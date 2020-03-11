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Позор Моуринью и вылет Черышева: что произошло в Европе

Стали известны первые четвертьфиналисты Лиги чемпионов

«РБ Лейпциг» разгромил «Тоттенхэм» в 1/8 финала Лиги чемпионов, а Жозе Моуринью потерпел самое крупное поражение в плей-офф по сумме двух встреч — 0:4. Португалец объяснил этот казус эпидемией травм и заявил, что его команде больше «нечего выдать». В параллельном матче «Валенсия» Дениса Черышева уступила «Аталанте», в составе которой отличился 32-летний Йосип Иличич, ставший первым игроком в истории, забившим четыре мяча на выезде в плей-офф Лиги чемпионов.

«РБ Лейпциг» — «Тоттенхэм» — 3:0

Матч Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «Тоттенхэм» стал одной из немногих еврокубковых встреч, на которую пустили зрителей при том, что Германия тоже попала в список стран, в которых стремительно распространяется коронавирус: число зараженных составляет уже 1296.

Однако смертельных исходов было пока два, так что власти решили не лишать местных болельщиков удовольствия сходить на противостояние с командой Жозе Моуринью.

Однако некоторые меры предосторожности все-таки были предприняты: например, Моуринью перед матчем отбил руку Юлиана Нагельсмана кулаком. Выглядело это довольно забавно, однако Всемирная организация здравоохранения в связи с эпидемией коронавируса рекомендовала отказаться от рукопожатий, и тренеры решили последовать совету.

Тем временем уже на десятой минуте встречи немецкие фанаты начали благодарить власти за разрешение посетить матч: полузащитник «Лейпцига» Марсель Забитцер точно пробил из-за пределов штрафной низом в дальний угол, а Уго Льорис лишь чиркнул перчатками по мячу, но не спас, — 1:0.

Вскоре голом отличился и Тимо Вернер, но это взятие ворот отменили из-за офсайда. Впрочем, радоваться «Тоттенхэму» пришлось недолго: спустя всего две минуты после этой неудачи Забитцер оформил дубль, пробив головой в ближний угол, — 2:0.

Таким образом, интрига в этой паре умерла уже к 21-й минуте. «Тоттенхэм» еще немного помучился во втором тайме, создав пару моментов, но делал все довольно вяло, словно для галочки: немцы к тому моменту уже морально убили англичан.

На 87-й минуте только вышедший на замену Эмиль Форсберг первым же касанием довел счет до разгромного 3:0 — так завершилась еврокубковая кампания Моуринью в сезоне-2019/20.

По сумме двух встреч «Тоттенхэм» уступил немецкому коллективу со счетом 0:4 — это самое крупное поражение Жозе за всю его карьеру в плей-офф Лиги чемпионов.

Кроме того, португальский специалист уже в третий раз подряд вылетает из самого престижного клубного турнира Европы на стадии 1/8 финала. Напомним, в сезоне-2014/15 он руководил «Челси», который уступил «ПСЖ», а в кампании-2017/18 возглавлял «Манчестер Юнайтед» — и вылетел от «Севильи».

Свою самую свежую неудачу — с «Тоттенхэмом» — Моуринью объяснил большим количеством травм. В частности, он остался без главной атакующей силы команды — нападающих Гарри Кейна и Сон Хын Мина.

«У нас был определенный план на игру, а за пару часов до матча мне стало известно, что и наш полузащитник Давинсон Санчес не сможет сыграть. Это было очень плохо, и я не думаю, что кто-то другой смог бы успешно бороться с соперником в такой ситуации.

Мы допустили пару ошибок, «Тоттенхэм» дважды забил, а потом уже стало очень трудно перевернуть ход встречи. «Лейпциг» очень хорош в физическом плане — интенсивно действует в средней линии и очень быстро атакует. Но не будем забывать, что иногда сложности оказываются трамплином для успехов в будущем.

Винить команду я не собираюсь: трудно играть, когда почти в каждом матче какой-нибудь футболист получает травму и оказывается в лазарете на месяцы. Таким получился этот сезон.

Мы допустили все те же ошибки, которые анализировали в предыдущих матчах. Порой такое происходит, когда команде больше нечего выдать. Я не могу требовать, чтобы ребята отдавали больше, чем они могут», — цитирует Моуринью официальный сайт УЕФА.

Помимо больших проблем в атаке, стоит отметить, что с момента прихода португальца «Тоттенхэм» превратился в одну из самых слабых команд в оборонительном плане среди всех клубов Английской премьер-лиги (АПЛ).

Согласно статистике Opta, во всех турнирах «шпоры» пропустили при Моуринью 37 голов. Больше радовала соперников только оборона «Астон Виллы» — у нее 42 пропущенных мяча.

Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсман тем временем установил куда более приятные рекорды: он стал самым молодым тренером в истории, который преодолел с командой раунд плей-офф Лиги чемпионов, — в 32 года и 231 день.

Учитывая, что Нагельсман возглавляет этот клуб лишь с лета 2019 года, такие успехи кажутся невероятными.

После матча специалист позволил себе немного самоуверенно заявить, что не пытался активно подстраиваться под фирменный стиль Моуринью и требовал от команды исходить только из своих сильных сторон.

«Я очень рад, что мы пробились в следующий раунд и сделали это заслуженно. Мы забили четыре мяча в этом противостоянии и ни одного не пропустили. Мы были лучше «Тоттенхэма» в этом матче и во всем противостоянии.

Мы впервые пробились в плей-офф и сделали это без нервов, но самое главное, что мы старались играть в своем фирменном стиле, и важно, чтобы мы продолжали играть так в следующем раунде. Мы не слишком сильно приспосабливались к «Тоттенхэму».

Мы играли в свой футбол и справились с этой задачей великолепно», — подытожил Нагельсман.

«Валенсия» — «Аталанта» — 3:4

Противостояние команды Дениса Черышева с итальянской «Аталантой» получилось огненным, несмотря на то что интрига там умела еще после первого матча, в котором «Валенсия» потерпела поражение со счетом 1:4.

Из-за коронавируса власти не допустили болельщиков на трибуны, и тысячи фанатов собрались возле стадиона, чтобы поддержать команду шумом хотя бы так.

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Esa niсa que hoy se tapaba los oнdos a hombros de su madre, que ataviada con la camiseta de la 'senyera' no dejaba de dar saltitos al grito de 'Sн se puede' de los valencianistas congregados en Mestalla, un dнa contarб que ella viviу la llegada de su equipo al primer partido de la Champions League disputado a puerta cerrada como medida preventiva ante la creciente crisis pandйmica de coronavirus que ha puesto en jaque al mundo. La llegada del Valencia a la vuelta de los octavos de final de la Champions 2019/2020. Antes del 3-4 que ha dado al traste con el sueсo europeo del equipo y su aficiуn. 10 de marzo de 2020. El dнa en el que tambiйn se aplazaron las Fallas. #HayDнasYDнas #ValenciaAtalanta #APuertaCerrada #ChampionsLeague #LaCasaDelFъtbol #MovistarPlus #Periodismo

Публикация от Cristina Bea (@cristinabea)

А с трибун за игрой наблюдала лишь статуя легендарного болельщика «летучих мышей» Висенте Наварро, которому после смерти поставили памятник на том месте, которое он обычно занимал, — 164-е сиденье в 15-м ряду центральной трибуны.

В этот вечер Висенте увидел личную дуэль двух форвардов — Йосипа Иличича со стороны «Аталанты» и Кевина Гамейро в составе «Валенсии».

Сильнее в итоге оказался 32-летний словенец — он оформил рекордный покер, став первым игроком в истории, который сумел забить четыре мяча в гостевом матче плей-офф Лиги чемпионов.

А до этого Иличич забрал себе звание самого возрастного футболиста, который когда-либо оформлял хет-трик на выезде в ЛЧ.

Гамейро ответил своему оппоненту дублем и даже вывел «Валенсию» вперед по итогам первого тайма (2:1), а Ферран Торрес поддержал его начинания, забив третий мяч испанской команды. Однако против покера неудержимого Иличича ничего нельзя было поделать — «Аталанта» все равно одержала победу со счетом 4:3.

Таким образом, по сумме двух встреч итальянский коллектив, который только дебютировал в Лиге чемпионов в этом сезоне, пробился в 1/4 финала с общим счетом 8:4! С этой командой точно не соскучишься.

Лучшим игроком встречи был признан, конечно, Иличич. После матча он высказался без лишней скромности:

«Успехи «Аталанты» больше ни для кого не сюрприз. Мы творим великие дела. Хотим продолжать доказывать, что заслуживаем быть там, где сейчас находимся.

Оформил покер в 32? С годами я только раскрываюсь и хочу продолжать развиваться как футболист».

Стоит отметить и особый «вклад» в победу «Аталанты» защитника «Валенсии» Муктара Дьякаби, который в первом тайме привез два пенальти, успешно реализованные Иличичем.

Он оказался первым за 16 лет футболистом, который стал причиной назначения сразу двух 11-метровых в ворота своей команды в одном матче плей-офф Лиги чемпионов. Печальное достижение.

Что касается Черышева, то он появился на поле лишь на 74-й минуте и не смог отличиться голевыми действиями.

Футболисты «Аталанты» посвятили этот выход в четвертьфинал своему городу Бергамо, в котором в данный момент предпринимаются серьезные меры против коронавируса: закрыты школы, университеты, музеи, театры, кинотеатры, а в магазинах нарисована разметка, чтобы люди стояли в очереди на расстоянии метра друг от друга.

«Бергамо, это для тебя!» — говорится на футболке, которую игроки показали в камеру трансляции после победы.