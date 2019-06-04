«Жертва организаторов»: новый скандал Серены Уильямс

Скандал из-за пресс-рума

Главной сенсацией проходящего в эти дни в Париже второго турнира «Большого шлема» в сезоне Открытого чемпионата Франции по теннису стало поражение суперзвездной американки Серены Уильямс уже в третьем круге турнира.

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37-летняя экс-первая ракетка мира была одним из фаворитов соревнований, но уступила в двух сетах 20-летней соотечественнице с русскими корнями Софии Кенин, родившейся в Москве.

Для победы над титулованной соперницей Кенин потребовались всего два сета - 6:2, 7:5. А уже после ставшего полной неожиданностью матча разгорелся и главный на данный момент скандал турнира.

Уильямс-младшая в своей манере после проигранных матчей захотела как можно быстрее провести обязательную пресс-конференцию и покинуть стадион, что оказалось затруднительно сделать.

Серена направилась к журналистам прямо с корта, не заходя в раздевалку, и на информационном табло пресс-центра увидела, что главный пресс-рум занят, но свободен второй.

Она хотела направиться туда, но оказалось, что табло просто не успело обновиться, и на деле там давал интервью для телевидения россиянин Карен Хачанов.

По информации французского издания L'Equipe, американка стала если не закипать, то проявлять очевидное нетерпение и обратилась к организаторам со следующими словами: «Посадите меня в другой зал, поменьше – но сейчас».

В итоге, как сообщают журналисты, спортсменка даже пригрозила вовсе покинуть арену, не отчитавшись перед представителями прессы, что ввергло сотрудников турнира в панику.

В результате освободить пресс-рум попросили австрийца Доминика Тима, который после своей победы уже достаточно долго общался с журналистами, но еще не успел ответить на все вопросы немецкоязычных репортеров.

Сначала Тим отреагировал на ситуацию достаточно спокойно, но, узнав, по какой причине дирекция турнира свернула его пресс-конференцию, выразил вполне справделивое возмущение.

«Я вообще не понимаю, серьезно. Какого черта? Это бред какой-то. Я должен уйти, потому что она придет? Я вообще-то уже не юниор»,

— вспылил австриец.

На следующий день он несколько переосмыслил свою реакцию, но лишь в отношении слов о том, что не является юниором.

«Я сам был неправ, сказав, что я не юниор. Даже если бы там был юниор, нужно было дождаться, пока он закончит. Это общий для всех порядок, а тот, кто его нарушает, показывает свой, на мой взгляд, дурной характер. Я на сто процентов уверен, что Федерер или Надаль так бы не сделали», — отметил Тим, пережив с ситуацией ночь.

В итоге теннисный мир, как это обычно бывает во время многочисленных скандалов, в которых участвует Серена, раскололся на тех, кто поддерживает младшую Уильямс, и тех, кто ее порицает.

Последних в этот раз оказалось побольше, хотя сама американка не просила выгонять конкретно Тима и вообще не просила именно выгонять из пресс-рума кого-либо.

Более того, организаторы турнира имели полное право сослаться на отсутствие свободных комнат для общения с прессой и попросить американку подождать. По регламенту ожидание может составить до получаса.

Другой вопрос, что возражать недовольной Серене зачастую бывает делом крайне сложным, неблагодарным и даже опасным.

В итоге за Уильямс заступился знаменитый в прошлом американский теннисист Джон Макинрой, который сам прославился не только великолепными результатами на корте, но и исключительно вредным характером.

«Серена на самом деле попросила зал поменьше, чтобы быстрее расправиться с пресс-конференцией. Но организаторы почему-то наставили, чтобы она шла в главный, где уже сидел Тим, — заявил Макинрой.

— Маленький зал был свободен, потому что Тим в итоге там и оказался. Серена не дива, которая не может подождать две минуты. Она жертва организаторов – как и Тим».

Правда, на самом деле во втором зале, как уже было сказано, свое видеоинтервью давал Карен Хачанов.

Интересно, что Хачанов и Тим, невольно поучаствовавшие в инциденте, смогут выяснить спортивные отношения уже 5 июня, когда сойдутся в матче четвертьфинала в мужском одиночном разряде.

Штраф на все призовые

Еще одна скандальная история случилась в первом круге, где 29-летняя американка Анна Татишвили уступила со счетом - 0:6, 1:6 Марии Саккари.

Арбитр на вышке, обслуживавший данный поединок, пришел к выводу, что поведение проигравшей на корте не соответствовало профессиональным стандартам, а попросту Татишвили недостаточно выкладывалась в игре.

В соответствии с регламентом спортсменка была оштрафована за это на всю сумму призовых за участие в матче первого круга, что составило 46 тыс. евро!

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