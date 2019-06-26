Отверг даже Маррей: публичное унижение Шараповой

Выдающиеся отказы

Возвращение звезды уимблдонских турниров Энди Маррея на корт после серьезной травмы бедра произвело настоящий фурор. Многие хотят выступить вместе с именитым теннисистом.

Исключение составляют разве что девушки.

Маррей уже определился с партнером по парному разряду на грядущем Уимблдоне — им стал Пьер-Юг Эрбер. Теперь он стремится найти партнершу по смешанному разряду. Пока его попытки не приносят свои плоды.

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Почему же со столь именитым теннисистом вдруг отказываются выступать? Причина проста. Шотландец предлагал сыграть в паре в основном желающим проявить себя в одиночном разряде. Ради этого каждая из его потенциальных партнерш не захотела рисковать потерей сил.

Например, ставшая первой ракеткой мира Эшли Барти уже решила помимо одиночного разряда сыграть в паре с белоруской Викторией Азаренко. Нагрузки не позволяют австралийской спортсменке выступить еще и в миксте. В начале июня она выиграла »Ролан Гаррос».

«Возможность сыграть в миксте с такой величиной, как Маррей — предел мечтаний. Мне было очень трудно ответить Энди отказом на предложение выступить с ним. Я приняла это решение скрепя сердце. Оно – самое непростое за всю мою карьеру. Но я чувствую, что не потяну три разряда», — цитирует Барти «Чемпионат.com».

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Кристина Младенович отказала Маррею по схожей причине, хотя и отметила, что ей было тяжело на это решиться. Отказ серьезно огорчил бойфренда Кристины Доминика Тима — тот мечтал увидеть ее выступление со звездным шотландцем.

Юмористические согласия

На фоне отказов со стороны именитых спортсменок Энди Маррей начал искать сере партнершу по миксту в интернете. Он разместил в соцсетях объявление на эту тему. Постепенно оно вызвало много откликов со стороны теннисисток, но каждый из них был в шутливой форме. Так, известный своим сатирическим юмором Маррей превратил поиски партнерши во флешмоб.

Британская спортсменка Наоми Броэди выразила готовность предпочесть выступлению со своим братом игру с ним. Ради микста с Марреем американка Коко Вандевеге «почти решилась» забыть о своей травме.

Чешская теннисистка Барбора Стрыцова «искренне» удивилась отказам Барти и Младеновича. Она заявила, что ни при каких обстоятельствах не поступила бы так на их месте.

«Клянусь тебе, что никогда бы не допустила такой ошибки»,

— прокомментировала Стрыцова пост спортсмена в инстаграме.

Кейси Деллакуа едва не сделала «сенсационное» заявление в ответ на твит шотландского спортсмена. После его прочтения она на мгновение «захотела» вернуться на корт.

«Ради выступления с тобой в паре горю желанием возобновить карьеру. Но я, прости, этого не сделаю», — оставила Деллакуа комментарий под твитом экс-первой ракетки мира.

Просьбу Маррея решилась удовлетворить сама Билли Джин Кинг. Легендарная спортсменка повесила ракетку на гроздь в далеком 1983 году.

«Мой календарь позволяет мне помочь тебе. Уже завязываю шнурки», — отреагировала 75-летняя Билли Джин на клич шотландца.

Непринятый вызов

Предложила свою кандидатуру и россиянка Мария Шарапова. Экс-первая ракетка мира также ответила согласием на заманчивое предложение Маррея.

Однако британец быстро отверг ее кандидатуру.

Комментируя свое решение, он вспомнил свои не самые удачные выступления в смешанном разряде с Шараповой. Они прошли в 2014 году в рамках дебютного розыгрыша международной теннисной премьер-лиги (IPTL). На нем Маррей и Шарапова сыграли в двух поединках в составе команды «Manila Mavericks», однако оба закончились для них поражением.

«По-моему, те выступления успешными не были», — говорил Маррей.

Кроме того, он не смог забыть историю с дисквалификацией российской спортсменки за употребление мельдония в 2016 году. Тогда Маррей был одним из обвинителей Шараповой, заявляя о необходимости ее отстранения. На сегодняшний день шотландец остался при том же мнении. Он некоторым образом намекнул на то, что решение о дисквалификации Шараповой мотивировало его отклонить кандидатуру российской теннисистки.

«В тот день я совершенно серьезно говорил на тему санкций за употребление мельдония. Всему сказанному тогда я останусь верен навсегда. Повлиял ли тот случай на мое решение отказаться от выступления в смешанном разряде с Марией? Допускаю, что да!» — сказал Маррей.

Возвращение Шараповой

Напомним, что в феврале Шарапова снялась с турнира «St. Petrsburg Ladies Trophy» из-за давней травмы плеча. С тех пор Мария многократно отказывалась от участия в соревнованиях. В их числе были турниры WTA (Женской теннисной ассоциации) в Майами и Риме, а также «Ролан Гаррос».

Возобновила россиянка выступления 18 июня текущего года в рамках «Mallorca Open». Она использовала его в качестве подготовки к уимблдонскому турниру на травяном покрытии.

Однако полноценной подготовка не получилась. На стадии 1/8 финала она уступила будущей полуфиналистке соревнования немке Анжелике Кербер.

Уже известно, что Шарапова попала в основную сетку Уимблдона и начнет выступление в нем с финального раунда, однако пока не известно, примет ли она участие в миксте. Стартует турнир 1 июля.

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