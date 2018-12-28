Русские в НХЛ: Овечкин довел фанатку до слез

«Вашингтон» продолжает погоню за лидером Восточной конференции и в очередном матче регулярного чемпионата на своем льду одолел «Каролину». В составе действующих обладателей Кубка Стэнли заброшенными шайбами отметились Чендлер Стивенсон, Ти Джей Оши и Джон Карлсон. У гостей автором единственного стала финская звезда Себастьян Ахо.

Реклама

Не ушел со льда без результативного действия и капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин, записав на свой счет голевую передачу. При этом Ови отметился еще до начала матча.

Во время предыгровой раскатки российский форвард пожанглировал шайбой, а затем перебросил ее через борт прямо в руки юной болельщице, которая стояла с табличкой «Мне сегодня исполнилось 18 лет. Могу ли я получить в подарок шайбу?».

После такого подарка прямо из рук капитана «Кэпз» молодая фанатка расплакалась от счастья. Остальные болельщики наградили Овечкина аплодисментами.

По итогам 36 матчей «Вашингтон» занимает третью строчку в Восточной конференции, набрав 49 очков. Капитан столичной команды продолжает возглавлять список снайперов «регулярки», имея в своем активе 29 голов.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Филадельфия Флайерз» — 6:5 (ОТ)

Лидер Востока и общей таблицы регулярного чемпионата продолжает идти без потерь. На этот раз «Тампа» у себя дома устроила самую настоящую перестрелку с «Филадельфией» и вышла из нее победителем.

Счет открыли гости усилиями Михаэля Раффля, однако уже в первом периоде восстановить равновесие и выйти вперед смогли «молнии».

Сначала Никита Кучеров огорчил чешского голкипера Михала Нойвирта, а затем то же самое сделал и Брейден Пойнт.

Второй период также начался под диктовку «Флайерз», и Клод Жиру точным броском счет сравнял, хоть и не надолго. Спустя почти 15 минут «Тампа» забросила еще три шайбы: Стивен Стэмкос записал на свой счет дубль, еще одним голом отметился Тайлер Джонсон.

Во всех трех голах «Лайтнинг» поучаствовал Кучеров, отдавший три голевые передачи. Таким образом, набрав четыре очка, российский форвард возглавил гонку бомбардиров «регулярки» и уже имеет в своем активе 61 очко (17 + 44). Кроме того, 25-летний россиянин обновил рекорд клуба по количеству очков, набранных за месяц.

На данный момент Кучеров набрал 26 баллов, обойдя по данному показателю Мартена Сен-Луи (январь 2004 года) и Венсана Лекавалье (ноябрь 2007 года): у обоих было по 25 очков.

В третьем периоде «Филадельфия» сумела вновь восстановить равновесие: в течение трех минут отметились Дэйл Уис и Роберт Хег.

Российский защитник Иван Проворов провел в ворота Андрея Василевского пятую шайбу и перевел матч в овертайм.

Однако уже на 18-й секунде дополнительного времени «Тампа» вырвала победу благодаря голу Алекса Киллорна.

«Питтсбург Пингвинз» — «Детройт Ред Уингз» — 5:2

У «Детройта» который год дела идут неважно. Похвастать успешным сезоном не может в этом году и «Питтсбург». Хотя последний отрезок «пингвины» провели ударно и уже свою седьмую победу в десяти матчах, а после встречи с «крылышками» — четвертую кряду.

И хотя первый период прошел под диктовку гостей — счет открыл Дилан Ларкин — во втором 20-минутке захватил инициативу и забросил сразу три шайбы.

Дублем отметился Фил Кессел, еще одним голом отметился Дерик Брассар. Не остался в стороне и Евгений Малкин, ассистировавший Кесселу.

В третьем периоде гости попытались сократить отставание в счете, однако в ответ на это у «пингвинов» нашлись еще пара аргументов в виде точных щелчков от шведа Патрика Хёрнквиста и Дерик Брассар, которому также выдал голевую передачу Малкин.

Всего на льду российский форвард провел 18 с половиной минут с показателем полезности «0».

С 44 очками «Питтсбург» поднялся на шестую строчку Востока.

«Лос-Анджелес Кингз» — «Аризона Койотс» — 2:1

К Новому году заметно дела наладились у аутсайдера «регулярки». «Короли» из Лос-Анджелеса на своем льду одержали четвертую победу подряд (11-я в сезоне), обыграв одних из своих конкурентов по турнирной таблице Западной конференции «Аризону».

На 15-й минуте встречи Джейкоб Чикран вывел гостей вперед, замкнув передачу Алекса Гальченюка, однако уже через три минуты «Кингз» счет сравняли, а в концовке матче добились волевой победы благодаря голу Дастина Брауна, которому ассистировал Анже Копитар.

Участие в матче принял и российский форвард Илья Ковальчук, для которого борьба за место в составе стала головной болью в этом сезоне.

На льду Кови провел почти 13 минут, результативными действиями не отметился и завершил матч с показателем полезности «0».

«Лос-Анджелес», набрав 33 балла, продолжает находиться на последнем месте турнирной таблицы Запада.

«Сент-Луис Блюз» — «Баффало Сэйбрз» — 4:1

Для «Сент-Луиса» очередной сезон чемпионата НХЛ сопровождается привычной нестабильностью. «Блюзмены» чередуют победные матчи сериями поражений. Такой же неровный отрезок команда Владимира Тарасенко проводит и в декабре этого года. Однако к концу 2018-го «Сент-Луис» порадовал своих болельщиков и на своем льду уверенно разобрался с «Баффало».

Первый период команды провели вхолостую, зато во второй 20-минутке зрители увидели четыре гола, три из которых — от «Сент-Луиса». В концовке Райан О'Райлли упрочил преимущество «Блюз» и довел дело до победы со счетом 4:1.

Российский форвард хозяев льда Владимир Тарасенко сыграл ровна 15 минут, но результативными действиями не отметился.

«Нэшвилл Предаторз» — «Даллас Старз» — 0:2

По-настоящему драматичным матчем оказалась встреча в Нэшвилле где местные «коты» уступили «Далласу».

Хозяева за 60 минут нанесли в общей сложности 49 бросков по воротам Антона Худобина, однако российский голкипер «Старз» не пропустил ни одной шайбы мимо себя и оформил свой первый «сухарь» в сезоне.

Кроме того, Худобин стал второй звездой игрового дня НХЛ. Теперь 32-летний россиянин — рекордсмен по количеству сейвов в матче, который завершился без пропущенных шайб. Предыдущее достижение принадлежало Чезаре Маниаго, отразившего 41 бросок в игре с «Торонто» в марте 1970 года.

Авторами победных голов в составе «Старз» стали Тайлер Питлик и Маттиас Янмарк. Российские нападающие «Далласа» Александр Радулов, Валерий Ничушкин и Денис Гурьянов провели на льду по десять минут и результативными действиями не отличились.

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Коламбус Блю Джекетс» — 3:4 (ОТ)

Очередное российское противостояние в «регулярке» НХЛ — «Рейнджерс» с Владиславом Наместниковым и Павлом Бучневичем против «Коламбуса» Сергея Бобровского и Артемия Панарина.

С самого начала встречи обе стороны показали друг другу, что уступать не намерены. На 7 минуте счет открыли «Джекетс» после точного броска Оливера Бьёркстранда, однако через некоторое мгновение равновесие восстановил Джимми Веси, завершивший комбинацию с Наместниковым.

В середине периода «жакетовые» вновь вышли вперед благодаря голу Дэвида Савара, на что уже в дебюте второй 20-минутки «Рейнджерс» вновь сравняли счет.

Позднее Крис Крайдер оформил дубль, а хозяева шли к волевой победе. Однако защитник «Коламбуса» Зак Веренски в за несколько минут до конца перевел игру в овертайм, где сильнее оказались гости.

Панарин выполнил точную передачу на Пьер-Люка Дюбуа, а тот переиграл Хенрика Лундквиста и принес гостям победу.

Таким образом, «Блю Джекетс» набрал 47 очков и закрепился в четверке лучших в Восточной конференции.

Ознакомиться с другими новостями, материалами и статистикой вы можете на странице Национальной хоккейной лиги, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».