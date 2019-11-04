«Иногда футбол неважен»: мир в ужасе от перелома Гомеша

Настоящим кошмаром обернулся подкат форварда «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мина под полузащитника «Эвертона» Андре Гомеша в матче 11-го тура чемпионата Англии (1:1).

На 79-й минуте встречи после стыка португальский игрок сначала неудачно наступил на ногу, а затем врезался в другого футболиста «шпор» Сержа Орье, в результате чего получил перелом ноги. Кореец же увидел перед собой красную карточку и был удален с поля. Правда, изначально арбитр хотел ограничиться лишь предупреждением, однако, увидев, насколько оказалось серьезным повреждение португальца, он изменил свое решение.

Сон Хын Мин после случившегося разрыдался прямо на поле, а его партнера по команде Орье пришлось заменить по причине шока, перенесенного из-за жуткой травмы соперника. Уже после финального свистка, несколько игроков хозяев пришли в раздевалку гостей, чтобы выразить слова поддержки Сону и его одноклубникам, продолжавшим переживать из-за несчастного случая.

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Инцидент на стадионе «Гудисон Парк» потряс спортивную общественность. Многие клубы пожелали скорейшего выздоровления пострадавшему игроку.

«Все в клубе шлют свои наилучшие пожелания Андре Гомешу и надеются на его скорейшее выздоровление», — написал «Тоттенхэм» в Twitter.

«Очень неприятно услышать об ужасной травме Андре Гомеша. Мы желаем ему скорейшего выздоровления, наши мысли с тобой», — опубликовала сообщение «Барселона». За каталонцев Гомеш выступал в период с 2016 по 2018 год.

Высказались о произошедшем и наставники команд-участниц злополучного матча. Так, рулевой гостей Маурисио Почеттино с трудом подобрал слова, чтобы описать свои эмоции от увиденного стыка.

«Нам очень жаль – действительно, крайне неприятная ситуация. Чувства изменились в тот момент: иногда футбол бывает не важен. Сон был опустошен, но сейчас ему лучше. Игроки «Эвертона» пришли к нам в раздевалку, чтобы утешить его. Этот момент омрачил нам сознание... Очень, очень, очень ужасно. Мы все сожалеем о случившемся, я хочу передать Андре и его семье наилучшие пожелания в этот сложный период его карьеры», — заявил специалист.

А вот главный тренер «Эвертона» Марку Силва не поверил в умышленность действий нападающего «Тоттенхэма» и поддержал шокированного корейца.

«Не верю, что он сделал это намеренно. Да, это был ужасный инцидент, но действия наверняка были не намеренными. Он не хотел нанести травму. Ему было очень тяжело в раздевалке — уверен на сто процентов, что он действовал без умышленного намерения», — цитирует Силву The Sun.

Не остался в стороне от произошедшего и полузащитник лондонской команды Деле Алли, который комментируя травму хавбека «Эвертона», сказал, что он непроизвольно отводил взгляд от ноги Гомеша.

«Было неприятно видеть этот момент – не хотелось смотреть на то, что произошло. Сон опустошен, он был весь в слезах, но это не его вина. Сон — один из самых приятных людей, которых я когда-либо встречал. Он с трудом поднимает голову», — рассказал хавбек.

К слову, легенда английского футбола Майкл Оуэн раскритиковал судью за удаление Сон Хын Мина.

«Решение удалить Сона было шокирующим, но это несущественно в текущем плане вещей. Благополучие игроков — это самое главное. Выздоравливай скорее, Андре Гомеш», — написал Оуэн в социальной сети.

Уже утром 4 ноября «Эвертон» выступил с официальным заявлением относительно состояния здоровья своего спортсмена. В клубе подтвердили, что футболисту предстоит операция на травмированной лодыжке. После того как португальца унесли с поля, он отправился в госпиталь в сопровождении членов медицинской команды сине-белых и после прохождения осмотра у Гомеша был диагностирован перелом костей правой лодыжки.

Как итог, можно констатировать, что для атлета этот сезон окончен: сейчас Андре будет совсем не до футбола, ведь впереди месяцы непростого восстановления. А там уже и о возвращении на поле можно будет задуматься.

Стоит отметить, что Гомеш пополнил состав «Эвертона» летом 2018 года на правах аренды. Португалец пришел из «Барселоны», у которой «ириски» впоследствии выкупили контракт футболиста за € 25 млн.

В сезоне-2019/2020 за клуб из Ливерпуля Андре отыграл девять матчей и результативными действиями не отметился.