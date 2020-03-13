Еврокубки отменены: что успели «Ливерпуль» и «Юнайтед»

Английские клубы с переменным успехом провели свои очередные матчи в Лиге чемпионов и Лиге Европы — возможно, последние в этом сезоне из-за пандемии коронавируса. УЕФА уже сообщил, что все матчи еврокубков, которые должны были состояться на следующей неделе (16-22 марта), перенесены на неопределенный срок.

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«В связи с распространением коронавируса в Европе и мерами, которые были приняты правительствами различных государств, все матчи клубных турниров УЕФА, запланированные на следующую неделю, переносятся. В эту категорию входят ответные матчи Лиги чемпионов, запланированные на 17 и 18 марта, все игры Лиги Европы — 19 марта, а также все встречи Юношеской лиги УЕФА, поставленные в календаре на 17 и 18 марта», — говорится в пресс-релизе организации.

Тем не менее на этой неделе игры успели пройти — и кто-то уже окончательно вылетел из Лиги чемпионов.

Лига чемпионов

«Ливерпуль» — «Атлетико» — 2:3

На «Энфилде» встречались английский «Ливерпуль» и испанский «Атлетико». В первом матче — в Мадриде — команда Диего Симеоне победила со счетом 1:0 (для подопечных Юргена Клоппа та неудача стала лишь третьим поражением во всех официальных матчах сезона), что давало «матрасникам» хорошие шансы на выход в 1/4 финала.

На своем поле «красные» с первых минут понеслись исправлять ситуацию и создали несколько отличных моментов для взятия ворот. Опасно били Алекс Окслейд-Чемберлен и Мохамед Салах, но здорово сыграл голкипер мадридцев Ян Облак, позже признанный лучшим игроком встречи.

Однако под занавес первого тайма не спас даже словенский гений: Жоржиньо Вейналдум пробил головой, и мяч рикошетом от земли залетел в ворота.

Во втором тайме ход встречи не изменился: «Ливерпуль» давил, Облак спасал. Однако на последней минуте основного времени «Атлетико» неожиданно забил, и, хотя этот гол был отменен из-за положения «вне игры», мерсисайдцам стоило бы напрячься и обратить внимание на этот тревожный звоночек.

Матч перешел в дополнительное время, где в самом начале первого экстра-тайма Роберто Фирмино сделал счет 2:0. Казалось, что все идет по плану Клоппа, однако «Атлетико» по-прежнему было достаточно одного гола, чтобы склонить противостояние в свою сторону, — при общем счете 2:2 забитый мяч на чужом поле давал бы испанцам преимущество.

И, словно на заказ, в этот момент начали происходить необъяснимые вещи с вратарем «Ливерпуля» Адрианом, который подменял основного голкипера команды Алисона Бекера, получившего травму. Опытный 33-летний страж ворот отдавал мяч сопернику неловкими передачами и не мог спасти ни от одного удара в створ.

За два экстра-тайма Адриан пропустил трижды (!), причем можно сказать, что все эти мячи — на его совести. Любопытно, что забивали «Ливерпулю» исключительно воспитанники мадридского «Реала», не пригодившиеся в основной команде и выкупленные принципиальным соперником — «Атлетико»: дубль сделал опорник Маркос Льоренте, а форвард Альваро Мората установил окончательный счет — 3:2.

Так действующие победители Лиги чемпионов вылетели из турнира, хотя по игре явно не заслуживали такого итога, владея преимуществом почти весь матч. Конечно, болельщики «Ливерпуля» могут винить в провале своего вратаря, но не стоит забывать и о прекрасной игре голкипера «Атлетико» Яна Облака, который единолично сохранял команду в игре на протяжении 90 минут основного времени.

После матча Клопп раскритиковал оборонительную игру соперников:

«Я не понимаю такой футбол и такой стиль. «Атлетико» способен играть зрелищно, но сидит глубоко на своей половине поля. У них за 90 минут не было ни одной контратаки, а в дополнительное время мы пропустили три мяча, это безумие».

«РБ Лейпциг» — «Тоттенхэм» — 3:0

Первый матч немецкий «РБ Лейпциг» выиграл у лондонского «Тоттенхэма» со счетом 1:0. Такой результат настраивал подопечных Юлиана Нагельсмана на оптимистичный лад.

Начало первого тайма второй игры прошло так же, как и дебют лондонского матча: немцы завладели преимуществом, а уже на 10-й минуте Марсель Забитцер открыл счет дальним ударом.

В середине первого тайма Забитцер оформил дубль, по сути, обеспечив команде четвертьфинал, — слишком уж плохо смотрелись «шпоры» в начале встречи. Впрочем, не только в начале.

У англичан, по сути, не было ни одного опасного момента за всю игру. А вот хозяева и не думали сбавлять обороты. Если бы у них была чуть лучше реализация, то счет мог стать совсем неприличным, но они ограничились лишь еще одним точным ударом: Эмиль Форсберг довел счет до разгрома на 87-й минуте встречи.

После матча наставник англичан Жозе Моуринью попытался оправдать свое фиаско большим количеством травм и усталостью игроков:

«Мы допустили все те же ошибки, которые анализировали в предыдущих матчах. Такое происходит, когда команде больше нечего выдать. Мои футболисты отдали все силы на поле. Я не могу их винить».

Таким образом, оба финалиста прошлой Лиги чемпионов — «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» — вылетели уже на стадии 1/8 финала. Когда еще такое было?

«Лейпциг» тем временем проходит дальше, а в финале самого престижного еврокубка нас абсолютно точно ждет новая пара претендентов. Вот только когда он состоится — большой вопрос. Коронавирус вносит коррективы в расписание абсолютно всех турниров.

Лига Европы

«Олимпиакос» — «Вулверхэмптон» — 1:1

Греческий «Олимпиакос» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы у себя дома принимал английский «Вулверхэмптон» — без зрителей, за закрытыми дверями. Кажется, фанаты даже стали потихоньку привыкать к такому формату.

Незадолго до матча стало известно, что президент «Олимпиакоса» Евангелоса Маринакиса инфицирован коронавирусом. Это наводило на мысли о том, что матч с «волками» будет отменен, ведь от Маринакиса могли заразиться сотрудники и игроки греческой команды.

По этой причине в Английской премьер-лиге (АПЛ) даже перенесли ранее игру «Манчестер Сити» — «Арсенал», так как «канониры» до этого играли в Лиге Европы с «Олимпиакосом» и могли подхватить инфекцию. Однако матч с «Вулверхэмптоном» все-таки состоялся.

К слову, у тренера «Арсенала» Микеля Артеты действительно в итоге обнаружили заболевание, но уже после того, как прошел матч «Олимпиакоса» с «Вулвз». В противном случае думается, что судьба встречи была бы предрешена до стартового свистка.

В абсолютной тишине команды сыграли вничью — 1:1. Стоит отметить тот факт, что с 28-й минуты греки играли в меньшинстве — защитник Рубен Семеду получил прямую красную карточку.

Это не помешало Юссефу Эль-Араби вывести красно-белых вперед в начале второго тайма, однако через 13 минут нападающий «Вулверхэмптона» Педру Нету сравнял счет, установив на табло окончательный счет.

Наставник «волков» Нуну Санту после матча выразил недовольство действиями своих подопечных:

«Это была не очень хорошая игра. Нам не хватало заполненных трибун. Когда соперник остался в меньшинстве, мы контролировали мяч, но не создавали моменты. Мне нужно проанализировать матч, чтобы улучшить наши действия на поле».

ЛАСК — «Манчестер Юнайтед» — 0:5

В Австрию в гости к ЛАСКу приехал «Манчестер Юнайтед», который набрал отличный ход и не проигрывает с 22 января. За семь последних матчей у «красных дьяволов» пять побед и два ничейных исхода, а в недавней игре АПЛ они сумели всухую одолеть «Манчестер Сити» (2:0).

В общем, «Юнайтед» выглядел явным фаворитом встречи, но первого опасного момента пришлось ждать 17 минут: Хуан Мата хлестко пробил по воротам хозяев, вратарь отвел угрозу. В середине тайма Одион Игало забил первый мяч англичан, и после этого плотину прорвало, — «МЮ» организовал еще четыре гола усилиями Даниэля Джеймса, Маты, Мэйсона Гринвуда и Андреаса Перейры.

Очевидно, что подопечные Уле Гуннара Сульшера не упустят свое преимущество в ответном поединке, — если он, конечно, состоится в этом сезоне.