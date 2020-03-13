АПЛ придется остановить: тренер «Арсенала» заражен коронавирусом

Пандемия нового типа коронавируса COVID-19 продолжает сильно бить по всему миру и спорту в частности. По последним данным, в соображениях безопасности на неопределенный срок решение о приостановке сезона приняли федерации футбола Италии, Испании, Нидерландов, Ирландии, Дании и Чехии. Остальные же европейские ассоциации в большинстве своем либо проводят матчи при пустых трибунах, либо с ограниченным количеством зрителей, как, например, делает пока что Российская премьер-лига. Не за горами же стоит пауза всех европейских первенств, а также Лиги чемпионов, Лиги Европы и даже Евро-2020, которое планируют перенести на лето следующего года — данное решение с наибольшей долей вероятности примут на заседании совета УЕФА 17 марта.

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В стороне от этого пока стояла Английская премьер-лига, которая, по данным The Times, продолжит сезон при пустых трибунах. Это же подтвердило и руководство лиги, которое не посчитало нужным брать паузу в чемпионате — ближайший, 30-й тур должен пройти по расписанию. Однако теперь это решение, возможно, будет изменено.

В начале второго ночи по московскому времени лондонский «Арсенал» выступил с официальным заявлением — главный тренер команды Микель Артета заразился коронавирусом.

Club statement: COVID-19 — Arsenal (@Arsenal) March 12, 2020

В связи с этим руководство лондонского клуба приняло решение о введении карантина на территории тренировочной базы «пушкарей», люди же, которые контактировали с испанским специалистом в последнее время — также будут изолированы в соответствии с государственными руководящими принципами мирового здравоохранения. Отмечается, что в этот список войдет практически весь тренерский штаб Артеты, футболисты, а также персонал тренировочной базы клуба. По словам исполнительного директора «канониров» Виная Венкатешама, данные меры являются строго необходимыми.

«Здоровье наших людей и широкой общественности является нашим приоритетом, и именно на этом мы сосредоточены. Мы думаем о Микеле, который разочарован, но пребывает в хорошем настроении. Мы ведем активный диалог со всеми соответствующими людьми, чтобы должным образом справиться с этой ситуацией, и мы надеемся вернуться к тренировкам и играм, как только позволит медицинская консультация», — приводит слова исполнительного директора «Арсенала» клубная пресс-служба.

Это же отметил и спортивный директор «пушкарей» Рауль Санльеи, также сообщивший о готовности оказать любую помощь и поддержку Артете и другим пострадавшим, если таковые будут выявлены.

«Микель, весь его штаб, а также игроки команды и иной персонал клуба будут полностью поддержаны. Мы с нетерпением ждем, когда возобновятся тренировки, а футболисты будут готовы выйти на поле. Здоровье лиц нашего клуба — наш приоритет», — заявил он.

Сам же Артета подчеркнул, что тест на проверку коронавируса он сдал самостоятельно из-за плохого самочувствия.

«Это очень разочаровывает. Мне стало плохо, я решил сдать тест. К сожалению, результаты оказались положительными. Вернусь к своей работе только после того, как мне разрешат врачи»,

— сказал главный тренер «Арсенала».

14 марта «канониры» должны были сыграть гостевой матч с «Брайтоном», однако в связи с последними новостями эта встреча будет перенесена на неопределенный срок. Интересно, что совсем недавно «Арсенал» уже находился под ударом коронавируса. Так, 11 марта на «Этихаде» у лондонской команды должен был состояться матч и так перенесенного ранее 28-го тура АПЛ с местным «Манчестер Сити», однако в день встречи лига приняла решение вновь отказаться от проведения встречи. Виной тому владелец греческого «Олимпиакоса» и «Ноттингем Форест» Евангелос Маринакис, ранее сдавший положительные анализы на наличие вируса в организме.

Дело в том, что Маринакис 27 февраля прибыл в Лондон на матч своей греческой команды, которая обыграла «пушкарей» в 1/16 финала Лиги Европы. Владелец «Олимпиакоса» присутствовал на матче и, вероятно, контактировал с представителями лондонского клуба.

На данный момент официальный положительный результат на коронавирус в Англии имеет только Артета. Однако подозрения на заболевание имеются уже и у других участников АПЛ. Например, The Telegraph сообщал, что в одном клубе лиги симптомы коронавируса выявлены у трех футболистов. У кого именно — не сообщается. Правда, вероятно, речь шла об игроках из «Лестер Сити». По крайней мере, на это намекнул главный тренер «лис» Брендан Роджерс, заявивший, что у нескольких его подопечных обнаружены симптомы вируса.

«У нас есть игроки, у которых обнаружены симптомы и признаки коронавируса. Мы соблюли процедуры, и в мерах предосторожности они находятся вне команды», — цитирует Роджерса пресс-служба клуба.

Добровольно на карантин ушел и защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди. Данное решение футболист принял после того, как его родственник был госпитализирован с подозрением на коронавирус. На данный момент результаты обследований неизвестны.

В этот уикенд в Английской премьер-лиге должны были состояться матчи:

«Уотфорд» — «Лестер»

«Борнмут» — «Кристал Пэлас»

«Брайтон» — «Арсенал»

«Манчестер Сити» — «Бернли»

«Ньюкасл Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед»

«Норвич Сити» — «Саутгемптон»

«Астон Вилла» — «Челси»

«Вест Хэм Юнайтед» — «Вулверхэмптон»

«Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Юнайтед»

«Эвертон» — «Ливерпуль»

Состоятся ли они теперь — будет решено утром 13 марта на экстренном совещании руководства лиги.