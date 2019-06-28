Позвали даже в «Барселону»: как Бузова примазалась к спорту

Одна из главных представительниц российского шоу-бизнеса Ольга Бузова пополнит состав «Барселоны». В структуру испанского гранда известная певица попадет благодаря акции одного из спонсоров сине-гранатовых и популярной марки бытовой техники. Присоединиться к «Барсе» Бузова должна 29 июня, где проведет ровно двое суток. Телеведущей предстоит «примерить на себя» роль таких лидеров клуба, как Лионеля Месси и Жерара Пике. Сама Бузова, узнав о предложении компании, выразила благодарность за доверие и сотрудничество. При этом о подробностях мероприятия певица не знает до сих пор.

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«Это все произошло очень быстро, и я сама пока не совсем разобралась, как все будет, но идея мне очень нравится. Я родилась в Санкт-Петербурге, у нас все с детства любят футбол и болеют за «Зенит». Также все знают, что из других команд я с детства болею за «Барселону», поэтому для меня будет огромной честью провести с футболистами 48 часов.

Больше всего хотелось бы сыграть, конечно, с Месси и Пике, но я очень уважаю всех игроков этого легендарного клуба, поэтому просто находиться там – уже круто»,

— приводит слова Бузовой «Чемпионат».

Примечательно, что телеведущей припомнили ее фото в футболке мадридского «Реала», хотя сама звезда шоу-бизнеса отрицает свои симпатии к «сливочным».

«Это ничего не значит! У меня много футболок разных команд», — цитирует Бузову Sport24.

Интересно, что имя певицы в большом спорте фигурирует уже давно. Среди футбольных болельщиков она известна как бывшая супруга полузащитника московского «Локомотива» Дмитрия Тарасова. Во время отношений с футболистом она нередко появлялась на домашних матчах красно-зеленых, но после разрыва связей свой интерес к спорту не утратила. Несмотря на возможные симпатии к «Зениту» сама Бузова ранее утверждала, что поддерживает «Спартак», когда в составе красно-белых еще числились Александр Самедов, Дмитрий Комбаров и Денис Глушаков.

С последним, к слову, она недавно связалась по факту возможного сотрудничества. 19 июня 2019 года Глушаков расторг контракт со «Спартаком», но новую команду себе найти не может до сих пор. Позднее 32-летний полузащитник опубликовал у себя в инстаграме ироничную фотографию о поиске рабочего места. Одной из тех, кто предложил Глушакову свои услуги, выступила именно Бузова.

«Мне нужен хороший оператор»,

— пошутила она, на что футболист выразил готовность начать сотрудничество с певицей, спросив, есть ли у нее специальное оборудование.

Помимо футбола Бузова также интересуется хоккеем. В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) омский «Авангард» из-за проблем со своей ледовой арены домашние матчи проводил в Балашихе, куда ходила и певица, публично поддерживая «ястребов».

«Все очень просто. 31 декабря я выпустила песню «Танцуй под Бузову» и запустила всероссийский флешмоб, а в самом начале 2019-го совершенно случайно наткнулась в социальных сетях на танец талисмана «Авангарда» Ястреба с болельщицами, который они исполняли на одной из площадей города. Я, конечно, выложила это видео в своих соцсетях и тем самым привлекла дополнительную аудиторию. Судя по всему, тогда-то омичи меня и приметили - руководители «Авангарда» пригласили на игру. Я пришла, и ребята в том поединке победили действующего чемпиона – казанский «Ак Барс», причем с ошеломительным счетом, забросив семь шайб. И второй мой приход во дворец спорта в Балашихе тоже принес Омску успех», — объяснила свои клубные пристрастия Бузова.

Определенный интерес к себе популярная телеведущая вызвала и у хоккеиста московского «Динамо» Андрея Миронова, который даже подал заявку на участие в новом шоу с певицей, чтобы просто встретиться с ней.

Не исключено, что перфоманс с «Авангардом» был связан с рекламной кампанией, в которой участвовала Ольга Бузова. Впрочем, именно реклама является одним из основных способов дохода певицы. Так, за один пост она получает от 400 тысяч рублей, тогда как публикаций в инстаграме, носящих коммерческий характер, может появляться сразу несколько за день. Всего же, по данным Российского исследовательского агентства блогеров (РИАБ), годовой доход звезды от рекламы в инстаграме составляет около 100 миллионов рублей.

Имея в соцсети чуть менее 16 млн подписчиков, в заработках на рекламе Бузова при этом уступает одной из самых популярных спортсменок мира, российской фигуристке Евгении Медведевой, на которую подписаны только 793 тысячи пользователей.

Как сообщала «Газета.Ru» ранее, доходы на рекламе у Медведевой превосходят отметку в 500 тысяч рублей за одну публикацию, что, соответственно, дороже, чем у Бузовой.

Не исключено, что у Бузовой появится новый деловой партнер. Красноярский «Енисей» в конце апреля выразил готовность создать специальный комплект игровой формы для женской команды. Правда, по итогам сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) клуб выбыл в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

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