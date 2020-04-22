Четверные под угрозой: как карантин убивает олимпийские надежды

«Никогда не знаешь, что вернется из отпуска»

Фигурное катание — один из тех видов спорта, которые больше всего пострадали от закрытия спортивных сооружений во время пандемии коронавируса, поскольку без льда атлеты фактически лишены возможности заниматься своим основным делом.

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Учитывая, что впереди предолимпийский сезон, в котором страны будут завоевывать квоты на зимние Игры в Пекине — 2022, это обстоятельство выглядит особенно печально.

Невозможно предсказать, как изменятся за столь долгий перерыв девушки из группы Этери Тутберидзе:

даже за двухнедельные каникулы после сезона организм юных спортсменок вырастал настолько, что наставница говорила «Никогда не знаешь, что вернется из отпуска», а уж теперь трансформация может оказаться еще более значительной.

В таком случае обладательницам четверных прыжков 15-летней Александре Трусовой и 16-летней Анне Щербаковой придется чуть ли не заново осваивать фигурное катание, так как при изменении массы тела меняется и центр тяжести, и все элементы приходится исполнять по-другому.

16-летняя Алена Косторная, хоть и не показывала пока на соревнованиях четверной сальхов, который учила весь сезон, тоже может понести серьезные потери — ее фирменный тройной аксель мало кто может повторить в фигурном катании среди девушек.

«Этот аксель — такой аксель… Пару недель не прыгаешь — и все! Можно начинать снова: летаешь как камикадзе»,

— говорила Косторная в интервью журналу «Мир фигурного катания».

Такими темпами в следующем сезоне может резко сократиться количество элементов ультра-си (четверных и тройного акселя) в исполнении юных россиянок, если они вообще не исчезнут. Непросто придется и всем остальным фигуристам.

Конкуренты тренируются

На этом фоне известный тренер и комментатор Татьяна Тарасова заявила в эфире Первого канала, что сборную команду страны следует допустить на закрытые катки, где не будет больше никого, и возобновить тренировки в ближайшее время. В противном случае все, наработанное за последние годы, будет потеряно накануне Олимпиады.

«И Китай, и Корея, и Япония — все тренируются. Я имела удовольствие работать с японцами. И когда я тренировала Шизуко Аракаву, олимпийскую чемпионку, мы как раз сидели в горах на такой базе. Это было в горах Японии, и близко ничего к этой базе не было, — рассказала Тарасова.

— У нас в стране есть абсолютно закрытые спортсооружения. Есть и в Сочи, и в Подмосковье, есть в горах, где уж хотя бы сборная команда плюс два-три человека должны кататься. Это нужно сделать в ближайшее время. Почему мы должны потерять то, что только что обрели?! У нас такая позиция перед Олимпийскими играми, почему мы должны без борьбы это отдать?»

Учитывая, что в Японии находится главная конкурентка российских девушек на данный момент — Рика Кихира, которая стабильно исполняет тройной аксель и уже выучила четверной сальхов, — это обстоятельство действительно немного настораживает.

К тому же прямо сейчас продолжает тренировки на базе в Новогорске сборная России по художественной гимнастике. Главный тренер Ирина Винер-Усманова сумела добиться того, чтобы ее подопечным позволили изолироваться на базе, никуда не выезжая и общаясь только между собой. Примерно то же самое сейчас предлагает сделать Тарасова для сборной по фигурному катанию.

Министр спорта России Олег Матыцин уже прокомментировал тяжелую ситуацию с тренировками, отметив, что атлеты в этот период, напротив, должны служить для населения примером по соблюдению режима, который многие переносят непросто.

«Мы сейчас внимательно изучаем зарубежный опыт и готовы, как только будет понимание выхода и минимизации всех требований, связанных с карантином, приступить пошагово к восстановлению тренировочного процесса. Я считаю, что спорт должен показывать пример, как консолидироваться в это время и переживать вместе со всеми людьми эти очень сложные условия.

Как только все войдет в нормальное русло, мы компенсируем все недостатки, связанные с этим периодом. Научно-методическое обеспечение и заключения наших ученых говорят о том, что мы преодолеем и спокойно выйдем на пик спортивной формы, как только будут сформированы календари соревнований», — уверен министр спорта.

«Загитова по-хорошему надоедает звонками»

Тем временем врач сборной России по фигурному катанию Филипп Шветский отметил, что период восстановления оптимальной формы спортсменов будет равен количеству времени, проведенному на карантине.

«Сколько времени спортсмен проводит без нагрузок и тренировок, столько же он и будет восстанавливаться, выходить на уровень той рабочей формы, в которой был до перерыва, — цитирует Шветского сайт Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). — И это при условии, что перерыв не продлится больше полугода. Надеюсь, карантин и самоизоляция закончатся раньше этого срока.

Если же вынужденный перерыв будет больше полугода, то тут включаются другие «механизмы» и в каждом конкретном случае требуется индивидуальный подход».

Также специалист подчеркнул, что как минимум три недели после возвращения на лед фигуристам придется просто входить в рабочий ритм и по возможности воздерживаться от исполнения прыжков, подкрутов и поддержек. В противном случае можно получить множество травм.

Наименее проблемным делом, по мнению врача, будет восстановить психологию спортсменов — в особенности, если речь идет об ученицах Тутберидзе.

«Щербакова, Косторная и Трусова по характеру лидеры. Их не выбирали, не выдвигали в коллективе, не назначали главными, они просто реализовали те качества, которые были заложены в каждой из них, проделав огромную работу. Ну так в чем проблема? Выйдут после карантина и восстановятся», — считает Шветский.

Также врач отдельно отметил тот факт, что к нему часто обращается за консультациями олимпийская чемпионка Алина Загитова, которая объявила о приостановке карьеры в декабре 2019 года, однако продолжает поддерживать форму.

«Вот кто по-хорошему мне «надоедает» — это Алина Загитова. С ней мы общаемся чаще, чем с другими, с самого начала карантина. Она молодец. Настоящая олимпийская чемпионка.

Есть вопросы, звонит, спрашивает, днем, ночью... Обращается по вопросам тренировок. И я как врач хотел бы отметить ее высокую сознательность и самоорганизацию», — подытожил Шветский.