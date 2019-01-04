Интрига года: Загитова и Медведева против взрослой Трусовой

Триумф на чемпионате Европы

Первым стартом в 2019 году станет чемпионат Европы, который пройдет в Минске с 21 по 27 января.

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Этот турнир в последние годы обещает российским болельщикам исключительно положительные эмоции, поскольку реальных конкурентов в Старом Свете у наших фигуристов почти нет.

В женском одиночном катании Россию представят олимпийская чемпионка Алина Загитова и дебютировавшие в этом сезоне на взрослом уровне Софья Самодурова и Станислава Константинова.

У вчерашних юниорок довольно сложная по технической базе программа, однако, если ученица Алексея Мишина (Самодурова) справляется с ней каждый раз, то вот представительница школы ЦСКА пока не отличается такой стабильностью и запросто может завалить одну программу и блестяще откататься в другой.

Тем не менее даже такого «половинчатого» выступления вполне может хватить для того, чтобы забраться на пьедестал чемпионата Европы,

где хоть какую-то конкуренцию российским девушкам могут составить только Луна Хендрикс из Бельгии да Алексия Паганини из Швейцарии, о которых пока широкая публика мало что слышала.

На этом турнире россиянки вполне могут претендовать на весь пьедестал почета, и фанаты определенно будут этого ждать.

К слову, запасными на чемпионат Европы значатся Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева, но шансы их участия близки к нулю.

Их, конечно, могут вызвать в случае неожиданной травмы кого-то из основной тройки, но кажется, что сами девушки на это уже не рассчитывают. Туктамышева совсем недавно вышла из больницы и вряд ли успеет набрать форму, а Медведева и вовсе улетела на шоу в Италию.

Если говорить о других видах программы, то в мужском одиночном катании явным фаворитом является испанец Хавьер Фернандес, который выигрывал континентальное первенство уже шесть раз и едет за седьмой победой (естественно, это рекорд).

Противостоять ему будет возродившийся в этом сезоне Максим Ковтун, который в декабре 2018-го в четвертый раз выиграл чемпионат России и, кажется, вернул ту версию себя, которую когда-то хотели взять на Олимпиаду в Сочи.

Правда, перед самыми Играми-2014 он завалил как раз чемпионат Европы, и единственную квоту отдали Евгению Плющенко. Но почему бы не закрыть неприятные воспоминания уверенной победой в этом году?

Также бороться с Фернандесом будет Михаил Коляда, который до недавнего возрождения Ковтуна являлся главной надеждой российского мужского катания и принял участие в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

Ученик Валентины Чеботаревой владеет всем необходимым для победы, кроме стабильности.

Если у него будет отличный день, то никто с ним не сравнится. Если же в какой-то программе будет провал, то в другой Михаил обязательно покажет высший класс и героически доберется до четвертого, а может, и до третьего места.

В спортивных парах должен доказать свой класс дуэт Евгения Тарасова / Владимир Морозов,

который проводит этот сезон под руководством начинающего тренера — олимпийского чемпиона Максима Транькова.

Серьезную конкуренцию им составят французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре, которые выиграли финал Гран-при с мировым рекордом, так что судьба золота будет решаться в напряженной борьбе.

В танцах на льду пока совершенно непонятно, как бороться с французским дуэтом Габриэль Пападакис и Гийома Сизерона. В сборной России есть очень сильные пары Виктория Синицина / Никита Кацалапов и Александра Степанова / Иван Букин, однако в конкуренции с французами они, скорее всего, будут биться только за серебро и бронзу.

Борьба на чемпионате мира

Мировое первенство по фигурному катанию состоится с 18 по 24 марта 2019 года в японском городе Сайтама.

На этом турнире в конкуренты россиянам добавятся сильные японские, китайские и американские фигуристы, так что на золотые медали рассчитывать заранее не приходится ни в одном из видов программ — даже в женском одиночном катании.

Японка Рика Кихира, владеющая тройным акселем и выступающая на своем родном льду, вполне способна отодвинуть на второй план Алину Загитову,

что она уже доказала в финале Гран-при, где завоевала золотую медаль даже с учетом своего падения.

Алексей Мишин заявил, что ему поручили активно готовить к чемпионату мира выздоровевшую недавно Туктамышеву — только она из взрослых россиянок исполняет тройной аксель и по сложности программы способна приблизиться к Кихире.

В мужском катании Коляде и Ковтуну придется очень постараться, чтобы попасть на пьедестал в конкуренции с Юдзуру Ханю, Натаном Ченом и другими сильными соперниками.

В турнире пар Тарасовой и Морозову, помимо французов Морган / Сипре, будут противостоять китайцы Суй Вэньцзин / Хань Цун и Пэн Чэн / Цзинь Ян.

А в танцах на льду расклады останутся примерно такими же: Пападакис и Сизерон — безусловные фавориты, российские дуэты способны побороться за второе и третье место.

Четверной прыжок Загитовой

Тренер из группы Этери Тутберидзе Сергей Розанов выложил в инстаграме видеоролик, на котором Загитова пытается исполнить четверной флип. При этом девушку страхуют при помощи специальной «удочки», не давая ей упасть.

Это говорит о том, что к выполнению элемента на льду фигуристка приступила совсем недавно. Однако, если до этой стадии уже добрались, есть серьезная надежда на то, что в течение 2019 года олимпийская чемпионка освоит четверной прыжок.

После проигранного финала Гран-при Загитова сетовала на то, что не может в одночасье освоить сложнейшие элементы и начать на равных конкурировать с той же Кихирой.

«Я ведь при всем желании не могу завтра выйти на лед и сделать тройной аксель, правда? И четверной не могу сделать, и прыгнуть выше себя», — цитировал фигуристку «РИА Новости».

Теперь ясно, что спортсменка всерьез взялась за исправление этого недостатка.

Правда, ее тело стремительно развивается — со времен Олимпиады-2018 она выросла сантиметров на десять – и еще непонятно, не сорвет ли изучение четверных прыжков ее физическое взросление.

Переход Трусовой, Щербаковой и Косторной на взрослый уровень

Пока Загитова пытается догнать превосходящих ее по технике соперниц, три юниорки Тутберидзе Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная ждут не дождутся своего дебюта на взрослом уровне. Все трое смогут совершить его в сезоне-2019/20 и уже вполне готовы к конкуренции с самыми сильными фигуристками.

Девочки доказали это на взрослом чемпионате России в декабре 2018 года, где они заняли весь пьедестал, опередив всех взрослых спортсменок, включая Загитову и Медведеву.

Даже Кихира с ее тройным акселем мало что сможет противопоставить этой банде:

в прошлом году, когда она еще выступала на юниорском уровне, ученицы Тутберидзе не пустили ее на пьедестал финала Гран-при.

В активе Трусовой — четверной лутц, тулуп и сальхов, которые она уже продемонстрировала на соревнованиях. Кроме того, на тренировках фигуристка спокойно исполняет четверной флип.

Теперь Александре осталось разучить только риттбергер — и в ее распоряжении окажется весь набор четверных.

Щербакова исполняет пока «только» лутц, но нет сомнений, что и ее прогресс не за горами.

Если бы не перелом ноги в прошлом сезоне, в настоящий момент она вряд ли сильно отставала бы от Трусовой по четверным.

Косторная пока не может похвастаться подобными элементами, но она когда-то владела акселем в три с половиной оборота. Из-за резкого роста спортсменка потеряла этот прыжок, однако вполне вероятно, что она сможет его восстановить теперь, когда фаза бурного физического развития, кажется, осталась позади.

К тому же Алена и без четверных обыгрывала тех же Трусову и Щербакову за счет безукоризненного исполнения тройных прыжков и идеального скольжения.

В безоблачной ситуации юниорок Тутберидзе есть только одно «но»: Трусова и Щербакова пока не пережили периода роста.

Их тело еще, скорее всего, будет претерпевать серьезные трансформации, и не факт, что к началу сезона-2019/20 они будут способны исполнять четверные.

Активное взросление организма ломает всю технику фигуристок, так что Трусова и Щербакова рискуют лишиться своего основного козыря — нереальной сложности, и тогда придется брать чем-то другим.

Возрождение Медведевой

Евгения Медведева в этом сезоне не смогла в кратчайшие сроки найти себя после переезда в Канаду и довольствовалась лишь бронзой одного этапа Гран-при — Skate Canada. Более серьезных достижений у серебряного призера Пхенчхана не было.

На чемпионате России она стала седьмой и не пробилась в основной состав сборной на главные старты сезона — чемпионаты Европы и мира.

Таким образом, в 2019 году у фигуристки внезапно образовалось много свободного времени

— по сути, она свободна до сентябрьских контрольных прокатов сборной России.

Спортсменка говорила прессе, что теперь основательно займется своим развитием и восстановлением здоровья — у нее все еще есть серьезные проблемы со спиной, которые тянутся со времен занятий в группе Тутберидзе.

Нынешний наставник Медведевой Брайан Орсер также неоднократно повторял, что сперва ей нужно избавиться от всех «болячек», и только после этого можно будет начать действительно прогрессировать. Что ж, времени для прогресса у Евгении теперь достаточно.

Можно сильно заранее поставить программы на новый сезон, накатать их, изучить сложные элементы…

Так что в 2019 году от Медведевой стоит ждать если не возвращения на первые места (Загитова, Кихира, Трусова, Щербакова и Косторная вряд ли дадут сделать это так просто), то хотя бы восстановления ее лучшей формы и, может быть, даже какого-то развития в техническом плане.

Недаром Орсер говорил, что россиянка давно просила его начать тренировать тройной аксель и четверной сальхов.

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