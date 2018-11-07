Через Японию в финал: последний шаг для Туктамышевой

В активном обсуждении главной темы межсезонья российского фигурного катания – Этери Тутберидзе и ее воспитанниц – бывших и нынешних, немного на дальний план отошла ученица Алексея Мишина. Чемпионка Европы и мира 2015 года Елизавета Туктамышева не просто планомерно готовилась к новому олимпийскому циклу, но и сумела восстановить один из своих главных технических элементов – тройной аксель, показав его на канадском этапе Skate Canada.

Кстати, в Лавале Туктамышева не просто победила, а обошла еще совсем недавно непобедимую Евгению Медведеву, которая, переехав к Брайану Осеру в Канаду, стремилась показать то, ради чего минувшей весной покинула группу Тутберидзе.

Интересно, что после победы в Канаде в Японии от подопечной Мишина будут ждать не только и не столько вновь удачного проката, а фееричного показательного номера, наделавшего столь много шума в октябре.

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Напомним, что фигуристка исполнила показательное выступление под композицию Бритни Спирс Toxic в роли стюардессы, в один из моментов сняв блузку, чем поразила своих поклонников, да и в целом спортивную общественность. После этого Елизавета удостоилась чести быть названной новым секс-символом женского фигурного катания России.

Впрочем, это все лишь лирика и, безусловно, Елизавета, будучи все же спортсменкой, а не шоуменом будет стремиться проявить себя и в Хиросиме, чтобы впоследствии отправиться в Ванкувер на финальный этап Гран-при.

Компанию Елизавете Туктамышевой в предстоящий уик-энд составят Мария Сотскова и Алена Леонова, заменившая травмированную Елену Радионову. Повреждение спины не позволит Радионовой выступить на втором для себя этапе, ранее она снялась со Skate America. Однако, по мнению представителей Федерации фигурного катания России, это не означает, что для Елены сезон завершен.

Стоит отметить, что лишь в женском одиночном катании выступит максимальное количество россиянок – три.

В Хиросиме можно будет увидеть еще одних российских победителей этапа Гран-при нынешнего сезона – спортивную пару Наталью Забияко и Александра Энберта. Им предстоит стартовать на двух этапах подряд, так что после успеха в Хельсинки на прошлых выходных спортсмены сразу отправились в Японию.

На азиатском этапе в состязаниях спортивных пар Россию представит один дуэт. На руку Забияко и Энберту сыграл и тот факт, что еще летом от участия в этапах Гран-при отказались серебряные призеры Олимпийских игр 2018 года китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун, выигравшие прошлогодний NHK Trophy с новым мировым рекордом в произвольной программе.

Одним из ярких моментов хиросимского этапа могло бы стать выступление действующих чемпионов мира в танцах на льду Габриэллы Пападакис и Гийома Сизирона. Однако французы на днях пополнили список отказников, снявшись с соревнований из-за травмы спины фигуриста, но при этом обнадежили своих многочисленных болельщиков, что еще могут восстановиться к этапу во Франции, который пройдет в Гренобле (23-25 ноября).

Это может помочь россиянам Тиффани Загорски и Джонатану Гурейро побороться за финал Гран-при. За плечами спортсменов третье место Skate America. В Японии также на лед выйдут Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин, ставшие десятыми на канадском этапе.

В мужском одиночном катании в третьем этапе Гран-при участие примут Дмитрий Алиев и Сергей Воронов. Напомним, что ветеран российского фигурного катания Воронов уже отличился в Канаде, где занял третье место и также претендует на поездку в Ванкувер.

Для серебряного призера чемпионата Европы-2018 Дмитрия Алиева, ставшего настоящим открытием континентального чемпионата в Москве, выступление на льду Хиросимы станет первым в этой престижной серии турниров.

После прошлого сезона 19-летний фигурист, вошедший в первую десятку на Олимпийских играх, подумав, решил не брать перерыв после столь насыщенного на события сезона, а продолжил идти дальше к своей мечте и оттачивать исполнение четверных прыжков, хотя после измененных правил ISU, многие фигуристы начали делать ставку на исполнение отдельных элементов.

Во многом это отражается в его произвольной программе, которую можно будет увидеть через считанные дни, а также станет понятно, добежит ли он к звездам на четвертом этапе Гран-при.

Серия Гран-при по фигурному катанию включает шесть этапов, которые в этом сезоне проводятся в США, Канаде, Финляндии, Японии, России и Франции. Участники серии Гран-при могут выступить не более чем на двух турнирах. По шесть спортсменов/пар, набравших наибольшее количество очков по итогам двух этапов, выходят в финал Гран-при, который состоится в начале декабря в Канаде. В Ванкувере выступят как взрослые фигуристы, так и юниоры, которые свой отбор уже завершили.

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