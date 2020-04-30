«Тренируется с японками»: почему Медведева не вернулась в Россию

«Медведева тренируется с японскими девочками»

Известный тренер и комментатор фигурного катания Татьяна Тарасова за последний месяц уже не раз призывала допустить российских фигуристов на закрытые базы для тренировок, несмотря на пандемию коронавируса.

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Основной аргумент специалиста заключается в том, что накануне сезона, в котором будут определяться квоты на Олимпиаду-2022, ни в коем случае нельзя делать шаг назад в плане подготовки и спортивной формы. Особенно на фоне того, что в Японии, Корее и Китае фигуристы продолжают заниматься (откуда у Тарасовой такая информация, она не разглашала).

«Я очень прошу руководство страны войти в положение и разрешить нам аккуратно тренироваться — пусть хотя бы только сборной.

Потому что лишь раскатать ботинки — это две недели. Потом надо просто раскататься еще две недели, а затем — делать программы. В отсутствие формы на это уйдет не один месяц. В Японии, Корее и Китае тренировки не приостанавливались. И у нас есть возможность тренироваться», — заявила Тарасова в эфире радио «Эхо Москвы».

Также известная наставница рассказала о ситуации с Евгенией Медведевой, которая 1 апреля прилетела из Канады, где она обычно тренируется, в Японию, чем вызвала неоднозначную реакцию у части любителей фигурного катания, ведь путешествия по миру во время пандемии COVID-19 — несколько спорный выбор.

Официально фигуристка объяснила свое прибытие в Японию тем, что на июнь у нее было запланировано там участие в ледовом шоу «Сейлор Мун», и она боялась, что не сможет выполнить условия контракта и выступить, если границы внезапно закроют.

Тарасова же сообщила, что теперь, когда шоу официально отменили из-за коронавируса, спортсменка не возвращается в Россию, поскольку получила возможность тренироваться.

«У Евгении должны были быть показательные в Японии, и она поехала туда на 1,5 месяца. И когда она приехала, шоу отменили.

Но у японцев есть места, где не пролетит никакая инфекция, сразу будет выловлена. И Евгения осталась там. И я знаю, что она тренируется с японскими девочками.

Тут же все очень дружны, это такая компания, знаете, на всю жизнь. Так что она в Японии», — рассказала наставница.

Катки в Японии работали до конца апреля

И действительно — предположить, что Медведева вылетела в Страну восходящего солнца в основном из-за того, что там есть возможность тренироваться, вполне логично.

Вряд ли фигуристка тешила себя надеждой на то, что трехдневное шоу «Сейлор Мун» не отменят, раз уж перенесли даже летние Олимпийские игры в Токио. Да и никто больше из иностранных участников этого гала-концерта в Японию не прилетел, справедливо полагая, что шоу перенесут.

Однако Медведева все же прибыла в Японию — и не прогадала. По крайней мере, в начале своего путешествия.

Дело в том, что в Японии долгое время в большинстве префектур не был введен режим чрезвычайного положения и не было такого строгого карантина, как во многих других странах. Людям даже можно было посещать катки.

Местные любители фигурного катания написали в Twitter, что Медведева была замечена в городе Хатинохе (префектура Аомори, где еще официально не были зафиксированы случаи коронавируса). И каток в этом городе вплоть до 29 апреля принимал посетителей.

Конечно, соблюдались все меры безопасности. Так, по выходным (когда посетителей могло стать слишком много) надо было записываться заранее, чтобы на катке выделили отдельное время для определенного количества человек и предотвратили возможное столпотворение.

Было введено ограничение — за один день каток могут посетить не больше 300 клиентов. При этом настоятельно рекомендовалось, чтобы на лед не приходили дети и подростки, а взрослые тщательно соблюдали все меры предосторожности: мыли руки, носили маски и измеряли свою температуру.

Также сообщалось, что система вентиляции катка в Хатинохе работает во время пандемии коронавируса настолько мощно, что за 30 минут в помещении происходит полное обновление воздуха. И никакого запрета на катание не было.

Так что тренироваться в Японии было возможно, и если Медведева смогла покататься там хотя бы месяц, то это уже даст ей большое преимущество по сравнению с фигуристами, сидящими на жестком карантине.

Тем более что россиянка успела поставить новые программы на сезон-2020/21 до наступления пандемии, а значит, вполне могла накатывать их.

Однако затем премьер-министр Японии Синдзо Абэ ввел режим чрезвычайной ситуации во всех префектурах страны, и на катке в Хатинохе появилось объявление о временном закрытии с 29 апреля до 6 мая — пока действует ЧС. Абэ не исключает, что режим будет продлен еще на месяц, — в таком случае все катки Японии будут закрыты на данный период.

Правда, если Медведеву пустили на какую-то закрытую базу вместе с японскими спортсменками, как рассказывала Тарасова, то эти неудобства ее не коснутся. Однако пока это больше звучит как чудо.

«Японцы не рады Медведевой, заберите ее в Россию»

При этом далеко не все местные жители довольны тем, что россиянка находится в их стране и, предположительно, продолжает тренировки. Так, одна из японских любительниц фигурного катания обратилась к российскому посольству с жалобой.

«Ваша соотечественница Евгения Медведева проникла в нашу страну перед закрытием границ. Я слышала, что она приехала в Японию, чтобы участвовать в шоу, назначенном на июнь. Однако можно было предположить, что его отменят, как поступили с Играми в Токио и чемпионатом мира по фигурному катанию.

Медведева прибыла в Хатинохе и была замечена в одном из супермаркетов. Говорят, что она собирается арендовать время на местном катке. При этом даже жителей Японии сейчас просят оставаться дома, и мы не можем свободно перемещаться по своей стране. Мы просим туристов не приезжать к нам сейчас, чтобы предотвратить распространение инфекции.

Непростительно, когда люди из других стран прибывают в Японию в такое трудное время и делают, что хотят. Японцы не рады Медведевой. Пожалуйста, заберите ее в Россию как можно скорее», — писала фанатка в Twitter.

Однако какого-то массового отклика среди японцев на это сообщение не наблюдается — лишь 23 ретвита и 54 отметки «Мне нравится». Так что вполне возможно, что это было лишь одиночное обращение к посольству, продиктованное личными мотивами.

Учитывая, что автор «петиции» в своем профиле называет себя фанаткой Юдзуру Ханю, можно сделать определенные выводы. Известно, что некоторые из радикальных болельщиц японца недолюбливают Медведеву, ревнуя ее к своему кумиру, с которым она занимается на одном катке.

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Так, летом 2019 года бешеные поклонницы олимпийского чемпиона, которого в Японии буквально возводят в культ, писали Евгении угрожающие записи во время ее турне по Стране восходящего солнца.

«Дьявол! Убирайся из Японии! Никто не хочет видеть твое лицо в этой стране! Все японцы ненавидят тебя! Возвращайся обратно в Россию! Проваливай из Японии и из TCC (Toronto Cricket Club — канадский спортивный клуб, в котором Медведева и Ханю тренируются под руководством Брайана Орсера. — «Газета.Ru»). Ты худшая. Вон из фигурного катания», — говорилось в послании.