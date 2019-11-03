Драки и угрозы: как клубы АПЛ разбираются с болельщиками

«Арсенал» — «Кристал Пэлас» — 2:2

Взаимная неприязнь футболиста и болельщиков — не редкость в мире футбола. Однако недавно подобный инцидент вызвал большой резонанс среди поклонников АПЛ.

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На 61-й минуте встречи «Арсенала» с «Кристал Пэлас» полузащитника «канониров» Гранита Джаку решили заменить на Букайо Саку. В тот момент, когда Джака уходил с поля, трибуны начали свистеть ему вслед и выкрикивать оскорбления. Эмоции закипели в футболисте, и он, саркастично приложив к уху руку, послал фанатов куда подальше и сорвал с себя футболку. Перед этим он показал трибунам жестом, чтобы они кричали громче.

Отметим, что Джака — капитан «Арсенала». Повязку он получил в сентябре этого года. О назначении, которое многие фанаты «канониров» восприняли в штыки, главный тренер команды Унаи Эмери объявил публично.

Время оправданий

После инцидента в матче с «Кристал Пэлас» болельщики потребовали объяснений от клуба и, в первую очередь, от самого Джаки.

Первым, кто прервал тишину, оказался наставник «канониров» Эмери, который заявил, что реакция футболиста неправильна, так как клуб обязан многим именно фанатам и их нужно уважать.

Однако внутренний мотив Джаки так и остался загадкой для болельщиков, которых еще больше распаляло отсутствие объяснений со стороны капитана.

И вот, наконец, Гранит решил расставить все точки над «i», написав открытое письмо. В тексте он пояснил, что тянул с ответом из-за того, что хотел написать все взвешенно и обдуманно, а не «сгоряча».

«Я люблю «Арсенал». Всегда отдаю свои силы за команду, как на поле, так и за его пределами. То, что произошло во время замены, сильно задело меня», — признался игрок.

По словам футболиста, болельщики неправильно расценили его реакцию. Он просто был на эмоциях после достаточно продолжительной по времени череды нападок в его сторону.

«Повторяющиеся оскорбления, которая я получал последние несколько недель, довели меня до точки кипения. Люди писали вещи из разряда «мы сломаем тебе ноги», «убьем твою жену» и «надеюсь, твоя дочь заболеет раком». Это взбесило меня»,

— написал он, призывая фанатов к взаимному уважению.

Проблемы Эмери

Однако многие считают, что этот конфликт — малая толика того, что вызывает недовольство болельщиков в отношении всего «Арсенала». По мнению тех, кто близок к «внутренней кухне» лондонцев, у Эмери есть большие проблемы с дисциплиной — ему сложно находить общий язык с игроками (пример тому — ситуация с Месутом Озилом, который по непонятным причинам отсиживается в запасе с начала сезона). Работой тренера в тактическом плане тоже довольны не все. Так, игроки якобы не впечатлены ни решениями специалиста во время игр, ни результатами, которые команда показывает в последнее время, хотя клуб и входит в первую пятерку турнирной таблицы АПЛ.

В связи с таким раздраем в стане канониров многие ключевые игроки раздумывают об уходе. В их числе Александр Ляказетт, кстати, четко выразивший свою позицию в связи с конфликтом между Джакой и фанатами. Он лайкнул пост болельщика, в котором тот критикует и капитана, и наставника.

«Простите, но с меня довольно. Нельзя вести 2:0 в матче с «Пэлас», а потом закончить ничьей. Эмери, дружище, я защищал тебя, но хватит — значит хватит. Да и Джака пусть сам идет куда подальше. Я больше не хочу видеть его в футболке «Арсенала», — писал фанат.

Конфликты в «Арсенале» и не только

Напомним, что для капитанов «канониров» конфликты, связанные с клубом, частая практика. Так, покинувший стан клуба и передавший свою повязку Джаке Лоран Косельни проигнорировал летние сборы в этом году и настоял на трансфере в «Бордо». А Микель Артета, который вел команду за собой до 2016 года, по завершении карьеры убрал из соцсетей любые упоминания об «Арсенале» и присоединился к тренерскому штабу «Манчестер Сити».

Но такое происходит не только в команде «пушкарей». В качестве примера можно вспомнить 2018 год, когда капитан «Вест Хэма» Марк Нобл «вляпался» почти в ту же историю, что и Джака.

Во время, мягко говоря, неудовлетворительного для фанатов «молотобойцев» матча с «Бернли» (0:3, на поле выбежал болельщик. Он успешно преодолел кордон стюардов, но не смог обойти Нобла. Капитан решил достаточно жестко разделаться с нарушителем дисциплины встречи — он сбил с ног болельщика, которого после этого быстро увели в подтрибунное помещение. Но путь для других уже был открыт. Например, один из них вырвал угловой флажок и поместил его в районе центрального круга. А из-за всеобщей потасовки, разгоревшейся ближе к концу игры, пострадала пожилая женщина-стюард, упавшая на ступеньки (к счастью, повреждения оказались незначительными).

Трибуны, возмутившись тем, что происходит на поле, начали скандировать кричалки с призывами об отставке руководства клуба.

В том же году, но чуть раньше у игрока «Вест Бромвича» Джейка Ливермора вспыхнул конфликт с фанатом «Вест Хэма». Он тоже смог пробраться на поле во время встречи, где устроил перепалку с полузащитником, за что едва не был избит. Как позже сообщала пресс-служба «Бромвича», болельщик команды соперников во время стычки упомянул о мертворожденном сыне хавбека (трагедия произошла за два года до описываемых событий). Задев больную для футболиста тему, фанат получил весьма ожидаемую реакцию.