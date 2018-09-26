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Загитова после падений: первый старт чемпионки

Загитова выступит в старейшем турнире Небельхорн Трофи

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова выступит на одном из старейших турниров по фигурному катанию Небельхорн Трофи, который проходит в немецком Оберстдорфе с 26 по 29 сентября.

Немецкий турнир Небельхорн Трофи проводится с 1969 года и является одним из старейших регулярных соревнований в истории фигурного катания.

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Сейчас состязания в Оберстдорфе носят статус Челленджера, полученный турниром в 2014 году, и в основном являются для участвующих в них спортсменов этапом подготовки к серии Гран-при.

При этом Небельхорн Трофи не раз играл важную и даже знаковую роль в мире фигурного катания, а потому имеет особый ореол.

Например, именно здесь впервые была протестирована новая судейская система, пришедшая на смену оценкам арбитров по шестибальной шкале за технику и артистизм и уже много лет являющаяся действующей в этом виде спорта.

Кроме того, именно Небельхорн Трофи в 2010 году был дополнительным этапом отбора на Олимпийские игры в Ванкувере, а в 2013-м здесь разыгрывались дополнительные путевки в Сочи-2014.

В списках победителей и победительниц Небельхорн Трофи много громких имен. В разные годы здесь побеждали такие звезды, как швейцарец Стефан Ламбьель и японец Юдзуру Ханю у мужчин, россиянки Ирина Слуцкая, Елена Радионова и Елизавета Туктамышева, итальянка Каролина Костнер, финка Киира Корпи, канадка Кэйтлин Осмонд и американка Мираи Нагасу у женщин.

Здесь первенствовали знаменитые танцевальные пары. Например, американцы Танит Белбин и Бенджамин Агоста или Мэдисон Чок с Эваном Бэйтсом, выигрывали в Оберстдорфе и канадцы Кэйтлин Уивер и Эндрю Поже.

Среди спортивных пар успеха на Небельхорн Трофи неоднократно добивались российские олимпийские чемпионы Татьяна Волосожар и Максим Траньков, здесь побеждали Юко Кавагути с Александром Смирновым, а в прошлом году первыми стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Кстати, они опередили будущих олимпийских чемпионов из Германии Алену Савченко и Бруно Массо, оставшихся на родном этапе вторыми.

Савченко – вообще главная легенда этого турнира. Алена впервые выиграла его в 1999 году в паре со Станиславом Морозовым, когда еще представляла родную Украину.

После этого она в 2000-е четырежды побеждала на Небельхорн Трофи уже за Германию в паре с Робином Шолковы, а в 2016 году взяла золотую медаль и в тандеме с Массо.

В этом сезоне главной звездой турнира будет, конечно же, российская олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 в одиночном катании Алина Загитова.

15-летняя подопечная Этери Тутберидзе начнет свой второй сезон во взрослом фигурном катании, и для нее это будет большое и серьезное испытание.

До победы в Южной Корее карьера Загитовой складывалась просто блестяще. Ворвавшись в женское одиночное катание ярким метеором, она, пока не проигрывавшая никому два года Евгения Медведева лечила перелом ноги, обыгрывала всех подряд.

Загитова выиграла оба своих этапа Гран-при, а затем и его суперфинал, победила на чемпионате России, после чего расправилась с Медведевой последовательно на чемпионате Европы и Олимпиаде!

Однако последний важный турнир сезона ей не удался. Выиграв короткую программу на чемпионате мира, россиянка несколько раз упала в произвольной программе, полностью завалив прокат и осталась без медалей.

Неидеальным вышел и контрольный прокат перед этим сезоном. Демонстрируя в «Мегаспорте» новую произвольную программу при большом скоплении зрителей, Алина дважды упала при прыжках, заставив переживать ее болельщиков.

Спортсменка вытянулась после триумфальной Олимпиады, что отразилось на ее прыжковой способности.

В прошлом сезоне Загитова брала в первую очередь сложностью своей программы, но теперь ее поджимают другие юниорки Тутберидзе, которые, правда, пока не достигли взрослого возраста.

В любом случае, выступление на Небельхорн Трофи станет для россиянки хорошей и настоящей проверкой перед по-настоящему важными стартами, к которым относятся в первую очередь этапы Гран-при.

Главными соперницами Загитовой станут японки Маи Михара и Марин Хонда, бельгийка Луна Хендрикс и американка Миранда Белл, которые вместе с Загитовой выступят в третьей разминке в короткой программе. Сама же Алина получила 14-й номер и закроет первую часть соревнований в Оберстдорфе.

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