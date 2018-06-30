Остановить «Красную фурию»: матч жизни для России

Испания – Россия (Москва, 17.00 мск)

Если бы сборная России заняла в группе А первое место, она бы играла свой матч 1/8 финала с Португалией и в Сочи. Впрочем, южный город еще может увидеть национальную команду. Это произойдет в четвертьфинале, в случае победы россиян над испанцами.

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Задача парням Станислава Черчесова предстоит «со звездочкой». «Красная фурия» очень сильна, и даже увольнение Хулена Лопетеги за два дня до старта команды на турнире не прервало прекрасной серии — Испания не проигрывает с 2016 года, уже больше 20 матчей подряд.

Во время этой серии состоялся товарищеский матч сегодняшних соперников, завершившийся неожиданной и очень яркой ничьей — 3:3. Всем запомнились два шикарных гола Федора Смолова в ворота Давида де Хеа.

Насколько та игра будет показательной сейчас, сказать сложно. Вряд ли стоит всерьез ориентироваться на тот результат и развитие событий, пытаясь понять, что произойдет в «Лужниках».

При этом, конечно, та ничья со столь грозным оппонентом должна придать российским футболистам уверенности в себе — один раз смогли, почему не попытаться еще?

К тому же — все три соперника Испании по группе доказали, что играть с ней можно. Сначала оборонявшаяся почти весь матч Португалия благодаря хет-трику Криштиану Роналду вырвала у соседей ничью со знакомым счетом – 3:3.

Естественно, игрока калибра звезды мадридского «Реала» в сборной России нет, однако из той встречи можно вынести понимание — ошибаться могут все, и лучший голкипер Английской премьер-лиги де Хеа не исключение.

Затем был матч с Ираном. Испания его выиграла, но благодаря единственному голу. Скромная азиатская команда смогла отобороняться, пусть и ценой огромного объема работы, и даже забила ответный мяч, который, правда, был отменен из-за офсайда.

Сборная России заняла на групповом этапе третье место по общекомандному пробегу, став первой среди команд, вышедших в плей-офф. Россия пробегала в группе в среднем 110 км за игру, и превзойти ее смогли только Сербия (113 км) и Германия (112 км).

Правда, этого бы точно не случилось, не останься наша команда почти на час в меньшинстве в матче третьего тура против Уругвая (0:3) из-за удаления Игоря Смольникова.

Отменная физическая готовность — тот козырь, который российские футболисты могут противопоставить заметно превосходящему их в классе сопернику.

Станислав Черчесов в этом плане все сделал правильно. Национальная команда провела планомерную интенсивную подготовку к турниру, чтобы функционально быть в лучшей форме. Более того, наверняка подготовка выстраивалась таким образом, чтобы пик пришелся как раз на матч 1/8 финала: проходить группу мы должны были в любом случае, а вот в первом матче плей-офф нас точно ждал более мастеровитый оппонент.

Мы такое уже видели десять лет назад, когда при Гусе Хиддинке сборная тщательно подготовилась к чемпионату Европы, бегала без остановки и сначала вышла из группы вслед за испанцами, а затем укатала в четвертьфинале обыгравшую всех на групповой стадии Голландию.

Тогда «оранжевые» смогли уйти от поражения в основное время, но лишь для того, чтобы окончательно остановиться в дополнительные полчаса.

На том чемпионате Европы Россия провела свои два на данный момент последних официальных матча против Испании. В группе мы уступили со счетом 1:4, в полуфинале тоже были биты крупно — 0:3.

А еще была встреча первого тура на Евро-2004 с голом Валерона в самом конце (0:1), хотя тогда в четвертьфинал не попали ни мы, ни испанцы, а соперники по подгруппе португальцы и греки в итоге сыграли в финале.

Сборная СССР на крупных турнирах играла с Испанией лишь раз и тоже уступила (1:2). Это был финальный матч домашнего для «Красной фурии» Евро-1964.

Баланс встреч и общие расклады, конечно, говорят не в пользу нынешних хозяев турнира, и чтобы пройти испанцев, нашей сборной надо прыгнуть выше головы, провести матч всей жизни. Важно, что именно так к нему относятся и сами российские футболисты. Кто бы ни вышел на поле, все игроки сборной будут там умирать ради чуда.

Приятно, что в общей группе готовился к поединку получивший травму задней поверхности бедра в самом начале матча открытия турнира Алан Дзагоев. Вряд ли Черчесов решится выпустить хавбека ЦСКА с первых минут, а вот усилить игру со скамейки запасных он вполне может.

Вопросы вызывает только здоровье работавшего весь подготовительный цикл по индивидуальной программе Александра Ерохина, но полузащитник «Зенита» в любом случае был бы в этом матче опцией только на крайний случай.

Интересно, кого главный тренер предпочтет в атаке — изначально основного Смолова или же проводящего огненный турнир Артема Дзюбу?

Нападающие сборной очень разные, и каждый способен дать команде свое. Возможно, по ходу встречи мы увидим их в тандеме, но вряд ли с первых минут — Черчесов не решится ломать структуру игры.

Ну а ключевыми игроками российской команды останутся крайние защитники Юрий Жирков и Марио Фернандес, таскающий рояль в центре поля Роман Зобнин и, конечно же, главная светлая голова команды Александр Головин.

Безусловно, очень многое будет зависеть от игры голкипера Игоря Акинфеева и всей оборонительной линии, где Сергею Игнашевичу и Илье Кутепову предстоит труднейшая борьба с мощным Диего Костой.

Что касается соперника, то при Фернандо Йерро команда продолжает следовать идеям Лопетеги. Мощная пара Серхио Рамос — Жерар Пике цементирует оборону, по краям давление нагнетают Жорди Альба и Дани Карвахаль, а универсал Начо Фернандес в любой момент готов заменить каждого из этой четверки.

Против Португалии он играл в старте на правом фланге вместо своего одноклубника по мадридскому «Реалу» Карвахаля и нарушил правила в штрафной на Роналду, а затем забил шикарный мяч ударом с лета из-за штрафной.

В полузащите за разрушение чужой игры и подготовительную фазу атак собственной отвечает Серджи Бускетс, над ним располагаются гении игры в пас Андрес Иньеста, Иско и Давид Сильва, а впереди сминает соперников Коста.

Единственную свободную вакансию на одном из флагов атаке могут занять Лукас Васкес или Коке, а также Марко Асенсио, хотя его на этом чемпионате мира предпочитают выпускать со скамейки запасных.

Противостоять такой команде очень тяжело для любой сборной мира. Испания будет играть в контроль мяча, и шанс России останется в том, чтобы вытерпеть в защите и грамотно сыграть на контратаках, распорядившись по максимуму теми немногими шансами, что возникнут на половине поля соперника.

Сборная Ирана действовала старательно, но не смогла наказать испанцев, зато это удалось в третьем туре Марокко. Североафриканская команда дважды вела в счете и позволила «Красной фурии» восстановить итоговое равновесие только в добавленное ко второму тайму время. А разве наша сборная слабее Марокко?

Хорватия — Дания (Нижний Новгород, 21.00 мск)

Если сборной России удастся победить Испанию, то подопечным Черчесова предстоит поединок в Сочи на «Фиште» с победителем противостояния Хорватия — Дания.

Многие ждали в качестве триумфатора группы D Аргентину, но перевес хорватов, выигравших все три встречи в своем квартете, вряд ли теперь у кого-то вызывает сомнения.

У балканцев собрана отличная команда с Лукой Модричем и Иваном Ракитичем из мадридского «Реала» и испанской «Барселоны» соответственно, управляющими игрой в центре. Марио Манджукич из «Ювентуса» и Иван Перишич из «Интера» являются лидерами атаки, а на последнем рубеже хорош голкипер «Монако» Даниэл Субашич.

При этом очень важной фигурой в этой сборной является ее главный тренер Златко Далич, сумевший сплотить игроков вокруг себя и объединить их в коллектив, который теперь решает задачи сообразно своему потенциалу.

После побед над Нигерией (2:0) и Аргентиной (3:0) Далич сделал в третьем туре сразу девять перестановок в составе, что не помешало «шашечным» одолеть еще и Исландию (2:1), отомстив той за отборочный цикл к мундиалю, в котором исландцы опередили хорватов в группе. Теперь записавший на свой счет во встрече с «викингами» гол и результативный пас хавбек «Фиорентины» Милан Бадель, не выступавший в первых двух турах, может получить игровое время в плей-офф.

Но все дифирамбы за групповой этап не будут стоить ничего, если Хорватия проиграет на стадии 1/8 финала Дании. Команда Далича является безоговорочным фаворитом, но нужно отметить, что датчане, не слишком ярко отыгравшие в группе, пропустили за три поединка только один мяч, причем капитан сборной Австралии Майл Единак пробил Каспера Шмейхеля не с игры, а с пенальти!

Шмейхель и суперплеймейкер лондонского «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен — две надежды датчан в противостоянии в Нижнем Новгороде.

Единственный раз на крупных турнирах эти сборные встречались по ходу Евро-96 в Англии, и тогда хорваты в группе были сильнее по всем статьям — 3:0. Правда, в отборочном цикле к ЧМ-1998 уже датчане ответили ничьей в Загребе и домашней победой, что не помешало квалифицироваться на турнир обеим сборным.

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