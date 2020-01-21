Загитова на обложке, у Трусовой 5 четверных: что ждать от Евро

Турнир в шатре посреди поля

Чемпионат Европы по фигурному катанию будет проходить на катке под огромным шатром, установленным посреди поля где-то на отшибе австрийского города Грац. Фанаты иронично называют его «палаткой» или «ангаром» (официальное название — Schwarzlsee) и пытаются понять, не будет ли там слишком холодно, если обещанные метеорологами сильные ветра задуют в Австрии чуть раньше.

Арена ЧЕ - шатер, который расположен в 14 км от центра Граца. Путь к ней пролегает через лужи и поля. Турнир хотели провести в другом месте, но местная хоккейная команда была против) А теперь вспомните, что было год назад в Минске. pic.twitter.com/MaIXx3XjZZ — Лесик Константин (@kostyalesik) January 21, 2020

Внутренние коридоры шатра пока выглядят не очень презентабельно, о чем говорит любопытное видео под названием «Вы когда-нибудь задумывались, как лучшие фигуристы Европы добираются до катка?»

Ехать до этой арены из центра города довольно долго, поэтому спасением для многих зрителей стали гостиницы аэропорта, который как раз располагается неподалеку. Однако если фанаты решат заняться туризмом и посетить древние достопримечательности Граца (второй по величине город Австрии), то придется заморочиться с транспортом.

Любопытно, что тренировки спортсменов будут происходить не на Schwarzlsee, а на другой арене — Eishalle Hart, до которой нужно будет добираться дополнительно.

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Такое решение было принято, скорее всего, из-за не совсем привычных для фигуристов условий «шатра»: в отличие от него, Eishalle Hart является обыкновенным спортивным катком.

Почему же у организаторов первенства Старого Света возникли такие сложности, ведь о победе Граца в конкурсе стало известно еще в 2017 году?

Изначально предполагалось, что турнир пройдет на современной арене Eisstadion Liebenau, однако этот вариант сорвался. Возможно, по причине того, что главный арендатор этого катка — хоккейный клуб «Грац Найнти Найнерс» («Graz 99ers») — забронировал лед для своих игр. Учитывая, что чемпионат Европы по фигурному катанию длится целых пять дней — с 22 по 26 января, — хоккеистам в разгар сезона было бы довольно проблематично разделить арену с фигуристами.

Но почему организаторы не нашли другого стандартного катка в городе, ответа нет. В общем, Евро в шатре Schwarzlsee — это уже данность, от которой никуда не деться.

Впрочем, на фотографиях аккаунта Skate Austria в Facebook внутренняя часть необычного катка выглядит симпатично, так что, может, все будет не так уж и плохо.

Загитова на обложке

Еще одним забавным моментом в исполнении организаторов стал заранее подготовленный плакат турнира с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой. Судя по всему, в Граце нисколько не сомневались, что спортсменка отберется в тройку сборной России на ЧЕ, несмотря на конкуренцию со стороны Александры Трусовой, Анны Щербаковой, Алены Косторной, Елизаветы Туктамышевой и Евгении Медведевой.

Более того, еще в середине декабря спортсменка объявила о приостановке карьеры и отказе от участия во всех оставшихся соревнованиях сезона, но в Австрии до сих пор можно найти афиши с ее изображением.

close СЭ СЭ

Чемпионат Европы и так с трудом можно назвать интригующим турниром высокого международного уровня (особенно по сравнению с чемпионатом мира и даже этапами Гран-при), а подобные сюрпризы от организаторов лишь еще больше подчеркивают этот печальный статус.

Женщины

У россиянок в Европе в настоящее время конкурентов нет вообще. Большинство соперниц из стран вроде Чехии и Хорватии прыгают каскады 3+2, либо 3+3, но из самых дешевых прыжков — тулупов, и то не всегда чисто.

На общем фоне выделяются разве что бывшие россиянки, сменившие гражданство, потому что пробиться в сборную России без элементов ультра-си в нынешнее время невозможно.

В число сильных экс-россиянок входят, например, Екатерина Рябова (сейчас — Азербайджан), Виктория Сафонова (Белоруссия) и Екатерина Куракова (Польша).

В их контенте можно найти интересные дорогостоящие элементы, например тройной лутц + ойлер + тройной флип, что определенно внесет свежую струю в череду спортсменок с каскадами типа двойной аксель + двойной тулуп.

Но лишь внесением легкого разнообразия роль бывших россиянок и ограничится, поскольку Трусова, Щербакова и Косторная сейчас находятся на совершенно другом уровне.

Сумасшедший контент учениц Этери Тутберидзе не претерпел изменений с национального первенства.

Из элементов ультра-си у Трусовой значится в короткой программе тройной аксель, а в произвольной — четверные флип, сальхов, лутц, тулуп и каскад четверной тулуп + ойлер + тройной сальхов.

У Щербаковой трикселя в короткой пока нет, но в произвольной ожидаются четверные лутц и флип, а также космический по стоимости каскад четверной лутц + тройной тулуп и уже фирменный тройной лутц + тройной риттбергер, который когда-то являлся фишкой Загитовой.

Косторная по привычке заявила три тройных акселя на две программы, один из которых — в каскаде с двойным тулупом.

Стоит оговориться, что тренерский штаб имеет право спокойно поменять контент перед самым выступлением, так что все эти предварительные заявки еще ничего не значат.

Однако изменения могут произойти, скорее всего, только в контенте Трусовой, если Тутберидзе удастся убедить ее пойти на упрощение программы из соображений надежности.

Риск, конечно, двигатель прогресса, но такой провал, как в произвольной программе на чемпионате России, девушке желательно не повторять.

Покажет ли раззадоренная двумя третьими местами подряд Трусова пять четверных прыжков, сможет ли Щербакова повторить свой безупречный прокат с четверными лутцом и флипом, перегонит ли квадисток Косторная с тремя тройными акселями и более высокой оценкой за компоненты — все интриги женского турнира крутятся вокруг этих трех подростков.

close РИА Новости РИА Новости

Мужчины

Российские одиночники, как и девушки, владеют весьма сложными элементами, — отличие только в том, что у парней каждый прокат превращается в русскую рулетку.

Исполнит ли Александр Самарин четверной флип и наберет 20 баллов за каскад четверной лутц + тройной тулуп или жестко упадет с обоих элементов?

Покажет ли Дмитрий Алиев в начале произвольной программы четверные лутц и тулуп или зрителей ждут «бабочки» и лишь два тройных? На катке в Граце произойти может все, что угодно, — от сказочного триумфа до позорного провала.

По этой причине одним из фаворитов чемпионата Европы считается француз Кевин Аймоз, который владеет только одним видом четверного — тулупом — и исполняет его три раза в двух программах (для сравнения — у Самарина пять четверных, и лишь один из них — сравнительно дешевый тулуп).

Однако Кевин гораздо стабильнее россиян, что нивелирует все их преимущества, ведь заявить квад — это еще не исполнить его. Кроме того, француз сильно превосходит Самарина и Алиева по оценке за компоненты (артистизм, скольжение, чувство музыки, оригинальные переходы между элементами), что тоже делает разницу.

Темной лошадкой турнира является третий участник от России — 16-летний Артур Даниелян. Действующий юниор, он достаточно неожиданно занял третье место на чемпионате страны и по спортивному принципу отобрался в сборную,

обойдя более опытных конкурентов — Макара Игнатова и Андрея Лазукина.

В арсенале ученика Елены Буяновой (которая воспитала Аделину Сотникову) есть пока только два элемента ультра-си — четверной сальхов и тройной аксель. По технической базе он примерно на одном уровне с тем же Аймозом и при стабильном исполнении элементов и ошибках соперников может преподнести сюрприз.

Что касается конкурентов россиян, то, помимо Аймоза, следует выделить итальянцев — зажегшего в прошлом сезоне Маттео Риццо и Даниэля Грассля, владеющего четверным лутцом, а также грузина Мориса Квителашвили (занимается у Тутберидзе и исполняет два вида квадов — тулуп и сальхов).

Спортивные пары

В парах, как и среди женщин, очевидными фаворитами являются россияне — Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова / Владимир Морозов и Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин.

Составить им реальную конкуренцию могли бы французы Ванесса Джеймс / Морган Сипре (собственно, на прошлом ЧЕ именно они и победили), но этот дуэт отказался от участия в турнире, а ранее пропустил всю серию Гран-при.

По информации СМИ, Сипре подозревается в сексуальных домогательствах к 13-летней фигуристке, который он якобы отправил фото своего полового органа еще в декабре 2017 года. Официально об обвинениях ничего не известно, но, возможно, в данный момент идет расследование — иначе столь длительное отсутствие сильной пары объяснить сложно.

Без дуэта французов преследовать россиян в таблице будут, скорее всего, итальянцы Николь Делла Моника / Маттео Гуаризе.

Танцы

С чемпионами здесь все ясно — ими станут гегемоны последних лет Габриэла Пападакис / Гийом Сизерон из Франции.

А вот на две оставшиеся медали претендуют два мощных российских дуэта Виктория Синицина / Никита Кацалапов и Александра Степанова / Иван Букин, а также не стоит забывать о третьем тандеме из России — Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро.

Кстати, комментировать выступления на Первом канале должна непредсказуемая Елизавета Туктамышева — и это отдельный повод включить трансляцию.

Расписание турнира по московскому времени

22 января, среда

13.30-18.25 — короткая программа мужчин

21.15-00.15 — короткая программа пар

23 января, четверг

14.00-18.10 — ритм-танец

20.30-00.25 — произвольная программа мужчины

24 января, пятница

13.30-19.10 — короткая программа женщин

21.00-23.50 — произвольная программа пар

25 января, суббота

15.25-18.45 — произвольный танец

20.30-00.25 — произвольная программа женщин

26 января, воскресенье

16.30-19.00 — показательные выступления