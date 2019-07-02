Новый провал? Шарапова стартует на Уимблдоне. LIVE

Да что такое? На ровном месте Маша допускает очередную двойную. Пармантье на кураже добирается до брейк-поинта. 30:40.
Мария может сколько угодно бить по сетке, но пока она переводит игру в дуэль, то шансов здесь у Полин мало. 30:15.
Первый брейк от Шараповой и 3:1 по геймам!
Обводящим ударом Пармантье поймала Шарапову, но наша теннисистка все-таки довела гейм до брейк-поинта. Опять же — в дуэли кроссов Мария намного сильнее.
На длинных дистанциях Пармантье явно не соперница Шараповой. Одно из таких Маша приговорила кроссом с правой. Полин следующий мяч отправила в сетку. 30:15.
Есть! Посыпались ошибки от Пармантье, а Маша сначала низким ударом переиграла француженку, а после та не смогла обработать снаряд после попадания в трос. 2:1.
Неплохо играет Пармантье, но свои укороченные она переоценивает. К тому же видно, что на траве ей не комфортно. 30:30.
Шарапова меняет ракетку, после чего третья двойная ошибка за два гейма... Кошмар. 0:30 ведет француженка.
Эх, по длине немного не попадает Маша. А Парматье отлично реабилитировалась за прошлый гейм шикарным приемом. 1:1.
Что-то совсем не идут сегодня ответные удары у француженки, а вот Шарапова допустила глупые ошибки к выходе на подачу и на приеме. 30:30.
Но и Полин ошибается много. Ударила в сетку и отдала Шараповой двойной брейк-поинт, где потом же провалил бекхэнд. 1:0 в пользу Марии по геймам.
Хорошо начала Маша своей подачей, но двойную ошибку допустила. 15:40.
Первый сет! Поехали!
Победитель сегодняшнего поединка в следующем круге встретится с лучшей из пары Карла Суарес-Наварро — Саманта Стосур.
Разминаются девушки перед матчем, им объясняют правила. Скоро начинаем.
Упорнейший матч Доминика Тима и Сэма Куэрри завершился неожиданной победой американца. Сейчас на корте появятся Шарапова и Пармантье.
Что касается Пармантье, то прошлый сезон у француженки получился лучшим в карьере — два трофея и личный рекорд рейтинга. Однако на траве ее теннис оставляет желать лучшего, поэтому для Шараповой это не самая сильная соперница.
Перед Уимблдоном Шарапова участвовала в тренировочном турнире на Мальорке. Там бывшая первая ракетка мира во втором круге без шансов проиграла представительнице Германии Анжелике Кербер.
Интересно, что сегодняшний матч Шараповой станет лишь вторым за последние четыре года на Уимблдоне. В прошлом году она уже в первом круге уступила Виталии Дьяченко, а до этого пропустила два сезона из-за дисквалификации.
Начало встречи запланировано на 17.25 по московскому времени.
На Уимблдоне в матче первого круга россиянка Мария Шарапова встречается с француженкой Полин Пармантье.