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Новый провал? Шарапова стартует на Уимблдоне. LIVE

Онлайн-трансляция матча первого круга Уимблдона Шарапова — Пармантье

В матче первого круга третьего турнира «Большого шлема» в сезоне — Уимблдона — россиянка Мария Шарапова встречается с француженкой Полин Пармантье. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
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17:57

Да что такое? На ровном месте Маша допускает очередную двойную. Пармантье на кураже добирается до брейк-поинта. 30:40.

17:55

Мария может сколько угодно бить по сетке, но пока она переводит игру в дуэль, то шансов здесь у Полин мало. 30:15.

17:53

Первый брейк от Шараповой и 3:1 по геймам!

17:51

Обводящим ударом Пармантье поймала Шарапову, но наша теннисистка все-таки довела гейм до брейк-поинта. Опять же — в дуэли кроссов Мария намного сильнее.

17:49

На длинных дистанциях Пармантье явно не соперница Шараповой. Одно из таких Маша приговорила кроссом с правой. Полин следующий мяч отправила в сетку. 30:15.

17:47

Есть! Посыпались ошибки от Пармантье, а Маша сначала низким ударом переиграла француженку, а после та не смогла обработать снаряд после попадания в трос. 2:1.

17:45

Неплохо играет Пармантье, но свои укороченные она переоценивает. К тому же видно, что на траве ей не комфортно. 30:30.

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17:43

Шарапова меняет ракетку, после чего третья двойная ошибка за два гейма... Кошмар. 0:30 ведет француженка.

17:41

Эх, по длине немного не попадает Маша. А Парматье отлично реабилитировалась за прошлый гейм шикарным приемом. 1:1.

17:39

Что-то совсем не идут сегодня ответные удары у француженки, а вот Шарапова допустила глупые ошибки к выходе на подачу и на приеме. 30:30.

17:37

Но и Полин ошибается много. Ударила в сетку и отдала Шараповой двойной брейк-поинт, где потом же провалил бекхэнд. 1:0 в пользу Марии по геймам.

17:35

Хорошо начала Маша своей подачей, но двойную ошибку допустила. 15:40.

17:34

Первый сет! Поехали!

17:32

Победитель сегодняшнего поединка в следующем круге встретится с лучшей из пары Карла Суарес-НаварроСаманта Стосур.

17:28

Разминаются девушки перед матчем, им объясняют правила. Скоро начинаем.

17:25

Упорнейший матч Доминика Тима и Сэма Куэрри завершился неожиданной победой американца. Сейчас на корте появятся Шарапова и Пармантье.

17:10

Что касается Пармантье, то прошлый сезон у француженки получился лучшим в карьере — два трофея и личный рекорд рейтинга. Однако на траве ее теннис оставляет желать лучшего, поэтому для Шараповой это не самая сильная соперница.

17:05

Перед Уимблдоном Шарапова участвовала в тренировочном турнире на Мальорке. Там бывшая первая ракетка мира во втором круге без шансов проиграла представительнице Германии Анжелике Кербер.

17:10

Интересно, что сегодняшний матч Шараповой станет лишь вторым за последние четыре года на Уимблдоне. В прошлом году она уже в первом круге уступила Виталии Дьяченко, а до этого пропустила два сезона из-за дисквалификации.

17:05

Начало встречи запланировано на 17.25 по московскому времени.

17:00

На Уимблдоне в матче первого круга россиянка Мария Шарапова встречается с француженкой Полин Пармантье.