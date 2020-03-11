Позор Моуринью и вылет Черышева: что произошло в Европе

«РБ Лейпциг» — «Тоттенхэм» — 3:0

Матч Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «Тоттенхэм» стал одной из немногих еврокубковых встреч, на которую пустили зрителей при том, что Германия тоже попала в список стран, в которых стремительно распространяется коронавирус: число зараженных составляет уже 1296.

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Однако смертельных исходов было пока два, так что власти решили не лишать местных болельщиков удовольствия сходить на противостояние с командой Жозе Моуринью.

Однако некоторые меры предосторожности все-таки были предприняты: например, Моуринью перед матчем отбил руку Юлиана Нагельсмана кулаком. Выглядело это довольно забавно, однако Всемирная организация здравоохранения в связи с эпидемией коронавируса рекомендовала отказаться от рукопожатий, и тренеры решили последовать совету.

Mourinho and Nagelsmann ditched the handshakes pic.twitter.com/XjqdgJei5g — B/R Football (@brfootball) March 10, 2020

Тем временем уже на десятой минуте встречи немецкие фанаты начали благодарить власти за разрешение посетить матч: полузащитник «Лейпцига» Марсель Забитцер точно пробил из-за пределов штрафной низом в дальний угол, а Уго Льорис лишь чиркнул перчатками по мячу, но не спас, — 1:0.

Вскоре голом отличился и Тимо Вернер, но это взятие ворот отменили из-за офсайда. Впрочем, радоваться «Тоттенхэму» пришлось недолго: спустя всего две минуты после этой неудачи Забитцер оформил дубль, пробив головой в ближний угол, — 2:0.

Таким образом, интрига в этой паре умерла уже к 21-й минуте. «Тоттенхэм» еще немного помучился во втором тайме, создав пару моментов, но делал все довольно вяло, словно для галочки: немцы к тому моменту уже морально убили англичан.

На 87-й минуте только вышедший на замену Эмиль Форсберг первым же касанием довел счет до разгромного 3:0 — так завершилась еврокубковая кампания Моуринью в сезоне-2019/20.

По сумме двух встреч «Тоттенхэм» уступил немецкому коллективу со счетом 0:4 — это самое крупное поражение Жозе за всю его карьеру в плей-офф Лиги чемпионов.

Кроме того, португальский специалист уже в третий раз подряд вылетает из самого престижного клубного турнира Европы на стадии 1/8 финала. Напомним, в сезоне-2014/15 он руководил «Челси», который уступил «ПСЖ», а в кампании-2017/18 возглавлял «Манчестер Юнайтед» — и вылетел от «Севильи».

Свою самую свежую неудачу — с «Тоттенхэмом» — Моуринью объяснил большим количеством травм. В частности, он остался без главной атакующей силы команды — нападающих Гарри Кейна и Сон Хын Мина.

«У нас был определенный план на игру, а за пару часов до матча мне стало известно, что и наш полузащитник Давинсон Санчес не сможет сыграть. Это было очень плохо, и я не думаю, что кто-то другой смог бы успешно бороться с соперником в такой ситуации.

Мы допустили пару ошибок, «Тоттенхэм» дважды забил, а потом уже стало очень трудно перевернуть ход встречи. «Лейпциг» очень хорош в физическом плане — интенсивно действует в средней линии и очень быстро атакует. Но не будем забывать, что иногда сложности оказываются трамплином для успехов в будущем.

Винить команду я не собираюсь: трудно играть, когда почти в каждом матче какой-нибудь футболист получает травму и оказывается в лазарете на месяцы. Таким получился этот сезон.

Мы допустили все те же ошибки, которые анализировали в предыдущих матчах. Порой такое происходит, когда команде больше нечего выдать. Я не могу требовать, чтобы ребята отдавали больше, чем они могут», — цитирует Моуринью официальный сайт УЕФА.

Помимо больших проблем в атаке, стоит отметить, что с момента прихода португальца «Тоттенхэм» превратился в одну из самых слабых команд в оборонительном плане среди всех клубов Английской премьер-лиги (АПЛ).

Согласно статистике Opta, во всех турнирах «шпоры» пропустили при Моуринью 37 голов. Больше радовала соперников только оборона «Астон Виллы» — у нее 42 пропущенных мяча.

Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсман тем временем установил куда более приятные рекорды: он стал самым молодым тренером в истории, который преодолел с командой раунд плей-офф Лиги чемпионов, — в 32 года и 231 день.

Учитывая, что Нагельсман возглавляет этот клуб лишь с лета 2019 года, такие успехи кажутся невероятными.

После матча специалист позволил себе немного самоуверенно заявить, что не пытался активно подстраиваться под фирменный стиль Моуринью и требовал от команды исходить только из своих сильных сторон.

«Я очень рад, что мы пробились в следующий раунд и сделали это заслуженно. Мы забили четыре мяча в этом противостоянии и ни одного не пропустили. Мы были лучше «Тоттенхэма» в этом матче и во всем противостоянии.

Мы впервые пробились в плей-офф и сделали это без нервов, но самое главное, что мы старались играть в своем фирменном стиле, и важно, чтобы мы продолжали играть так в следующем раунде. Мы не слишком сильно приспосабливались к «Тоттенхэму».

Мы играли в свой футбол и справились с этой задачей великолепно», — подытожил Нагельсман.

«Валенсия» — «Аталанта» — 3:4

Противостояние команды Дениса Черышева с итальянской «Аталантой» получилось огненным, несмотря на то что интрига там умела еще после первого матча, в котором «Валенсия» потерпела поражение со счетом 1:4.

Из-за коронавируса власти не допустили болельщиков на трибуны, и тысячи фанатов собрались возле стадиона, чтобы поддержать команду шумом хотя бы так.

А с трибун за игрой наблюдала лишь статуя легендарного болельщика «летучих мышей» Висенте Наварро, которому после смерти поставили памятник на том месте, которое он обычно занимал, — 164-е сиденье в 15-м ряду центральной трибуны.

En #Mestalla el equipo



La figura de Vicent Navarro representarб esta noche a los miles de valencianistas que apoyarбn en cuerpo y alma al equipo desde todo el #LАnimaDeMestalla #VCFAtalanta #MestallaЙsChampions @ChampionsLeague pic.twitter.com/UmizNqP87Q — Valencia CF (@valenciacf) March 10, 2020

В этот вечер Висенте увидел личную дуэль двух форвардов — Йосипа Иличича со стороны «Аталанты» и Кевина Гамейро в составе «Валенсии».

Сильнее в итоге оказался 32-летний словенец — он оформил рекордный покер, став первым игроком в истории, который сумел забить четыре мяча в гостевом матче плей-офф Лиги чемпионов.

А до этого Иличич забрал себе звание самого возрастного футболиста, который когда-либо оформлял хет-трик на выезде в ЛЧ.

Гамейро ответил своему оппоненту дублем и даже вывел «Валенсию» вперед по итогам первого тайма (2:1), а Ферран Торрес поддержал его начинания, забив третий мяч испанской команды. Однако против покера неудержимого Иличича ничего нельзя было поделать — «Аталанта» все равно одержала победу со счетом 4:3.

Таким образом, по сумме двух встреч итальянский коллектив, который только дебютировал в Лиге чемпионов в этом сезоне, пробился в 1/4 финала с общим счетом 8:4! С этой командой точно не соскучишься.

Лучшим игроком встречи был признан, конечно, Иличич. После матча он высказался без лишней скромности:

«Успехи «Аталанты» больше ни для кого не сюрприз. Мы творим великие дела. Хотим продолжать доказывать, что заслуживаем быть там, где сейчас находимся.

Оформил покер в 32? С годами я только раскрываюсь и хочу продолжать развиваться как футболист».

Стоит отметить и особый «вклад» в победу «Аталанты» защитника «Валенсии» Муктара Дьякаби, который в первом тайме привез два пенальти, успешно реализованные Иличичем.

Он оказался первым за 16 лет футболистом, который стал причиной назначения сразу двух 11-метровых в ворота своей команды в одном матче плей-офф Лиги чемпионов. Печальное достижение.

Что касается Черышева, то он появился на поле лишь на 74-й минуте и не смог отличиться голевыми действиями.

Футболисты «Аталанты» посвятили этот выход в четвертьфинал своему городу Бергамо, в котором в данный момент предпринимаются серьезные меры против коронавируса: закрыты школы, университеты, музеи, театры, кинотеатры, а в магазинах нарисована разметка, чтобы люди стояли в очереди на расстоянии метра друг от друга.

«Бергамо, это для тебя!» — говорится на футболке, которую игроки показали в камеру трансляции после победы.