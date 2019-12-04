Загитова против всех: чего ждать от финала Гран-при

Надежда Загитовой

Можно предположить, что финал Гран-при будет одним из сложнейших испытаний Алины Загитовой за последнее время. Из-за активного внедрения в женское фигурное катание четверных прыжков, которые уже состоявшимся спортсменкам осилить не всегда легко, пострадала и олимпийская чемпионка, на обоих своих этапах Гран-при уступив одноклубнице Алене Косторной, владеющей элементами ультра-си. Но, что интересно, если ту же Евгению Медведеву буквально заклевали вопросами о квадах и тройном акселе (справедливости ради, и она, и Брайан Орсер не скрывали, что учат их), то Загитова предпочитает свои карты не раскрывать.

Пока болельщики лишь видели кадры, как золотая медалистка Пхенчхана-2018 на тренировке делает четверной тулуп, но на соревнованиях она никогда не делала нечто подобного. И показывать их в Турине не будет.

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Если все пойдет по плану, то у женщин в финале будет российский пьедестал. По крайней мере, так говорит математика: у молодого трио Этери Тутберидзе слишком дорогостоящий и сложный контент, напичканный ультра-си прыжками. Другой вопрос, что его еще нужно полностью чисто исполнить, а это с Косторной, Александрой Трусовой и Анной Щербаковой на этапах бывало не так уже и часто.

Главное преимущество Загитовой перед более молодыми соперницами заключается в ее опыте. Понимая всю трудоемкость процесса изучения четверных и тройного акселя, в этом сезоне 17-летняя фигуристка сделала акцент на хореографию и представление — оценки за компоненты у россиянки по-прежнему заоблачные, за счет которых она остается конкурентоспособной. А также и короткая программа, которая потенциально может сделать ее лидером после первого дня соревнований, ведь Трусова и Щербакова не прыгают тройной аксель, которой можно в этом прокате исполнять. Но для медали ей нельзя ошибаться, когда как та же Трусова может себе позволить упасть с четверного, и это наверняка давит.

В Гренобле Загитова стала второй, а в Саппоро — третьей. Не лучшие результаты для олимпийской чемпионки, но куда больше вопросов вызывает ее психология — после короткой программы в Японии она плакала, хоть и смогла собраться и чисто откатать произвольную.

Хореограф Илья Авербух призвал не списывать ее заранее со счетов. По словам специалиста, у Загитовой есть, за счет чего претендовать на подиум.

«У Алины есть шанс оказаться на пьедестале в случае чистого исполнения короткой программы. Она может получить хорошие баллы, за 80, и оказаться в группе лидеров. Но в произвольной нет пока такого серьезного набора, как у трех остальных наших девочек. Однако у Алины очень высокая вторая оценка, так что сбрасывать ее со счетов нельзя», — цитирует Авербуха «Команда России».

Кроме того, будет у Загитовой и дополнительная мотивация — вместе с Медведевой и японцем Юдзуру Ханю она претендует на премию «Самый ценный фигурист года».

Японская угроза

Нет сомнений, что главным фаворитом у женщин будет лидер этого сезона — Трусова. Она, как и Щербакова с Косторной, одержала чистые победы с огромным преимуществом на двух своих этапах. У 15-летней фигуристки в арсенале: сразу четыре четверных прыжка (два — в каскадах), которые она заявила на произвольную программу. С арифметической точки зрения они могут обеспечить ей чистое золото, но идеально у нее исполнять все четыре квада получается редко, учитывая сложность элементов.

Планировала Трусова к финалу выучить и тройной аксель, поскольку расстраивалась, что в короткой программе чаще всего проигрывает спортсменкам с этим прыжком. На тренировке у нее получилось чисто сделать триксель, но, видимо, пока он нестабильный, поэтому в Турине его не будет.

Второй претенденткой на золото будет Косторная — у нее один тройной аксель в короткой и два в произвольной (один — в каскаде). Из всех российских фигуристок она выглядит наиболее стабильной и в Японии установила даже мировой рекорд. И, помимо прочего, судьи не жалеют для нее баллов за компоненты. У Щербаковой, которая тоже блистала на этапах, будет два четверных в произвольном прокате (один — в каскаде).

В целом же все выглядит довольно предсказуемо. Единственное, чем могут удивить россиянки в финале, так это тем, если вчетвером откатаются чисто.

Что касается других участниц, то здесь в борьбу за медали может вмешаться японка Рика Кихира. На прошлом этапе она хотела прыгнуть дебютный четверной, но не рискнула. В короткой у нее по традиции будет фирменный и очень стабильный тройной аксель (хотя та же Косторная получала большие надбавки за свой), а вот в произвольной она планирует исполнить сразу два трикселя (один — в каскаде) и все-таки попробовать сделать четверной сальхов. Если упадет, то будет провал; прыгнет — шанс на золото. По крайней мере, этапы показали, что судьи ее любят, да и компоненты у нее действительно сильные — лучше только у Загитовой.

«Не думаю, что есть человек, который сейчас однозначно бы назвал фаворита финала, но, наверное, если смотреть по результатам этапов, то это — Косторная и Трусова. Сможет ли Алена обыграть Трусову, несмотря на невероятно сложный технический контент Саши? Мы уже видели, что в короткой программе она может получить приличный гандикап, если исполнит ее так же фантастически, как сделала это в Японии. В короткой ее оценки на десять баллов выше, чем у Саши. Косторная не показала идеального проката произвольной, не был исполнен второй аксель, который бы повысил ей оценку. Суммарный результат у них отличается на полтора балла, поэтому, конечно, я уверен, что они могут соревноваться», — сказал Авербух.

Мужской риск и шанс у танцоров

Если с женщинами все более-менее понятно, очевидно и оптимистично, то за мужчин придется серьезно переживать. Россию представят в Турине Александр Самарин и Дмитрий Алиев. Главной надеждой и интригой станет выступление именно Самарина. В этом сезоне он вышел на новый для себя уровень, исполнив на 5-м этапе Гран-при самый дорогой каскад в истории — четверной лутц + четверной тулуп. Судьи отплюсовали его на 5,09 балла, что является наивысшей надбавкой за все время.

Для 21-летнего Самарина это стало огромным успехом, ведь столь сложные элементы мужчине его антропометрических данных делать невероятно сложно. Кроме того, у него получилось завоевать первое золото на этапе Гран-при в карьере. Во Франции он уступил более 30 баллов Нэтану Чену и стал вторым, но, учитывая количество падений, — это не удивило.

Сейчас ученик Светланы Соколовской возглавляет мужское фигурное катание, однако в финале будет соревноваться не только с Ченом, но и с Ханю. Еще год назад было сложно предположить, что им сможет противостоять россиянин, но сейчас это факт. По крайней мере, даже бронза будет огромным прорывом для Самарина, учитывая такую компанию.

В категории танцев на льду от России выступит два дуэта — Виктория Синицина/Никита Кацалапов и Александра Степанова/Иван Букин. Фаворитом же по-классике будет французская пара Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон. Канаду и США представят не менее перспективные спортсмены.

Синициной и Кацалаповым подвинуть французов вполне по силам — у них две победы на этапах. И американцев с канадцами они в этом сезоне уже обыгрывали.

Не все для российских болельщиков выглядит радужно в соревновании спортивных пар. В этом сезоне ярко дебютировали с двумя победами на этапах Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, но с топовыми китайскими дуэтами пока не соревновались. Вместе с ними нашу страну будут представлять дуэты Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин. Не говоря о шансах на золото, за пьедестал две три пары поборются точно.

Расписание взрослого финала Гран-при (время — московское):

5 декабря

21.45 Пары. Короткая программа

23.05 Мужчины. Короткая программа

6 декабря

20.25 Танцы на льду. Ритм-танец

21.45 Женщины. Короткая программа

22.50 Пары. Произвольная программа

7 декабря

14.55 Мужчины. Произвольная программа

21.20 Танцы на льду. Произвольный танец

22.50 Женщины. Произвольная программа

8 декабря

15.55 Показательные выступления