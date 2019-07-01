«Вы идиот!» Самые громкие скандалы Уимблдона

Теннис конфликты не любит, поэтому даже самое маленькое происшествие можно справедливо возводить в ранг больших историй, которые потом обсуждаются годами. А таких было достаточно.

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Шорты Надаля

Теннисные матчи редко сопровождаются откровенной враждой и хейтерством, но порой такое случается, а главными действующими лицами оказываются главные звезды турнира. В 2007 году Рафаэль Надаль в третьем круге Уимблдона встречался с известным в те времена Робином Сёдерлингом. Матч получился упорнейшим – испанец вел по сетам 2:0, однако швед сумел отыграться.

А перед очередной подачей Надаля на старте пятой партии Робин решил поменять ракетку, что Рафаэлю очень не понравилось.

В ответ он вдруг вспомнил, что подает новым мячом, о чем торжественно объявил смеющейся публике фразой «new balls». Сёдерлинг так разозлился, что несколько раз передразнивал манеру Надаля поправлять сзади шорты перед каждым розыгрышем. Поединок продлился четыре часа и завершился победой испанца, однако с тех пор Рафа и Робин в глазах болельщиков стали врагами, а их противостояние ждали с замиранием сердца от накала страстей.

Бенефис Медведева

Россиянин Даниил Медведев особых успехов пока не добился, но запомнился громким скандалом на Уимблдоне двухлетней давности. Стартовал 21-летний талантливый спортсмен с неожиданной победы над посеянным под пятым номером Станисласом Вавринкой, а в следующем раунде не справился с нервами. Проиграв бельгийцу Рубену Бемелмансу, россиянин демонстративно выразил недовольство работой судей.

Медведев достал из сумки кошелек и, порывшись в нем, стал бросать монеты в сторону вышки, где находилась арбитр Мариана Алвеш из Португалии.

Справедливости ради, в одном из моментов рефери действительно грубо ошиблась. Она зафиксировала аут в решающий для Медведева, когда он отыгрался с 0-2 и вел в партии 2:1, скорректировав линейного и попросила игроков переиграть розыгрыш. Медведев проиграл подачу и стал эмоционально ругаться с Алвеш, неоднократно просил супервайзера матча заменить судью, но тот проигнорировал его просьбу. Этот эпизод сломил Даниила, после чего он отдал несколько геймов подряд и в итоге уступил.

Самое же интересное, что у публики на трибуне жест Медведева вызвал бурное одобрение, а каждый полет монеты сопровождался громкими аплодисментами. Так или иначе, но расстроенный Медведев быстро извинился, заявив, что ему стыдно.

Судьи и бараны

Случаи конфликтов теннисистов с судьями наиболее распространены, если говорить о громких скандалах в теннисе. Один из самых известных таких моментов произошел в далеком 1981-м Джон Макинрой устроил настоящую истерику в матче первого круга с Томом Галликсоном. По ходу поединка он множество раз выражал недовольство работой арбитра, выдавая колоритные тирады, которые позднее разбежались на цитаты.

«Ты, что, серьезно? Мужик, ты не можешь быть серьезным! Мяч попал в линию, там мел взлетел! Как ты вообще смог увидеть там аут?!» – кричал Макинрой.

Тогда это было непозволительной грубостью, из-за чего вести о поведении американца облетели весь мир.

Эмоции Макинроя с каждым сетом кипели, и в третьей партии он выругался матом в адрес рефери, а позднее сравнил судейскую бригаду со стадом баранов. Любопытно, что матч Макинрой в итоге выиграл, а позднее – и сам турнир.

Впервые за 100 лет организаторы Уимблдона решили не давать автоматическое членство во «Всеанглийском клубе лаун-тенниса и крокета» чемпиону в мужском одиночном разряде мистеру Макинрою «за его неподобающее поведение и эксцентричные выходки во время турнира», а американец отказался присутствовать на официальном обеде в честь победителей турнира, попутно заплатив еще и массу штрафов.

Однако самая мощная оскорбительная фраза принадлежит все-таки сербу Виктору Троицки. В 2016-м он проиграл испанцу Альберту Рамосу-Виньоласу, после чего выкрикнул рефери:

«Вы что творите? Вы худший судья в истории!

Вы идиот! Извините, но я должен вам это высказать: Вы идиот!

Я прекрасно видел мяч, это был вот такой аут. Вы сегодня вообще ничего не видели! Вы допустили более 30 ошибок в обе стороны! Какой-то бред сивой кобылы!»

Полотенце раздора

В том же розыгрыше уимблдонского турнира, где начудил Медведев, не совсем типичный конфликт произошел с участием американского теннисиста Джека Сока. Все случилось после матча первого круга, когда Сок переиграл представителя Чили Кристиана Гарина. По окончании поединка дружелюбный американец подарил свое полотенце юному болельщику на трибуне, удалившись с корта в хорошем настроении.

Но спустя некоторое время в сети появилось видео, на котором видно, как неизвестный взрослый мужчин отобрал сувенир у мальчика.

Сок возмутился произошедшим и в твиттере выразил свое недоумение, а также начал поиски ребенка, пообещав подарить ему новое полотенце и что-то более ценное. Инцидент возмутил мир тенниса, а британец Энди Маррей даже оставил гневное сообщение.

«Если вы тот парень в синей рубашке и шляпе, то вам должно быть стыдно!» – написал он.

В социальных сетях видеозапись и флешмоб Сока быстро набрал обороты, благодаря чему молодого человека удалось найти. Оказалось, что юноша родом из Ирландии и к тому моменту уже покинул турнира, но команда теннисиста пригласила его посетить другие матчи и обещает отправить новое полотенце. Справедливость восторжествовала.

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