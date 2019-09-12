«Больше не девочка»: откровения Орсера о Медведевой

Прыжки попроще

Российская фигуристка-одиночница Евгения Медведева стартует на международных соревнованиях в этом сезоне в канадском Оквилле, где пройдет Челленджер Autumn Classic. Прошлый соревновательный год спортсменка начинала там же, но тогда она только стала тренироваться в команде у Брайана Орсера. Спустя сезон она представила идеологически и технически новую для себя произвольную программу по мотивам произведения «Мемуары гейши». Ее тренер считает, что это лучший контент в карьере Медведевой.

«Я уверен, что эта музыка, манера исполнения — именно то, что нужно Жене сейчас. Она ведь больше не маленькая девочка, которой пятнадцать лет, а юная чувственная девушка. Мне кажется, в этой программе Евгения раскрывается с совершенно новой стороны, ощущая себя как женщина»,

— приводит слова специалиста РИА «Новости».

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Сама Медведева называет «Мемуары гейши» своей мечтой. Но это не главное, что изменилось в контенте россиянки. Из-за возросшей конкуренции – на взрослый уровень поднялись владеющими четверными прыжками Александра Трусова и Анна Щербакова — положение 19-летней Медведевой намного хуже, чем это было ранее, когда ее единственной солидной конкуренткой была Алина Загитова.

Это вынудило команду Медведевой начать разучивать элементы ультра-си – тройной аксель и квады.

С первым прыжком у серебряного призера Игр в Пхенчхане дела категорически не пошли, поэтому вместе с Орсером они начали тренировать четверной сальхов, который она уже прыгает на занятиях, но пока не включает в программу. Как признался Орсер, четверной сальхов они выбрали во многом потому, что этот прыжок является наиболее легким.

«Когда она его покажет? А вдруг на чемпионате России? Пока никто не знает. В этом смысле сальхов — самый лучший прыжок, потому что наиболее простой», — отметил он.

Однако в межсезонье, когда, например, Юдзуру Ханю после неудачного сезона катался по разным школам в поиске новых возможностей, Медведева набирала вес и большую часть времени посвятила денежным ледовым шоу. Сама она говорила, что такие мероприятия срывают подготовку. Как итог, к интенсивным тренировкам Медведева приступила менее чем за месяц до начала соревнований, что до сих пор не позволило ей освоить четверный сальхов, несмотря на относительную легкость прыжка.

К контрольным прокатам в Москве фигуристка, более того, подошла в более тяжелом весе, чем ее молодые соперницы. Активный набор мышечной массы, из-за которого весь прошлый сезон она боролась с нестабильностью, тоже является важной составляющей в плане изучения тяжелых элементов. С физической точки зрения она стала выше и тяжелее, что точно не помогает в изучении квадов. Ученицы Этери Тутберидзе весят намного меньше, и важность легкости и миниатюрности в этом отмечала сама тренер. Медведева же большое внимание уделяет непосредственно мышцам, уверяя, что сила придает уверенности, но по результатам Евгении этого не видно.

Конкурировать невозможно

Возвращаясь к конкуренции в сборной России, нельзя не сказать, что ведущие фигуристки страны приступили к активному изучению квадов, включая и Загитову. А Елизавета Туктамышева включает в свой контент уже не один, а целых два тройных акселя. Все дело в том, что при успешном исполнении программы с двумя четверными (как это делает Трусова) фигуристку практически невозможно догнать по технической оценке, поэтому элементы ультра-си необходимы для выступлений на высоком уровне.

Орсер согласен, что сейчас конкуренция в национальной команде обострилась, однако он видит и позитивные моменты в этом.

«Стандарты очень высоки, планка теперь находится гораздо выше. В фигурном катании появляются новые лица, и это очень важно для соревнований. Конкуренция — всегда хорошо, сейчас более взрослые девушки, например Евгения и Туктамышева, имеют возможность получить новый опыт и сделать шаг вперед для себя», — сказал специалист.

Очевидно, что в ближайшие месяцы Медведева не сможет прыгать сальхов в четыре оборота, что ставит под сомнение ее кандидатуру для сборной России. В прошлом сезоне она поехала на первенство мира только благодаря болезни Туктамышевой и лояльности тренерского штаба. Теперь же у национальной команды прибавилось три кандидатуры, чьи программы сильнее той, что показывает Медведева. Тянуть с пиком до декабря может быть опасно в такой ситуации, но Орсер, который привык растягивать прогресс на несколько сезонов, так не считает.

Падение за падением

После контрольных прокатов сборной России, которые прошли в Москве, нельзя говорить, что Медведева в чем-то добавила. Кроме того, она допустила два падения в «Лужниках», однако не считает это тревожным сигналом. Прошлый сезон обернулся для нее кошмаром – непопадание в финал Гран-при и в национальную команду на чемпионат Европы. Тем не менее, Орсер уверяет, что теперь она полностью адаптировалась к Канаде и тренировкам.

«Между нами особая гармония. Конечно, в первый год совместной работы случались некоторые столкновения интересов. Знаете, как бодание лбами. Но это нормально, и уже сейчас мы находимся в едином русле. Мне кажется, что Евгения начала лучше понимать наш подход к тренировкам, особенно минувшим летом»,

— заверил Орсер.

Специалист не устает утверждать, что его подопечная преобразилась и что конкретные выводы о форме Медведевой можно будет делать не раньше декабря.

«Я действительно рад ее изменениям, но всегда есть куда расти дальше. Ты можешь становиться лучше еще и еще. Что ж, сейчас только начало сентября, и все понимают, какой огромный впереди массив работы. Если бы могли говорить о стопроцентной готовности уже сейчас, все было бы слишком просто. Нам надо быть на пике в декабре (на чемпионате России), а потом в марте (на чемпионате мира)», — заключил специалист.

Однако на что может претендовать Медведева в свои 19 лет со скудным прыжковым арсеналом, Орсер не уточнил.