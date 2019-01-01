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Новый год фигуристов: Медведева в ванне и Тутберидзе в Дубаи

Эффектная Медведева и скромная Загитова: фигуристы отметили Новый год

Радостная Евгения Медведева в ванне с пробками от шампанского, Этери Тутберидзе с Даниилом Глейхенгаузом в Дубаи и скромные празднования Елизаветы Туктамышевой и Алины Загитовой — «Газета.Ru» рассказывает, как фигуристы встретили Новый год.

Одна из самых обсуждаемых и, безусловно, значимых личностей отечественного фигурного катания — тренер Этери Тутберидзе. Прошедший год был для нее очень насыщенным: здесь и победа Алины Загитовой на Олимпиаде в Пхенчхане, и склоки с Евгенией Медведевой, и рекордные четверные Александры Трусовой и Анны Щербаковой.

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Многочисленные поклонники благодарят тренера в комментариях инстаграма, желая много побед и всего наилучшего в 2019 году.

Тутберидзе проводит новогодние каникулы в компании самых близких людей — дочери Дианы Дэвис и хореографа из своей группы Даниила Глейхенгауза.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова встречала 2019 год в родном Ижевске. Фигуристка предпочла обойтись традиционной фотографией праздничной новогодней елки.

В посте спортсменка поблагодарила своих поклонников на трех языках — в том числе и на японском.

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2018 год подходит к концу, и он останется в моей памяти навсегда . Олимпиада, Чемпионаты Мира, Европы и России, Гран-при ‍. Столько было событий в уходящем году, что не устану благодарить всех людей, которые меня окружали, тренировали, учили, наставляли, поддерживали, сопереживали, верили и любили. Именно вы помогали идти мне вперёд Поздравляю всех и каждого с наступающим Новым 2019 годом и хочу вам пожелать приятных сюрпризов , крепкого здоровья ‍‍‍ и движения вперёд к своим мечтам ‍. С НОВЫМ 2019 ГОДОМ!!! 2018 ‍ 2019‍‍‍‍2019!!! Year 2018 is coming to the end and I will remember it forever . Olympics, World, European, Russian championships, Grand-prix ‍. There were so many events and dates that I'd keep on thanking all the people who surrounded and took care of me, trained, supervised, supported, empathized, trusted and loved me. You make me move forward Happy New 2019 Year and let me wish you many happy moments , strong health‍‍‍ and let your wishes come true ‍. HAPPY NEW 2019 YEAR!!!

Публикация от Alina Zagitova (@azagitova)

Вот у кого Новый год получился действительно ярким и насыщенным, так это у Евгении Медведевой. После полугодового пребывания в Канаде девушка вернулась на праздники в Россию. Девушка побывала на «Щелкунчике» в Большом театре, а также устроила волшебное новогоднее шоу с певцом Кристианом Костовым на Первом канале, породив еще больше слухов о романтических отношениях с ним.

Инстаграм Медведевой заполнен красивыми фотографиями. В комментариях болельщики спортсменки счастливы, что их любимица после такого тяжелого года наконец смеется и радуется жизни. Непопадание Евгении в сборную России, кажется, ничуть не испортило новогоднего настроения фигуристки.

Не зря Медведева говорила, что в Канаде она научилась улыбаться.

Елизавета Туктамышева, чей год оказался скомкан из-за пропущенного чемпионата России и непопадания в сборную России, праздновала Новый год в компании друзей в домашней обстановке и, конечно же, своего бойфренда Андрея Лазукина. По сториз Туктамышевой в инстаграме видно, что молодые люди самостоятельно накрывали праздничный стол, играли в твистер и гуляли по Никольской улице.

Новоиспеченная чемпионка России Анна Щербакова обошлась скромным семейным празднованием. 14-летняя фигуристка также успела похвастаться новогодними подарками. Молодая девушка в качестве презентов получила забавные и милые свитера, в которых с радостью щеголяла в новогоднюю ночь.

Эстафету скромного празднования Нового года поддержали и фигуристы, выступающие в танцах на льду. Виктория Синицина обошлась милой фотографией с новогодней елкой и котиком. А ее партнер Никита Кацалапов поздравил поклонников красивым снимком с соревнований.

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Дорогие друзья!!!! Хочу поздравить Вас с наступающим Новым годом!!! Для меня и моих близких этот год был полон самых разных ситуаций , эмоций и свершений!!! Год был трудный, но плодотворный. Верьте в себя и в свою мечту Очень хочу поблагодарить наших болельщиков!!! Мы Вас очень ценим и любим! И конечно мою звёздочку @victoria_sinitsina и моих любимых тренеров @aleksandr_zhulin @petrdurnev @ionov_dmitry и Сергея Георгиевича Петухова Только вперёд!!! Друзья, пускай Новый год принесёт Вам всем только самые лучшие, самые светлые эмоции!!! Желаю, чтобы всё задуманное получилось, а всё желания сбылись!!! С Наступающим Новым годом!!!

Публикация от Nikita Katsalapov (@nikita_katsalapov)

А вот по-настоящему снежным праздник выдался у Екатерины Бобровой, выступавшей в танцах на льду с Дмитрием Соловьевым. Спортсменка и ее супруг Андрей Депутат предстали в образе Деда Мороза и Снегурочки. А в традиционном обращении к подписчикам девушка и вовсе оказалась самой оригинальной.

«Чтобы год был насыщенным и очень интересным! И чтобы в следующем году на мой вопрос «поделитесь, что хорошего произошло с вами?» вам не хватило ограниченного количества символов, чтобы написать комментарий!» — написала спортсменка.

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С Новым Годом! Вот и наступил 2019 год. Каким он будет, не знает никто. Я хочу пожелать каждому из вас, друзья, чтобы он был прекрасным! Чтобы вы и все ваши родные были здоровы. Чтобы вы не стеснялись и не боялись ставить перед собой самые смелые цели и они обязательно достигались! Чтобы год был насыщенным и очень интересным! И чтобы в следующем году на мой вопрос «поделитесь, что хорошего произошло с вами?» вам не хватило ограниченого количества символов, чтобы написать комментарий! #СНовымГодом #праздник #ура #салют #феерверк #бенгальскиеогни #снегурочка #дедмороз #елка #1января #муж #семья #вместе #счастье

Публикация от Ekaterina Bobrova (@ekaterinabobrova)

Фигуристка-открытие года Александра Трусова, запомнившаяся всем своим фантастическим исполнением четверных прыжков, показала необычную новогоднюю елку. Праздничные шары были украшены семейными фотографиями 14-летней спортсменки. Несмотря на столь юный возраст, фантазии ей не занимать.

Эффектная Елена Радионова, судя по всему, встречала 2019 год в теплых краях. Инстаграм фигуристки пестрит солнечными фотографиями в купальнике, а вот в новогоднюю ночь девушка опубликовала снимок в шикарном золотом платье.

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Happy New Year

Публикация от Elena Radionova (@lenok_radionova)

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Публикация от Elena Radionova (@lenok_radionova)

Софья Самодурова — удивительная ученица Алексея Мишина, в этом сезоне выступившая в финале Гран-при, — в новогоднюю ночь предстала в шикарном образе. Девушка поразила снимком на фоне елки в черном кружевном платье. Поклонники фигуристки были восхищены красотой своей любимицы вне катка, одарив ее многочисленными комментариями с похвалой.

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