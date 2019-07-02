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Грядет скандал? Серена Уильямс врывается на Уимблдон. LIVE

Онлайн второго дня Уимблдона: играют Шарапова, Уильямс, Надаль и Федерер

Во второй день Уимблдона в Лондоне свои матчи проводят такие россияне, как Андрей Рублев, Мария Шарапова, Светлана Кузнецова и Анастасия Павлюченкова. Также в борьбу вступают мировые звезды Серена Уильямс, Рафаэль Надаль и Роджер Федерер. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию самых главных событий турнира.
Трансляция
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14:50

Австралиец Ник Кирьос сейчас играет вничью со своим соотечественником Джорданом Томпсоном — 1:1. Но вы только посмотрите, как Ник играет на публику после удачного гейма!

14:45

Единственное преимущество Харриса перед Федерером — это то, что он делает чаще подачи навылет. Однако не факт, что теннисист сможет проявить свои лучшие качества на траве — у него традиционно не очень хорошо идут дела на этом покрытии.

14:40

Среди самых важных матчей сегодня на Уимблдоне стоит выделить противостояние знаменитого швейцарца Роджера Федерера и представителя ЮАР Ллойда Джорджа Харриса. Естественно, обладатель 20-ти титулов «Большого шлема» в одиночном разряде считается явным фаворитом в этом матче. Однако соперники еще ни разу не встречались друг с другом, так что точно сказать о том, насколько Федереру будет удобно играть с этим оппонентом, пока нельзя.

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Роджер Федерер выиграл Уимблдон в восьмой раз Роджер Федерер выиграл Уимблдон в восьмой раз
Роджер Федерер выиграл Уимблдон в восьмой раз

Роджер Федерер выиграл Уимблдон в восьмой раз

Reuters
14:35

А вот в матче Екатерины Александровой обратная ситуация: россиянка позволила сопернице сравнять счет — 1:1. Синяковой потребовалось на то, чтобы взять свою партию, всего 29 минут. В третьем сете чешка пока ведет 2:1.

14:30

Светлана Кузнецова сумела восстановить статус-кво в матче с Ван Эйтванк! Второй сет россиянка выиграла со счетом 6:4 — и это при том, что бельгийка вела 4:1. Вот это камбэк от Светланы! В третьей партии Кузнецова уже ведет 1:0 с брейком.

14:25

Вот так теннисисты проводили утреннюю тренировку перед стартом сегодняшнего игрового дня.

14:20

В пользу Сугити можно сказать только то, что он набрал неплохой для себя ход, и в квалификации Уимблдона обыграл аргентинца Карлоса Берлока, итальянца Стефано Наполитано и чеха Лукаша Росола.

Однако на фоне Надаля все эти соперники покажутся юниорами.

14:15

Легендарный испанец Рафаэль Надаль встретится сегодня с японцем Юити Сугитой. На предыдущем турнире «Большого шлема» — «Ролан Гаррос» — король грунта одержал очередную победу, однако успешно перестроиться на травяное покрытие ему пока не удалось.

Так, Надаль проиграл два выставочных матча на траве в Херлингеме. В официальных турнирах после «Ролан Гаррос» испанец не участвовал.

Однако практически нет сомнений, что к Уимблдону Рафа соберется. Тем более что его 30-летний соперник находится очень глубоко в рейтинге — в третьей сотне.

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Рафаэль Надаль Рафаэль Надаль
Рафаэль Надаль

Рафаэль Надаль

Reuters
14:10

Если говорить о самых интересных мужских поединках, который стартовали на данный момент, то известный японец Кей Нисикори уже обыгрывает бразильца Тьяго Монтейро: первый сет остался за Кеем со счетом 6:4, а во втором он ведет 3:2. Также молодой австралиец Алекс Де Минор под ноль взял первый сет у итальянца Марко Чеккинато, а вот во второй партии завязалась упорная борьба — 4:4 на данный момент.

14:05

Украинка Леся Цуренко испытывает серьезные трудности в матче с представительницей Чехии Барбарой Стрыковой. Первый сет она проиграла (3:6), а во втором уже горит (0:3). Неужели победительница четырех турниров WTA вылетит так быстро?

14:00

Тем временем американка Слоан Стивенс (обладательница титула US Open — 2017) побеждает в первом круге швейцарку Тимею Бабош. Первый сет остался за Стивенс с уверенным счетом 6:2, а во втором она уже ведет 3:1. Кажется, здесь все ясно.

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19-летняя победительница Серены Уильямс Слоан Стивенс 19-летняя победительница Серены Уильямс Слоан Стивенс
19-летняя победительница Серены Уильямс Слоан Стивенс

19-летняя победительница Серены Уильямс Слоан Стивенс

Reuters
13:55

А вот у Александровой дела идут гораздо лучше: россиянка всего за полчаса взяла первый сет у Катержины Синяковой со счетом 6:2. Уверенный набор очков на своей подаче и стабильность привели к тому, что Екатерине практически не оставила шансов сопернице. Так держать!

13:50

Кузнецова тем временем проиграла Ван Эйтванк первый сет со счетом 4:6. Концовку партии россиянка провалила, хотя в середине выглядела явно сильнее соперницы. Светлане не хватает стабильности, и если так и не удастся ее наладить, то есть риск вылететь с Уимблдона уже сейчас.

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Российская теннисистка Светлана Кузнецова Российская теннисистка Светлана Кузнецова
Российская теннисистка Светлана Кузнецова

Российская теннисистка Светлана Кузнецова

Reuters
13:45

Завершая тему о старте Серены Уильямс на Уиблдоне, стоит упомянуть, что американка в последнее время нередко устраивает на крупных турнирах скандалы. Так, она покрывала отборной бранью судью на US Open прошлого сезона, обвиняя его в предвзятости к темнокожим, а на недавнем «Ролан Гаррос» из-за Серены выгнали из зала для пресс-конференций Доминика Тима. Австрийца отправили в комнату поменьше, чтобы американка могла побыстрее ответить на вопросы прессы: она была раздосадована поражением и не желала ждать.

Правда, позже Серена заявила, что на самом деле просила организаторов не выгонять Тима, и они сделали все это по своей воле, но теннисистке мало кто поверил.

Интересно, выкинет ли что-то подобное американка на этот раз?

13:40

Соперница Серены звезд с неба не хватает. Джулии уже 32, и до этого июня она не играла на травяных кортах 11 лет. По какой-то причине теннисистка решила все-таки попытать счастья в этом сезоне и пробилась через квалификацию. Матч против Уильямс точно станет одним из самых главных в ее жизни. Но вот шансов на победу у итальянки практически нет.

13:35

Сегодня в первом круге сыграет Серена Уильямс — одна из самых успешных и скандальных теннисисток в истории. Стоит отметить, что после проигрыша Софии Кенин в третьем круге «Ролан Гаррос» американка не приняла участия ни в одном турнире до этого момента, так что ее физическое состояние является большой загадкой. Впрочем, нет сомнений, что Уильямс готовилась по своей системе, как она любит это делать, и уж во второй круг спортсменка должна пройти.

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В ходе последнего поединка Серена Уильямс устроила скандал, поскольку посчитала, что судья несправедливо снял с нее очки, 8 сентября 2018 года В ходе последнего поединка Серена Уильямс устроила скандал, поскольку посчитала, что судья несправедливо снял с нее очки, 8 сентября 2018 года
В ходе последнего поединка Серена Уильямс устроила скандал, поскольку посчитала, что судья несправедливо снял с нее очки, 8 сентября 2018 года

В ходе последнего поединка Серена Уильямс устроила скандал, поскольку посчитала, что судья несправедливо снял с нее очки, 8 сентября 2018 года

Greg Allen/Invision/AP
13:25

Уже стартовали матчи Светланы Кузнецовой и Екатерины Александровой! В матче Кузнецовой с Ван Эйтванк равенство — 2:2 в первом сете. Александрова тем временем ведет у Синяковой — 2:1.

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Российская теннисистка Светлана Кузнецова Российская теннисистка Светлана Кузнецова
Российская теннисистка Светлана Кузнецова

Российская теннисистка Светлана Кузнецова

REUTERS
13:20

Официальный твиттер Уимблдона выложил пафосное видео с прибытием на корты первой ракетки мира — австралийки Эшли Барти, которая встретится сегодня с китаянкой Чжэн Сайсай. Шансов у ее соперницы немного.

13:15

Из российских мужчин сегодня можно будет поболеть только за Андрея Рублева, который сыграет с чилийцем Кристианом Гарином. Россиянину будет непросто: из-за травмы он в последнее время толком не играл и не смог пробиться в основную сетку двух турниров ATP, уступив на стадии квалификации.

Что касается Гарина, то он со времен «Ролан Гаррос» принял участие в двух соревнованиях и на одном из них даже дошел до 1/4 финала, уступив там сильному сопернику — Борне Чоричу, который занимает сейчас 14-е место в мировом рейтинге. Кроме того, Гарин довольно вынослив, так что Рублева ждет сложное противостояние.

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Российский теннисист Андрей Рублев Российский теннисист Андрей Рублев
Российский теннисист Андрей Рублев

Российский теннисист Андрей Рублев

Reuters
13:10

Что касается Шараповой, то она встретится с француженкой Полин Пармантье. Любопытно, что спортсменки находятся довольно близко в рейтинге WTA: Мария — на 80-м месте, а Полин — на 88-м. К тому же они ровесницы: россиянка лишь на один год младше 33-летней соперницы. Однако Шараповой стоит быть аккуратной: прошлый сезон Пармантье провела вполне неплохо для своего уровня, выиграв два турнира. К тому же можно вспомнить, что сама Мария в прошлом году вылетела с Уимблдона уже после первого круга, неожиданно проиграв Дьяченко. В общем, расслабляться не стоит.

Матч Шараповой должен начаться примерно в 16:30 — мы проведем подробную текстовую онлайн-трансляцию.

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Мария Шарапова Мария Шарапова
Мария Шарапова

Мария Шарапова

Reuters
13:05

Сегодня начинают свою борьбу на Уимблдоне сразу семь россиянок — Мария Шарапова, Светлана Кузнецова, Анастасия Павлюченкова, Варвара Флинк, Екатерина Александрова, Анна Калинская и Виталия Дьяченко. Кузнецовой предстоит противостояние с бельгийкой Элисон Ван Эйтванк, Павлюченкову — со швейцаркой Белиндой Бенчич, Флинк — с испанкой Паолой Бадосой-Хиберт, Александрову — с Катержиной Синяковой из Чехии, Дьяченко — с француженкой Кристиной Младенович, а Калинскую — с представительницей Польши Магдой Линетт.

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Российская теннисистка Светлана Кузнецова Российская теннисистка Светлана Кузнецова
Российская теннисистка Светлана Кузнецова

Российская теннисистка Светлана Кузнецова

Reuters
13:00

Добрый день, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! На третьем турнире «Большого шлема» в сезоне — Уимблдоне — продолжаются матчи первого круга. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.