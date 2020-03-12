Чудо «Атлетико» под угрозой: Лигу чемпионов могут остановить

«Ливерпуль» — «Атлетико М» — 2:3

До недавних пор непобедимые в Англии мерсисайдцы наводили страх на всю Европу, а доставшимся им в соперникам мадридцам шансы на проход дальше если и давали, то совсем мизерные. В чемпионате Испании «Атлетико» с трудом борется за место в еврокубках, а Кубок Короля «матрасники» покинули еще на стадии 1/16 финала, уступив команде из третьего дивизиона. Проще говоря, команда Диего Симеоне переживает кризис из-за вынужденной перестройки. «Красные» же уверенно идут к долгожданной победе в Английской премьер-лиге (АПЛ), а еще недавно их беспроигрышная серия на Туманном Альбионе насчитывала 44 матча.

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Однако первый матч 1/8 показал, что и против такого «Ливерпуля» играть можно. Дома «Атлетико» одержал во многом неожиданную победу, но оставался аутсайдером перед поездкой на «Энфилд», где скаузеры до вчерашнего дня не проигрывали полтора года. Ответная встреча проходила в том же ключе, что и первый матч: «Ливерпуль» доминировал и отчаянно пытался пробиться сквозь оборону гостей, когда как «матрасники» же играли в излюбленной манере — вторым номером.

Для сравнения, за всю игру скаузеры нанесли 34 удара по воротам соперника. «Атлетико» — только 10. А владение мячом мерсисайдцев по итогу 120 минут перевалило за 70%.

Так или иначе, первыми вышли вперед именно хозяева. Под конец первого тайма отличился Джорджиньо Вейналдум, и этот мяч стал единственным забитым в основном время. Матч перерос в дополнительные полчаса, где «Ливерпуль» практически сразу увеличил преимущество благодаря Роберто Фирмино. Однако уже спустя три минуты неосмотрительно сыграл вратарь «Ливерпуля» Адриан (к слову, за последние два с половиной года вратари «Ливерпуля» совершили больше всех результативных ошибок в ЛЧ), заменявший в рамке травмированного Алиссона Бекера, и Маркос Льоренте отставание «матрасников» сократил. «Красным» теперь нужно было уже два гола, чтобы пройти дальше. Но «Атлетико» вновь удачно вышел в контратаку, а все тот же Льоренте оформил дубль. А уже в концовке второго овертайма мерсисайдцы, навалившись всей командой на ворота соперника, снова пропустили контрвыпад, в котором Альваро Мората поставил жирную точку и вывел «Атлетико» в следующий раунд.

Таким образом прервалась 42-матчевая домашняя беспроигрышная серия «Ливерпуля» во всех турнирах. В еврокубках же «красные» проиграли на «Энфилде» впервые за шесть лет.

«Атлетико» мог бы играть в настоящий футбол, но они сидят глубоко и используют контратаки. Мы принимаем этот результат, хотя сегодня он не кажется правильным. Понимаю, какой я на самом деле неудачник, особенно когда парни предпринимают так много усилий, играя против соперника мирового класса, который защищается в две линии по четыре человека», — сказал после матча главный тренер скаузеров Юрген Клопп.

^^^«ПСЖ» — «Боруссия Д» — 2:0»

Игра в Париже стала одной из тех, на которую не были допущены болельщики из-за распространения в мире китайского коронавируса. При пустых трибунах чемпионам Франции было необходимо обыгрывать «шмелей» после того, как в первом матче они уступили дортмундцам со счетом 1:2. В составе «Боруссии» с первых минут вновь появился 19-летний вундеркинд Эрлинг Холланд, за 11 последних игр забивший 12 мячей, огорчив в том числе и парижан.

Но у хозяев в строй не так давно вернулся бразилец Неймар. Несмотря на скандалы вокруг нападающего, игру «ПСЖ» без него представить по-прежнему сложно. В первой встрече с «Боруссией» он помог сохранить команде шансы на выход в следующий раунд благодаря голу на выезде, а дома закрепил успех, забив «шмелям» уже в первом тайме. Под конец первой 45-минутки гости получили второй гол, пропустив после удара защитника Хуана Берната.

Во втором тайме забитых мячей не было, зато хавбек «шмелей» Эмре Джан грубо сфолил на Неймаре, спровоцировав потасовку на поле и скамейках запасных. Изначально арбитр показал немцу желтую карточку, которая из-за неспортивного поведения трансформировалась в красную. А «Боруссия» тем самым оставалась в меньшинстве и бороться за победу уже была не в состоянии.

Что интересно, Холланд, оставивший Неймара в тени в первом матче, на этот раз привидением был сам. За всю игру он коснулся мяча лишь 20 раз, не нанес ни одного удара в створ и получил желтую карточку. А уже после игры — троллинг от всей команды соперника:

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Приостановка сезона

Как сообщает El Larguero со ссылкой на журналиста Хавьера Маталланаса, ближайшие запланированные матчи Лиги чемпионов могут не состояться (например, о переносе своей игры уже попросила «Барселона»). Накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию в связи с распространением в мире нового штамма коронавируса, из-за чего большая часть Европы оказалась на карантине: эпицентры заражения фактически изолированы, в большинстве стран континента усилены меры безопасности, в число которых входит и отмена массовых спортивных мероприятий.

Федерации одна за другой объявляют об остановке сезона, теперь же, по информации источника, рассматривают этот вариант и в Союзе европейских футбольный ассоциаций (УЕФА). Чрезвычайные меры связаны с обнаружением у защитника туринского «Ювентуса» Даниэле Ругани коронавируса.

Вспышка нового штамма коронавируса впервые была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года. По последним данным, от заболевания скончались более 4,5 тысячи человек, 68 тысяч выздоровели. Общее число заболевших превысило 124 тысячи. Очагом распространения болезни в Европе стала Италия.