«Терри отказался? «Спартаку» не нужны пенсионеры»

Легендарный защитник лондонского «Челси» Джон Терри в последний день, когда его можно было внести в заявку, отказался переходить в московский «Спартак». Он уже успел пройти медосмотр, получить визу, но так и не решился поставить подпись в контракте. Какова роль политики и денег в этой истории? Андрей Червиченко и Александр Мостовой ответили на все вопросы в интервью «Газете.Ru».

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— Какие вы видите причины срыва трансфера Терри в «Спартак»? Могли ли политические отношения между Англией и Россией сказаться на решении защитника?

Александр Мостовой: Вряд ли. Если бы вмешалась политика, то тема перехода сразу бы оборвалась. Однако о нем уже целую неделю говорят. Скорее, могли вмешаться семейные обстоятельства.

Андрей Червиченко: Я думаю, не политические отношения, а сама атмосфера, которая нагнетается в Англии, могла сказаться.

Терри — это все-таки символ английского футбола, может быть, ему каким-то образом намекнули, что не стоит ехать в Россию.

Но вообще я думаю, что это больше из-за денег произошло.

— Почему «Зениту» удалось провернуть трансфер возрастной легенды Клаудио Маркизио, а у «Спартака» не получилось организовать аналогичный переход? Сказалась разница в финансах?

А. М.: Скорее всего, дело не в деньгах. Терри все-таки не бедный футболист, он уже давно заработал и себе, и своим детям на долгие годы. Хотя денег много не бывает. Да и вообще англичан очень мало за границей, они уже привыкли у себя играть. Возможно, он просто не решился на этот шаг.

А. Ч.: Ментальность итальянцев и англичан очень сильно отличается, в частности, и по отношению к нашей стране. Им сложнее освоиться. Для них какие-то вещи гораздо дороже.

Россия им представляется не то что бы диковатой, но далекой и опасной страной.

Итальянцы же более открыты, для них переезд к нам — нормальное дело. Для англичанина же это целое событие.

— Как вы оцените поступок Терри с моральной точки зрения? Он прошел медосмотр, получил визу, но передумал в последний день.

А. М.: Да ничего особенного не произошло. Это совершенно нормально: человеку 37 лет, он думал, сомневался. Он же никому не пообещал, что подпишет контракт, а потом отказался от своих слов.

Бывают же случаи, что футболист забил два мяча и требует повышения зарплаты. Сыграет человек четыре матча, а потом подписывает новый контракт на четыре года.

Терри никого не обманывал, никого не подводил.

А. Ч.: Терри никому ничем не обязан, он волен поступать, как хочет. Да и я не думаю, что он ломился в спартаковские двери, скорее, красно-белые хотели, сам не знаю зачем, такую фигуру. Я не считаю, что Терри был бы полезен для «Спартака».

На мой взгляд, Терри — чуждый элемент.

Это очень титулованный и распиаренный футболист, который мог бы начать вести себя претенциозно. А вокруг российская молодежь, которая должна обрастать нашими героями и формировать мировозрение вокруг наших футболистов, а не вокруг англичанина, который приехал подрубить денег.

— Как отразится эта трансферная неудача на красно-белых?

А. М.: В плане футбола наш чемпионат сильно потерял. Если бы Терри пришел, то с легкостью закрыл бы позицию защитника в «Спартаке».

Сейчас «Спартаку» можно спокойно подписать Сергея Игнашевича, не знаю, зачем он закончил.

Шансы «Спартака» на чемпионство? Я думаю, что они до сих пор высоки. Более существенная все же потеря Квинси Промеса. Из центрального полузащитника еще можно сделать защитника, но из защитника сложно сделать нападающего. Здесь нужна хитрость, ловкость, дриблинг, скорость, поэтому голландца заменить сложнее. Хотя средняя линяя у «Спартака» организована неплохо.

А. Ч.: После перехода Терри в «Спартак» хорошей атмосферы точно не было бы. Если бы он начал недорабатывать, просить лишние миллионы, то тот же Георгий Джикия мог бы возмутиться. Он перспективнее, полезнее, а кому-то платят в разы больше непонятно за что.

Для имиджа еще этот трансфер мог бы быть полезен, но с тем же успехом можно было бы позвать и Роналдиньо, который бы показывал какие-то выкрутасы с мячом. Много пенсионеров, которые в 36-37 лет могут сыграть еще несколько матчей, но не более того. Не знаю, почему «Спартак» сосредоточился именно на Терри.

Зачем клубу имя, а не функционал? На мой взгляд, это просто выброшенные на ветер деньги.

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