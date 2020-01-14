Бенефис Панарина и феерия Овечкина: российские рекорды в НХЛ

Для «Вашингтона» матчи с «Каролиной» все больше приобретают принципиальный характер. «Ураганы» под руководством Рода Бриндамора выглядят по-спортивному нагло, а Андрей Свечников неожиданно стал едва ли не олицетворением клуба: для молодого российского форварда авторитетов не существует, о чем говорят его прошлогодняя драка с Александром Овечкиным и два лакросс-гола в НХЛ — до сих пор единственных за всю историю лиги. К тому же еще несколько недель назад «Каролина» на своем льду одержала тяжелую, но эффектную победу над «Кэпиталз», потому для «столичных» взять реванш и укрепить свои лидерские позиции на Востоке оказалось делом принципа.

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В первую очередь — для Овечкина.

Российский капитан «Вашингтона» до сих пор продолжает свой путь к вечному рекорду Уэйна Гретцки, а в матче с «ураганами» немного сократил его, отметившись победным дублем.

Первый гол Овечкина получился несколько неожиданным. Получив передачу от своих ворот, Ови ворвался в зону, но уперся в защитника. Дабы продолжить атаку, Александр отправил шайбу в угол, чтобы за нее поборолся Том Уилсон. Канадский форвард сделал все по красоте и, завоевав шайбу, откатил ее сразу же под резко открывшегося Овечкина.

Капитан «Кэпиталз» легко расстрелял ворота Петра Мразека.

Вторая заброшенная Овечкиным шайба уже давно стала настоящей классикой в мире хоккея. Джон Карлсон удачно поборолся у правого борта, отпасовал назад на Якоба Врану, а тот немедленно сделал поперечную передачу в район «офиса Овечкина». Там Александра не накрыл никто — и это удивительно, учитывая как много шайб российский форвард забросил из той зоны. Данный случай исключением не оказался — Ови мощно щелкнул в верхний ближний угол и довел общее количество голов в НХЛ до 686, опередив именитого финна Теэму Селянне в списке снайперов лиги.

«Поздравляю, Алекс, продолжай в том же духе. Ты можешь и должен это делать, продолжай забивать, дружище! Нужно забить еще много (895)», — написал Селянне у себя в Twitter, напомнив Овечкину про необходимость побить рекорд Гретцки.

Congrats @ovi8 keep it going my friend Many many more to come (895...) https://t.co/BCgp1G9gZQ — Teemu Selanne (@TeemuSel8nne) January 14, 2020

2:0 — уверенная победа «Кэпиталз» и, что самое главное, отличная игра Ильи Самсонова.

Российский голкипер «Вашингтона» постепенно привыкает не просто сидеть под Брэйденом Холтби, но и ощущать себя полноценным голкипером команды. В игре с «Каролиной» он сделал 23 сейва и помог «столичным» одержать сухую победу. К слову, он уже продлил свою личную победную серию до восьми матчей, повторив рекорд Боба Мэйсона, который также в качестве голкипера-новичка выиграл восемь встреч кряду в сезоне-1984/85. Кроме того, Самсонов остается самым успешным вратарем в истории «Кэпиталз» — чтобы достичь отметки в десять побед, Илье понадобилось провести в стартовом составе всего лишь 12 матчей.

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 6:2

Дерби Нью-Йорка — это всегда интересно. Особенно, когда по одну сторону Артемий Панарин, а по другую — Барри Тротц. Прошедший вечер на «Мэдисон Сквер Гарден» стал настоящим бенефисом первого и неожиданно крупным провалом второго. Счет в матче уже на 18-й секунде открыли номинальные гости: Джордан Эберле подхватил шайбу у пятака, дошел с ней до ближней штанги и, перехитрив Александра Георгиева, отправил снаряд в сетку. Правда, «Айлендерс» радовались недолго — в дело вступил Панарин.

Артемий мощно бросил от левого борта, и Семен Варламов сыграл неудачно, отразив шайбу прямо перед собой. На добивании как раз кстати оказался Йеспер Фаст, сравнявший счет. Уже во втором периоде российская звезда «Рейнджерс» отметилась еще двумя результативными передачами. И вновь за Панарина сыграли его дальние выстрелы. Сначала Крис Крайдер удачно подставил клюшку после броска Артемия от синей линии, переправив шайбу в ворота, а затем россиянин, щелкнув издали, отправил шайбу к Адаму Фоксу, тот обыгрался с Фастом и с острого угла «прошил» Варламова.

Для Панарина набранные три очка уже к середине второго периода стали рекордными. Российский форвард уже в четвертой домашней встрече подряд набирает минимум три балла. В последний раз такое в истории «Рейнджерс» удавалось только Энди Батгейту, который в сезоне-1961/62 стал первым в составе «синерубашечников», кто четыре раза подряд уходил со льда «Мэдисон Сквер Гарден» как минимум с тремя баллами.

Панарин, к слову, на трех передачах не ограничился. Уже в третьем периоде он оформил дубль.

Артемий подкараулил ошибку Майкла Дэла Колла, отобрал шайбу и побежал из своей зоны на встречу с Варламовым. Грамотно поставив спину защитнику, российский форвард точным броском расстроил своего соотечественника из «Айлендерс» и отметил гол уже в привычном стиле, высоко задрав левую ногу.

Pretty much sums it up. pic.twitter.com/mjomqgheNF — New York Rangers (@NYRangers) January 14, 2020

Затем Панарин вновь вышел на свидание один на один с Варламовым и удачно его реализовал в гол: Райан Строум удачно вошел в зону вдоль правого борта и, увидев, что на него вышло два защитника, сделал поперечную передачу на свободного россиянина. Тот легко переиграл Варламова и, оформив дубль, вышел на третью строчку в списке бомбардиров НХЛ в текущем сезоне. Впереди Панарина теперь только сумасшедшие Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль из «Эдмонтона».

К концу матча команды обменялись голами: сначала Джейкоб Труба точным броском от синей линии довел счет до неприличного, но сразу после этого Брок Нельсон одну шайбу все-таки отыграл.

6:2 — убедительная победа «Рейнджерс» в дерби, которая, впрочем, не позволила команде Дэвида Куинна приблизиться к зоне плей-офф на Востоке.

«Сент-Луис Блюз» — «Анахайм Дакс» — 4:1

«Анахайм» по-прежнему носит почетное звание нехудшей команды НХЛ, ведь пока есть «Детройт», то последнее место в общей таблице занято перманентно. На «Энтерпрайз-центр» прошедшим вечером встретились две противоположности — аутсайдер Запада и его лидер. Ожидаемо игра завершилась уверенной победой хозяев льда.

Причем «Анахайм» буквально сделал все для того, чтобы дать «Блюз» выиграть.

Все началось с прекрасного выстрела Александра Стина в первом периоде. Сэм Стил неудачно подставил клюшку после мощного броска Роберта Бортуццо и дезориентировал своего голкипера. Тот шайбу все-таки отбил, но прямо на клюшку Стину, который с острого угла отправил снаряд под перекладину.

К середине периода «Дакс», правда, отыгрались. Макс Комтуа нанес незамысловатый щелчок издали, а Джейк Аллен этот момент проворонил, пропустив шайбу между щитков. На этом удачные действия гостей закончились.

Все тот же Комтуа за полминуты успел натворить дел, которые привели к пропущенной шайбе. Сначала канадский форвард при выходе из зоны сделал неточный поперечный пас, но «Блюз» этим моментом не воспользовались, и Комтуа шайбу перехватил. Правда, сразу же ее и потерял прямо перед своими воротам, дав Роберту Томасу легко переиграть себя. Форвард «Сент-Луиса» финтом убрал защитника, отпасовал назад на Маккензи Макикерна, а тот сразу же покатил на свободного Тайлера Бозака, который вывел свою команду вперед.

К середине второго периода у команд произошло обоюдное удаление, но Макс Джонс посчитал, что играть 4 на 4 скучно и оставил «Дакс» в меньшинстве. «Блюз» численное преимущество реализовали сполна: Брэйден Шенн классно набросил на дальнюю штангу с правого края, и Джейден Шварц без проблем отправил шайбу в пустой угол.

Завершил все веселье Иван Барбашев, который в отсутствие травмированного Владимира Тарасенко все больше набирается лидерских качеств в «Сент-Луисе.

Российский форвард вовремя включил прессинг на Джона Гибсона. Вратарь «Анахайма» вышел за ворота, чтобы придержать шайбу, но не смог сориентироваться со своим же партнером. В итоге Хампус Линдхольм просто толкнул своего вратаря и помешал тому вернуться в рамку. Ну, а Барбашев легко шайбу забрал и отправил ее в сетку.

4:1 — «Сент-Луис» не проигрывает уже девять матчей подряд на своей площадке.

«Монреаль Канадиенс» — «Калгари Флэймз» — 0:2

«Монреаль» возвращает к себе интерес российских болельщиков. А точнее — Илья Ковальчук. В матче с «Калгари» Кови результативными действиями не отметился, хотя за последние пять игр в составе нового клуба именитый россиянин набрал четыре очка. Однако сам Илья уже становится одним из лидеров команды, проведя в ней всего-то менее двух недель. Количество игрового времени Ковальчука не радовать не может — против «Флэймз» он провел на льду почти 22 минуты. В «Кингз» российский форвард об этом даже и мечтать не мог. Правда, игра «Монреаля» вместе с этим улучшается едва ли.

«Калгари» смотрелись гораздо симпатичнее, чаще атаковали, больше владели шайбой и создавали опасные моменты, но по броскам хозяевам заметно уступили. Это, пожалуй, и стало определяющим фактором.

«Монреаль» на многочисленные выпады гостей ответил двумя голевыми атаками.

Сначала Джефф Питри сделал классную передачу из-за ворот на Джордана Уила, а тот с разворота отправил шайбу в дальний угол. Уже в конце матча Райан Пилинг оборвал все надежды «Калгари» на камбэк: форвард хозяев подхватил шайбу после вбрасывания в чужой зоне, ушел на пятак и переиграл голкипера.

2:0 — вторая победа «Монреаля» кряду.

Филадельфия Флайерз» — «Бостон Брюинз» — 6:5 ПБ

«Филадельфия» с «Бостоном» устроили на «Уэллс Фарго-центре» настоящую рубку, ставшую украшением прошедшего игрового дня. За два периода команды на двоих забросили аж девять шайб. Причем хозяевам пришлось крайне несладко, отыгрываясь с 2:4.

Уже на пятой минуте Андерс Бьорк классно вошел в зону, отпихнул защитника, добежал до вратаря и, технично поставив тому спину, с неудобного крюка отправил шайбу в ворота. Затем Давид Крейчи разогнал атаку, которую сам же и завершил, преобразовав в гол наброс Дэнтона Хайнена. Под занавес периода «Флайерз» один гол отыграли, реализовав большинство. Во второй 20-минутке команды забросили по три шайбы и, что важно, хозяева полностью перехватили инициативу и уже в третьем периоде имели чистое игровое преимущество.

Его хватило, чтобы забросить крайне важную пятую шайбу и перевести матч в овертайм.

Он, к слову, оказался безголевым, и все веселье произошло в серии буллитов. Ее команды провели откровенно бездарно. Единственным голом отметился Трэвис Конечны, сумевший-таки переиграть Ярослава Галака. Коллега голкипера «Бостона» по амплуа Картер Харт на броске Брэда Маршана даже не вступал в игру, чтобы сделать шатаут и принести «Филадельфии» волевую победу.

Канадский форвард «Брюинз» просто-напросто не смог зацепить шайбу в центральной зоне и проехал мимо. Арбитры ожидаемо попытку Маршана не засчитали, и присудили хозяевам победу.

Впрочем, «Бостон» продолжает активно наступать на пятки «Вашингтону». Отставание «мишек» от «Кэпиталз» на Востоке составляет всего один балл. Ну, а Давид Пастрняк, отметившийся голом, продолжает уходить в отрыв в списке снайперов лиги, доведя количество заброшенных шайб до 36-ти.