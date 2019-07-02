Грядет скандал? Серена Уильямс врывается на Уимблдон. LIVE

Легендарный испанец Рафаэль Надаль встретится сегодня с японцем Юити Сугитой. На предыдущем турнире «Большого шлема» — «Ролан Гаррос» — король грунта одержал очередную победу, однако успешно перестроиться на травяное покрытие ему пока не удалось.

Так, Надаль проиграл два выставочных матча на траве в Херлингеме. В официальных турнирах после «Ролан Гаррос» испанец не участвовал.

Однако практически нет сомнений, что к Уимблдону Рафа соберется. Тем более что его 30-летний соперник находится очень глубоко в рейтинге — в третьей сотне.