия.

Парни напали на него и подвергли избиению. Кто-то использовал фразу: «Ты знаешь, кто мы?» После Виталий вырвался и подъехал обратно к студии, откуда вызвал «скорую».

Его увезли в больницу. Я как собственник авто написала заявление. Я видела кровь в части салона автомобиля», — рассказывала телеведущая.

Однако подруга игроков Александра Поздняковиене (та самая девушка, по ошибке севшая в машину Соловчука) утверждала в суде, что водитель якобы первым оскорбил Кокорина и Мамаева.

В частности, мужчина будто бы сказал, что не возит «таких петухов», в ответ на вопрос Поздняковиене о том, является ли он водителем Кокорина. Девушку оскорбили выражения Соловчука, после чего она покинула автомобиль и рассказала о произошедшем Мамаеву. Компания решила разобраться с водителем устно, однако закончилось все потасовкой.

На видео инцидента, распространенных в сети, видно, что конфликтующие действительно какое-то время разговаривали возле машины, а затем Соловчук оттолкнул от себя Мамаева, который сильно к нему приблизился.

После этого игрок «Краснодара» (на тот момент) начал гнаться за водителем, в конце концов столкнул его на асфальт, и вокруг мужчины собралась толпа из футболистов и их друзей; кто-то периодически наносил удары.

При этом в суде адвокаты Александра Кокорина отмечали, что игрок «Зенита» не принимал участия в избиении Соловчука, все время находясь в стороне, и просили снять обвинения по этому инциденту. А защитник Мамаева Бушманов обращал внимание на то, что водитель первым толкнул его клиента, чем и спровоцировал активную стадию конфликта.

Как бы там ни было, суд посчитал более весомыми аргументы пострадавшей стороны и признал футболистов виновными, назначив Кокорину 1 год и 6 месяцев в колонии, а Мамаеву — 1 год и 5 месяцев.

Теперь же игроков могут обязать и выплатить ущерб за поврежденную машину Ушаковой. По словам свидетелей инцидента, в автомобиле было выдавлено стекло со стороны водителя.