Возвращение Императрицы: Туктамышева даст бой Медведевой

Курсы валют$ 65.54 (-0.063) 74.72 (-0.036)
Пенсионный советник
Москва: +3°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Лига чемпионов
19:55
Брюгге Монако
1:1
закончен
19:55
ПСВ Эйндховен Тоттенхэм Хотспур
2:2
закончен
22:00
Боруссия Д Атлетико М
4:0
закончен
22:00
Барселона Интер М
2:0
закончен
22:00
ПСЖ Наполи
2:2
закончен
22:00
Ливерпуль Црвена Звезда
4:0
закончен
22:00
Локомотив М Порту
1:3
закончен
22:00
Галатасарай Шальке-04
0:0
закончен
ФНЛ / Первый дивизион
12:00
СКА-ХабаровскБалтика
1:1
закончен
14:30
Спартак-2Луч
2:2
закончен
14:30
ТомьШинник
2:0
закончен
15:00
СибирьАрмавир
0:1
закончен
17:00
ТюменьРотор
0:1
закончен
18:00
МордовияЗенит-2
1:0
закончен
18:00
Краснодар-2Нижний Новгород
0:2
закончен
18:30
ТамбовХимки
3:0
закончен
19:00
СочиАвангард К
1:0
закончен
19:00
ЧертановоФакел
2:1
закончен
Испания / Примера
20:00
Райо ВальеканоАтлетик Б
1:1
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
12:00
АмурНефтехимик
5:3
закончен
12:30
АдмиралТорпедо
3:2
закончен
14:30
Куньлунь Ред СтарАк Барс
3:0
закончен
15:30
СибирьВитязь
4:2
закончен
17:00
Салават ЮлаевСКА
2:1
закончен
19:30
АвангардДинамо Мн
4:3 (ОТ)
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Нью-Йорк АйлендерсФлорида Пантерз
2:3 (ОТ)
закончен
02:00
Виннипег ДжетсТоронто Мэйпл Лифс
2:4
закончен
04:30
Колорадо ЭвеланшТампа-Бэй Лайтнинг
0:1
закончен
05:00
Вегас Голден НайтсВанкувер Кэнакс
2:3 (Б)
закончен
Еврокубок
19:00
Галатасарай Монако
85:86
закончен
19:00
Ритас Ауксилиум Торино
86:79
закончен
20:00
Зенит Валенсия
104:93
закончен
20:30
Фрапорт Скайлайнерс Морнар
98:75
закончен
20:30
Цедевита Локомотив-Кубань
81:85
закончен
21:00
Андорра Ратиофарм Ульм
103:95
закончен
21:30
Брешия Црвена Звезда
69:61
закончен
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Кливленд КавальерсБруклин Нетс
86:102
закончен
02:00
Атланта ХоуксДаллас Маверикс
111:104
закончен
02:30
Торонто РэпторсМиннесота Тимбервулвз
112:105
закончен
02:30
Майами ХитНью-Йорк Никс
110:87
закончен
03:00
Хьюстон РокетсЮта Джаз
89:100
закончен
03:00
Чикаго БуллзШарлотт Хорнетс
112:110
закончен
03:30
Сан-Антонио СпёрсИндиана Пэйсерс
96:116
закончен
04:30
Милуоки БаксФиладельфия Сиксерс
123:108
закончен
05:00
Сакраменто КингзМемфис Гриззлиз
97:92
закончен
05:00
Финикс СанзЛос-Анджелес Лейкерс
113:131
закончен
05:30
Голден Стэйт УорриорзВашингтон Уизардс
144:122
закончен
Кубок России
19:00
РубинДинамо
не начался
Лига Европы
19:55
Цюрих Байер
не начался
19:55
АЕК Ларнака Лудогорец
не начался
19:55
Ред Булл Зальцбург Русенборг
не начался
19:55
РБ Лейпциг Селтик
не начался
19:55
Зенит Бордо
не начался
19:55
Копенгаген Славия П
не начался
19:55
Андерлехт Фенербахче
не начался
19:55
Спартак Тр Динамо З
не начался
19:55
Карабах Ворскла
не начался
19:55
Спортинг Арсенал
не начался
19:55
Милан Бетис
не начался
19:55
Дюделанж Олимпиакос
не начался
22:00
Рейнджерс Спартак М
не начался
22:00
Вильярреал Рапид В
не начался
22:00
Стандард Краснодар
не начался
22:00
Севилья Акхисар Беледиеспор
не начался
22:00
Айнтрахт Ф Аполлон Л
не начался
22:00
Марсель Лацио
не начался
22:00
Яблонец Астана
не начался
22:00
Ренн Динамо К
не начался
22:00
Сарпсборг 08 Мальмё
не начался
22:00
Бешикташ Генк
не начался
22:00
Челси БАТЭ
не начался
22:00
ПАОК Види
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
АвтомобилистМеталлург Мг
не начался
19:30
ЛокомотивТрактор
не начался
19:30
ХК СочиДинамо М
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Нью-Джерси ДэвилзНэшвилл Предаторз
не начался
02:00
Баффало СэйбрзМонреаль Канадиенс
не начался
02:00
Бостон БрюинзФиладельфия Флайерз
не начался
03:00
Миннесота УайлдЛос-Анджелес Кингз
не начался
03:00
Сент-Луис БлюзКоламбус Блю Джекетс
не начался
03:30
Даллас СтарзАнахайм Дакс
не начался
03:30
Чикаго БлэкхоуксНью-Йорк Рейнджерс
не начался
04:00
Эдмонтон ОйлерзВашингтон Кэпиталз
не начался
04:00
Калгари ФлэймзПиттсбург Пингвинз
не начался
05:00
Аризона КойотсВанкувер Кэнакс
не начался
Евролига
20:30
Анадолу Эфес Фенербахче
не начался
21:00
Бавария Баскония
не начался
21:45
Олимпия Милан Химки
не начался
22:00
Олимпиакос Маккаби Т-А
не начался
22:00
Реал Мадрид Будучность
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Орландо МэджикПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
02:00
Детройт ПистонсКливленд Кавальерс
не начался
03:00
Оклахома-Сити ТандерБостон Селтикс
не начался
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсДенвер Наггетс
не начался
Германия / Бундеслига
21:30
ФрайбургБоруссия М
не начался
Франция / Лига 1
21:45
НимСент-Этьен
не начался
Испания / Примера
22:00
ВальядолидЭспаньол
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
12:30
АмурАк Барс
не начался
14:30
Куньлунь Ред СтарТорпедо
не начался
16:30
БарысВитязь
не начался
18:30
ЙокеритСпартак
не начался
19:30
Динамо РСКА
не начался
19:30
СлованЦСКА
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
01:00
Вегас Голден НайтсТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
02:30
Каролина ХаррикейнзСан-Хосе Шаркс
не начался
02:30
Детройт Ред УингзВиннипег Джетс
не начался
04:00
Колорадо ЭвеланшОттава Сенаторз
не начался
Евролига
20:15
Дарушшафака Барселона
не начался
21:00
Панатинаикос Жальгирис
не начался
22:30
Гран Канария ЦСКА
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Шарлотт ХорнетсЧикаго Буллз
не начался
02:30
Торонто РэпторсДаллас Маверикс
не начался
02:30
Нью-Йорк НиксГолден Стэйт Уорриорз
не начался
03:00
Нью-Орлеан ПеликансБруклин Нетс
не начался
03:00
Миннесота ТимбервулвзМилуоки Бакс
не начался
03:00
Хьюстон РокетсЛос-Анджелес Клипперс
не начался
05:00
Сакраменто КингзВашингтон Уизардс
не начался
Возвращение Императрицы: Туктамышева даст бой Медведевой

Туктамышева сразится с Медведевой на этапе Гран-при в Канаде

Елизавета Туктамышева РИА Новости
Елизавета Туктамышева
Видео по теме
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева по прозвищу Императрица в новом сезоне уже дважды стояла на высшей ступени пьедестала — на турнирах в Италии и Финляндии. Теперь 21-летней чемпионке мира предстоит выступление на этапе Гран-при Skate Canada, где она будет конкурировать со своей соотечественницей Евгенией Медведевой.

Елизавета Туктамышева, одна из главных звезд российского фигурного катания в новом сезоне, выступит на втором этапе Гран-при — Skate Canada. Соревнования пройдут в канадском Лавале с 26 по 28 октября.

Реклама

От России на Skate Canada выступит один представитель мужского одиночного катания, три девушки, два танцевальных дуэта и одна спортивная пара:

Мужчины: Александр Самарин.
Женщины: Евгения Медведева, Дарья Паненкова, Елизавета Туктамышева.
Спортивные пары: Александра Бойкова / Дмитрий Козловский.
Танцевальные пары: Виктория Синицина / Никита Кацалапов, Анастасия Скопцова / Кирилл Алешин.

Для 21-летней Туктамышевой турнир в Канаде станет третьим в сезоне. Ранее россиянка одержала победу на Lombardia Trophy в Бергамо, набрав 206,07 балла по сумме двух программ, а позже победила на соревнованиях в финском Эспоо Finlandia Trophy (202,85 балла), в обеих программах прыгнув тройной аксель.

«Не могу сказать, что у меня как-то поменялось мировоззрение после этих двух стартов, но я стала увереннее в себе. Все-таки я уже давно первое место не занимала», — рассказала Туктамышева в программе «Время суток».

Возвращение к тройному акселю может стать для Туктамышевой серьезной точкой опоры в текущем сезоне.

Елизавета призналась, что ее самые счастливые эмоции ушедшего лета связаны именно с этим прыжком.

«Начали тренировать прыжок в конце прошлого сезона. Я поймала ощущение, которое должно быть в этом прыжке. Каждый человек чувствует прыжок по-своему, и когда я его потеряла, то даже в мыслях не могла его исполнить. Я понимала: что-то не так. А тут я его почувствовала и дала себе указание ни в коем случае не потерять это ощущение», — рассказывала фигуристка.

Главными звездами российского фигурного катания по-прежнему остаются Евгения Медведева и Алина Загитова. И если с ученицей Этери Тутберидзе Туктамышева в Канаде не встретится, то с другой своей соотечественницей она сможет поконкурировать. Императрица к конкуренции со своими юными коллегами относится с улыбкой.

«Пусть весь мир следит за ними, а я покатаюсь в сторонке. Когда ты выходишь на лед, то думаешь только о себе, а не о соперниках. Что касается Медведевой, то я не ставлю задачу поехать на Гран-при, чтобы победить кого-то конкретно.

У меня нет цели сделать что-то экстраординарное для себя в Канаде, я хочу выступить лучше, чем в Финляндии. Я хочу настроиться так, чтобы иметь возможность выступать на более серьезных стартах», — подчеркнула Туктамышева.

Помимо спортивной стези, Туктамышева неожиданно заявила о себе в медиапространстве.

Чемпионка мира в твиттере вступила в спор с волейболистом казанского «Зенита» Алексеем Спиридоновым и экс-первой ракеткой мира Евгением Кафельниковым, пообщавшись с коллегами в резком тоне. В частности, фигуристка пристыдила теннисиста за использование грубых слов при оценке боя Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора. Затем спортсмены обсудили клубные пристрастия, померились достижениями и завершили, как написала Туктамышева, «интеллектуальную беседу».

Поклонники фигуристки не остались в стороне инцидента: часть фанатов выражала уважение Елизавете за ее стойкость в общении с достаточно бесцеремонными Спиридоновым и Кафельниковым, а другая часть болельщиков выразила обеспокоенность ироничными ответами.

24 октября Туктамышева прибыла в Канаду для участия в этапе Гран-при. Спортсменка в своем инстаграме опубликовала видео из аэропорта и отеля. Теперь Елизавете предстоит финальный этап подготовки к прокатам.

21-летняя фигуристка в этом сезоне, можно сказать, восстала из пепла. После невыразительных прошлых сезонов, даже беря в расчет ее талант, из-за довольно внушительного возраста для фигурного катания Елизавету уже списывали со счетов — тем более на фоне конкуренции с Загитовой и Медведевой. Однако своим катанием в текущем сезоне и двумя победами подряд Елизавета показала, что у нее не меньше амбиций, чем у вышеназванных спортсменок.

Вместе с тройным акселем к Елизавете вернулась завидная уверенность, а ее выступления теперь искрятся желанием побеждать, что было видно еще на контрольных прокатах сборной России перед стартом сезона.

Возраст и опыт Туктамышевой дают ей преимущество в сравнении с Медведевой и Загитовой. Евгения продолжает осваиваться в новой для себя стране после болезненного поражения на Олимпиаде и ухода от Тутберидзе, а Загитова в силу юности вынуждена подстраиваться под физиологические изменения. Елизавета с юмором воспринимает разговоры о Медведевой и Загитовой и своем положении «темной лошадки». Она понимает, что способна конкурировать с юными звездами, даже не имея за плечами такой прессы, как у Алины и Евгении.

«Я знаю, что предыдущие сезоны были не самыми удачными для меня, но я начинаю новый сезон позитивно и буду очень стараться для вас, мои дорогие друзья, фанаты и поклонники», — заверила Туктамышева перед началом сезона.

Другие новости, материалы и статистику можно посмотреть на странице фигурного катания, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».