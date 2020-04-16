«Дело чести»: Мамаев и Кокорин хотят добиться оправдания в суде

Несмотря на то что хавбек «Ростова» Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин, выступающий в аренде за «Сочи», еще осенью 2019 года вышли на свободу, равно как и Кирилл Кокорин с Александром Протасовицким, дело об их участии в драках в центре Москвы получает некоторое развитие до сих пор.

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Как все было

Инцидент произошел еще 8 октября 2018-го, когда все четверо были замешаны сначала в драке с Виталием Соловчуком, водителем ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а затем вступили в конфликт с директором департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения в Минпромторге Денисом Паком и гендиректор НАМИ Сергеем Гайсиным. Обвиняемые на протяжении девяти месяцев находились под стражей в Бутырском изоляторе Москвы, а затем получили реальные сроки.

Пресненский суд столицы приговорил братьев Кокориных к лишению свободы на 1 год и 6 месяцев, а Мамаева и Протасовицкого — на 1 год и 5 месяцев.

Они были осуждены по статьям о хулиганстве (ст. 213 УК), побоях (ст. 116 УК) и причинении легкого вреда здоровью (ст. 115 УК). Позднее Мосгорсуд отменил приговор Пресненского суда и вынес другой, при этом оставив саму меру наказания без изменений. В новом постановлении была одна поправка: уточнялось, что действия подсудимых должны квалифицироваться по пункту «а» ч. 1 ст. 213 УК (хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия), тогда как в изначальном вердикте пункт указан не был. В общем, эти изменения ни на что фактически не повлияли.

Александр и Кирилл Кокорины вместе с Мамаевым в июле были этапированы в исправительную колонию №4 в Алексеевке, Белгородская область. Протасовицкий же отбывал наказание в колонии в Брянской области. Первые трое 17 сентября 2019-го вышли из-под стражи по условно-досрочному освобождению (УДО), а последний отбыл свой срок до конца и освободился лишь в середине ноября (по факту он не сидел в брянском исправительном учреждении 1 год и 5 месяцев, поскольку всем осужденным были зачтены девять месяцев пребывания в СИЗО, где одни сутки идут за полтора в колонии).

После выхода на свободу Александр Кокорин подписал новый контракт с «Зенитом» сроком до 30 июня 2020 года, однако заявиться за петербургский клуб в этом сезоне не смог.

Зимой он был отдан в аренду в «Сочи», в составе которого провел четыре матча в Российской премьер-лиге, отметившись тремя голами. Мамаев же разорвал контракт с «Краснодаром» и на правах свободного агента ушел в «Ростов». Его соглашение с желто-синими действует до 30 июня 2021 года. В этом сезоне он принял участие в одной игре РПЛ и отметился забитым мячом.

Чего хотят добиться осужденные

Инцидент с технической ошибкой Пресненского суда, не указавшей пункт «а» ч. 1 ст. 213 УК в приговоре, по мнению адвокатов обвиняемых, был не единственным за все время разбирательств. Защита регулярно указывала на недочеты в работе следствия, однако ни одна из апелляций так и не была принята. После выхода осужденных по УДО адвокаты совместно с Кокориными, Мамаевым и Протасовицким приняли решение продолжить дело.

Идея осужденных заключается в том, чтобы избавиться от уголовной статьи в их деле — «Хулиганства». Жалоба об отмене ряда статей, по которым были обвинены спортсмены, уже направлена во Второй кассационный суд.

Кассационные жалобы на приговор Мосгорсуда были переданы для рассмотрения в кассационной инстанции еще в начале марта 2020 года, а заседание должно было состояться 20 апреля. Однако 16-го числа Игорь Бушманов, адвокат Мамаева, сообщил, что суд перенес слушания на неопределенный срок. Причина — пандемия коронавируса COVID-19, из-за которой многие запланированные мероприятия были отложены или отменены вовсе.

«Судебное заседание, назначенное на 20 апреля, не состоится в связи с коронавирусом, дата нового рассмотрения будет назначена позднее», — цитирует Бушманова ТАСС.

Адвокат Мамаева также подчеркнул, что июньский приговор Мосгорсуда в отношении его клиента, а также всех остальных подсудимых является необоснованным и противоречит российскому законодательству. В частности, он отметил, что повреждения, которые получил водитель Соловчук, были вменены как обвинение всем четверым, а не одному конкретному лицу, которое их нанесло. Помимо этого адвокат подчеркнул, что пострадавший якобы сам спровоцировал данный инцидент. На это указывает и Татьянка Стукалова, адвокат Кокорина. В своей жалобе она отметила, что в приговоре Мосгорсуда не указано, кто именно и какими действиями причинил вред здоровью Соловчука.

«Для нас это дело чести. Деньги нас не интересуют»

По словам Бушманова, обвинение в избиении чиновника Пака в кафе, которое было предъявлено всем сразу — братьям Кокориным, Мамаеву и Протасовицкому, — является неправомерным, и защита осужденных намерена добиться переквалификации дела. Так, Мамаев в теории может быть оправдан по ч. 1, пункту «а» статьи 213 УК РФ («Хулиганство»). Защита футболиста также потребует переквалификации по эпизоду с Соловчуком — хавбеку «Ростова» хотят отменить обвинение по ч.1. статьи 115 УК РФ («Причинение легкого вреда здоровью»).

Бушманов утверждает, что на записях с камер видеонаблюдения видно, что потерпевший первым нанес удар Мамаеву. Кроме того, адвокат настаивает и на оправдании Александра Кокорина — в данном эпизоде экс-форвард сборной России прямого участия не принимал.

«Также просим оправдать Мамаева по эпизоду с применением насилия к Гайсину. Явно отсутствовали хулиганские побуждения. Кроме того, у потерпевшего установлено одно незначительное повреждение — при этом нанесение повреждений вменяется и Мамаеву, и Протасовицкому.

Закон предусматривает, что побои — это неоднократное применение физического воздействия. А Мамаев нанес один удар в область лица Гайсина.

Просим исключить этот эпизод, так как назначено уголовное наказание за хулиганство, было лишение свободы. Все остальное — это несколько месяцев принудительных работ. Полагаем, что кассационный суд даст правильную оценку всем доводам, которые содержатся в жалобе. Исключить 213 и 116 статьи — мы этого будем добиваться», — цитирует адвоката Мамаева «Спорт-Экспресс».

Бушманов заявил, что все четверо осужденных на заседание, когда оно все-таки состоится, не приедут. Их интересы будут защищать именно адвокаты.

«Очень хочется, чтобы там подошли к делу непредвзято и показали состоятельность идеи нового порядка судоустройства. Что новые суды кассационной инстанции являются более независимыми. Надеемся, что наконец-то по этому делу будет установлено окончательное законное и справедливое решение. Оснований для этого более чем достаточны», — подчеркнул юрист.

Примечательно, что плана дальнейших действий у защиты осужденных нет. На данный момент адвокаты ожидают положительного решения суда. Однако будут ли подсудимые требовать компенсации — неизвестно.

По закону в случае выигранного дела Кокорины, Мамаев и Протасовицкий смогут потребовать компенсацию морального и материального вреда, но, как утверждает Бушманов, осужденные этот вопрос даже не обсуждали.

«Наша задача и цель — добиться справедливого решения по данному делу. Мы за справедливость. И дело тут не в деньгах точно. Для нас это дело чести», — отметил адвокат футболиста.