Битва «Ливерпуля» за чемпионство: что смотреть в АПЛ

Судьба чемпионства

Центральным матчем тура станет встреча «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» или, как принято позиционировать противостояние в последние годы, личная дуэль Юргена Клоппа и Хосепа Гвардиолы. Игра имеет все шансы стать определяющей в борьбе за чемпионство: скаузеры уже опережают «горожан» на шесть очков, возглавляя турнирную таблицу, а если разрыв увеличится до девяти, то шансы манкунианцев на защиту титула станут еще более призрачными.

Напомним, что «красные» в текущем сезоне АПЛ взяли сумасшедший темп, не потерпев до сих пор ни одного поражения, а единственная потеря очков у подопечных Клоппа произошла в матче с »Манчестер Юнайтед» (1:1). «Сити», в свою очередь, успел отхватить уже два поражения и одну ничью.

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Кроме того, наверняка повлияет на состояние команд и участие в еврокубковой неделе. И здесь у «Ливерпуля», обыгравшего на своем поле «Генк» и давшего отдохнуть некоторым лидерам, снова вырисовывается преимущество. «Горожане» же, во-первых, играли в Лиге чемпионов на выезде — в Милане, так еще и едва удержали ничью со скромной «Аталантой» (1:1).

Главной проблемой Гвардиолы остается возможный пропуск ключевой встречи голкипером Эдерсоном. В матче с «Аталантой» он получил небольшую травму, и пока не известно, сможет ли быть восстановиться. Второй вратарь «горожан» Клаудио Браво — явно не лучший вариант, поскольку, выйдя на замену в Лиге чемпионов, он пропустил гол после первого удара в створ, а в концовке и вовсе был удален, из-за чего в рамку пришлось встать защитнику Кайлу Уокеру.

Учитывая, что матч будет проходить на «Энфилде», где «Ливерпуль» не знает поражений 24 игры подряд, можно с уверенностью говорить, что «Сити» придется сложно.

Но АПЛ не считался бы лучшим чемпионатом континента, если бы не выдавал сенсаций.

Прощание с Почеттино?

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино мог лишиться работы еще после прошлого тура, когда упустил победу над «Эвертоном» в добавленное время (1:1). Но, как бы это жестоко ни звучало, спасла аргентинца чудовищная травма хавбека «ирисок» Андре Гомеша, ставшая главной темой для обсуждения в английской прессе.

Об отставке Почеттино уже довольно давно говорят на Туманном Альбионе: причиной всему скомканный старт сезона и лишь 13 набранных очков при трех победах.

Подливают масла в огонь и слухи о проблемах на внутренней кухне «шпор». По информации британских таблоидов, часть игроков «Тоттенхэма» винят в ухудшившихся результатах именно тренера, а капитан команды Гарри Кейн, до этого публично выразивший несогласие с мнением Почеттино, на игру против «Эвертона» и вовсе не попал в заявку.

В последних двух встречах в Лиге чемпионов лондонцы с общим счетом 9:0 обыграли «Црвену Звезду», но ситуация в чемпионате Англии и напряженная обстановка в команде наверняка заставляет руководство «шпор» задумываться о будущем Почеттино. Если верить прессе, то клуб уже присматривает возможных кандидатов на замену аргентинцу, среди которых мелькает в том числе и имя Жозе Моуринью.

В 12-м туре АПЛ «Тоттенхэм» дома примет «Шеффилд Юнайтед», неожиданно ворвавшийся в «большую шестерку». Несмотря на колоссальную разницу в классе соперников, «клинки» одержали на одну победу больше в чемпионате, чем «шпоры». Вряд ли кого-то удивит, если именно «Шеффилд» станет палачом Почеттино.

Приговор для Эмери

Наставник лондонского «Арсенала» Унаи Эмери сейчас переживает нелегкие времена и колоссальное давление со стороны клуба и общественности, сравнимое с тем, что на него оказывалось в московском «Спартаке», откуда специалиста уволили спустя пять месяцев работы. «Канониры» под руководством испанца идут на пятом месте в турнирной таблице, что довольно неплохо при нынешнем раскладе сил в АПЛ, однако фанаты выражают крайнее недовольство самой игрой команды.

По сути, пятая строчка «оружейников» фактически ничего и не значит, ведь любая потеря очков может привести к тому, что «Арсенал» спустится в зону, не позволяющую в следующем сезоне выступать в еврокубках.

Ко всему прочему, явно не помог Эмери в обретении хоть минимального спокойствия поступок уже бывшего капитана команды Гранита Джаки, обматерившего болельщиков в ходе игры против «Кристал Пэлас». Импульсивный швейцарец впоследствии был лишен капитанской повязки, но изначальное решение испанского специалиста дать ему эту привилегию до сих пор не укладывается в головах у поклонников лондонцев.

В прошлом туре «Арсенал» на своем поле не смог обыграть скромный «Вулверхэмптон» (1:1), а в матче Лиги Европы сыграл вничью с португальской командой «Витория Гимарайнш» (1:1).

В британских СМИ уверяют, что боссы «канониров» ведут активные переговоры с Моуринью. А Эмери, стремительно теряющий авторитет в клубе, лишь эмоционально реагирует на эти слухи, уверяя, что босс в «Арсенале» именно он.

В предстоящем матче «канониров» ждет сложнейшее испытание — поездка в гости к «Лестер Сити», находящемуся на третьем месте. «Лисы» идут на серии из четырех побед и поставили исторический рекорд, забив девять мячей в ворота «Саутгемптона».

Кроме того, к игре с «Арсеналом» они подойдут более свежими из-за неучастия в еврокубковой кампании и в соответствующем настроении. Футболисты Брэндана Роджерса — очевидные фавориты встречи.

Полностью расписание 12-го тура АПЛ выглядит следующим образом (время по мск):

8 ноября

23.00 «Норвич Сити» — «Уотфорд»

9 ноября

15.30 «Челси» — «Кристал Пэлас»

18.00 «Бернли» — «Вест Хэм Юнайтед»

18.00 «Ньюкасл Юнайтед» — «Борнмут»

18.00 «Саутгемптон» — «Эвертон»

18.00 «Тоттенхэм Хотспур» — «Шеффилд Юнайтед»

20.30 «Лестер Сити» — «Арсенал»

10 ноября

17.00 «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон»

17.00 «Вулверхэмптон» — «Астон Вилла»

19.30 «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»