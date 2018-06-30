Остановить «Красную фурию»: матч жизни для России

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:2 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис 5:2 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак
18:00 Ю. Корея—Мексика 1:2 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Германия—Швеция 2:1 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт
15:00 Англия—Панама 6:1 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Япония—Сенегал 2:2 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Польша—Колумбия 0:3 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена
17:00 Уругвай—Россия 3:0 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена
17:00 С. Аравия—Египет 2:1 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Иран—Португалия 1:1 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена
21:00 Испания—Марокко 2:2 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград
17:00 Дания—Франция 0:0 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники
17:00 Австралия—Перу 0:2 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Нигерия—Аргентина 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия 2:0 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена
17:00 Мексика—Швеция 0:3 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Сербия—Бразилия 0:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Швейцария—Коста-Рика 2:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Япония—Польша 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена
17:00 Сенегал—Колумбия 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена
21:00 Англия—Бельгия 0:1 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград
21:00 Панама—Тунис 1:2 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена
Сегодня игр нет
17:00 Франция—Аргентина 4:3 закончен
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 Уругвай—Португалия 2:1 закончен
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 Испания—Россия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники П1–1.6 X–4 П2–6.6
21:00 Хорватия—Дания —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.75 X–3.4 П2–5.5
17:00 Бразилия—Мексика —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена П1–1.48 X–4.3 П2–8.2
21:00 Бельгия—Япония —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена П1–1.35 X–4.75 П2–10
17:00 Швеция—Швейцария —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена П1–3 X–2.95 П2–2.65
21:00 Колумбия—Англия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак П1–4.05 X–3.15 П2–2.05
17:00 Уругвай—Франция —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал. 1-й матч  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
УругвайУругвай
3:01:01:0
3
3
0
0
5-0
9
2
РоссияРоссия
0:3
5:03:1
3
2
0
1
8-4
6
3
Саудовская АравияС. Аравия
0:10:5
2:1
3
1
0
2
2-7
3
4
ЕгипетЕгипет
0:11:31:2
3
0
0
3
2-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИспанияИспания
3:31:02:2
3
1
2
0
6-5
5
2
ПортугалияПортугалия
3:3
1:11:0
3
1
2
0
5-4
5
3
ИранИран
0:11:1
1:0
3
1
1
1
2-2
4
4
МароккоМарокко
2:20:10:1
3
0
1
2
2-4
1
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
0:01:02:1
3
2
1
0
3-1
7
2
ДанияДания
0:0
1:01:1
3
1
2
0
2-1
5
3
ПеруПеру
0:10:1
2:0
3
1
0
2
2-2
3
4
АвстралияАвстралия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
3:02:02:1
3
3
0
0
7-1
9
2
АргентинаАргентина
0:3
2:11:1
3
1
1
1
3-5
4
3
НигерияНигерия
0:21:2
2:0
3
1
0
2
3-4
3
4
ИсландияИсландия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
1:12:02:0
3
2
1
0
5-1
7
2
ШвейцарияШвейцария
1:1
2:12:2
3
1
2
0
5-4
5
3
СербияСербия
0:21:2
1:0
3
1
0
2
2-4
3
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:22:20:1
3
0
1
2
2-5
1
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ШвецияШвеция
3:01:01:2
3
2
0
1
5-2
6
2
МексикаМексика
0:3
2:11:0
3
2
0
1
3-4
6
3
Южная КореяЮ. Корея
0:11:2
2:0
3
1
0
2
3-3
3
4
ГерманияГермания
2:10:10:2
3
1
0
2
2-4
3
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
1:05:23:0
3
3
0
0
9-2
9
2
АнглияАнглия
0:1
2:16:1
3
2
0
1
8-3
6
3
ТунисТунис
2:51:2
2:1
3
1
0
2
5-8
3
4
ПанамаПанама
0:31:61:2
3
0
0
3
2-11
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
КолумбияКолумбия
1:21:03:0
3
2
0
1
5-2
6
2
ЯпонияЯпония
2:1
2:20:1
3
1
1
1
4-4
4
3
СенегалСенегал
0:12:2
2:1
3
1
1
1
4-4
4
4
ПольшаПольша
0:31:01:2
3
1
0
2
2-5
3
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
Колумбия
Англия
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
Франция
Аргентина
4:3
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Швеция
Швейцария
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
Бразилия
Мексика
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
Хорватия
Дания
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
Испания
Россия
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
Уругвай
Португалия
2:1
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
Бельгия
Япония
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
Уругвай
Франция
–:–
и
г
и
г
1
Гарри Кейн
2
5
2
Ромелу Лукаку
2
4
3
Криштиану Роналду
4
4
4
Денис Черышев
3
3
5
Диего Коста
3
3
6
Килиан Мбаппе
4
3
7
Эдинсон Кавани
4
3
8
Серхио Агуэро
4
2
9
Йерри Мина
2
2
10
Артём Дзюба
3
2
11
Ахмед Муса
3
2
12
Джон Стоунс
3
2
13
Филиппе Коутиньо
3
2
14
Вахби Хазри
3
2
15
Сон Хын Мин
3
2
16
Луис Суарес
4
2
17
Эден Азар
2
2
18
Мохамед Салах
2
2
19
Лука Модрич
3
2
20
Андреас Гранквист
3
2
21
Майл Единак
3
2
22
Антуан Гризманн
4
2
23
Юссеф Эн-Несири
1
1
24
Фелипе Балой
1
1
25
Йосип Дрмич
2
1
26
Яго Аспас
2
1
27
Кейсуке Хонда
2
1
28
Аднан Янузай
1
1
29
Кендаль Уостон
1
1
30
Милан Бадель
1
1
31
Хосе Игнасио Начо
1
1
32
Миши Батшуайи
2
1
33
Дилан Бронн
2
1
34
Рикарду Куарежма
3
1
35
Анте Ребич
2
1
36
Халид Бутаиб
2
1
37
Юссуф Поульсен
2
1
38
Джесси Лингард
2
1
39
Дрис Мертенс
3
1
40
Александр Головин
2
1
41
Стивен Цубер
2
1
42
Иван Ракитич
3
1
43
Мусса Ваг
3
1
44
Паулиньо
3
1
45
Такаси Инуи
3
1
46
Хосе Паоло Герреро
3
1
47
Марко Ройс
3
1
48
Хуан Куадрадо
3
1
49
Юйа Осако
3
1
50
Хуан Кинтеро
3
1
51
Ян Беднарек
3
1
52
Маркос Рохо
3
1
53
Юрий Газинский
3
1
54
Ирвин Лосано
3
1
55
Анхель Ди Мария
3
1
56
Ола Тойвонен
3
1
57
М'Байе Ньянг
3
1
58
Блерим Джемаили
3
1
59
Радамель Фалькао
3
1
60
Андре Каррильо
3
1
61
Шердан Шакири
3
1
62
Иван Перишич
3
1
63
Альфред Финнбогасон
3
1
64
Александр Митрович
3
1
65
Иско
3
1
66
Неймар
3
1
67
Александар Коларов
3
1
68
Бенжамен Павар
3
1
69
Габриэль Меркадо
3
1
70
Гжегож Крыховяк
3
1
71
Гранит Джака
3
1
72
Ким Юнь Квон
3
1
73
Кристиан Эриксен
3
1
74
Людвиг Аугустинсон
3
1
75
Садио Мане
3
1
76
Салем Аль-Доссари
3
1
77
Тони Кроос
3
1
78
Тьяго Силва
3
1
79
Фахреддин Бен Юссеф
3
1
80
Хавьер Эрнандес
3
1
81
Хосе Мария Хименес
3
1
82
Пепе
4
1
83
Лионель Месси
4
1
84
Синдзи Кагава
2
1
85
Карим Ансарифард
3
1
86
Фержани Сасси
3
1
87
Карлос Вела
3
1
88
Виктор Мозес
3
1
89
Гилфи Тор Сигурдссон
3
1
90
Сальман Аль-Фаридж
3
1
Остановить «Красную фурию»: матч жизни для России

Сборная России встречается с Испанией в 1/8 финала ЧМ-2018

Сборная России проведет матч жизни в «Лужниках» против Испании в 1/8 финала чемпионата мира, а в четвертьфинале победитель этого противостояния встретится с кем-то из пары Хорватия — Дания. «Газета.Ru» анонсирует матчи дня на ЧМ-2018.

Испания – Россия (Москва, 17.00 мск)

Если бы сборная России заняла в группе А первое место, она бы играла свой матч 1/8 финала с Португалией и в Сочи. Впрочем, южный город еще может увидеть национальную команду. Это произойдет в четвертьфинале, в случае победы россиян над испанцами.

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Задача парням Станислава Черчесова предстоит «со звездочкой». «Красная фурия» очень сильна, и даже увольнение Хулена Лопетеги за два дня до старта команды на турнире не прервало прекрасной серии — Испания не проигрывает с 2016 года, уже больше 20 матчей подряд.

Во время этой серии состоялся товарищеский матч сегодняшних соперников, завершившийся неожиданной и очень яркой ничьей — 3:3. Всем запомнились два шикарных гола Федора Смолова в ворота Давида де Хеа.

Насколько та игра будет показательной сейчас, сказать сложно. Вряд ли стоит всерьез ориентироваться на тот результат и развитие событий, пытаясь понять, что произойдет в «Лужниках».

При этом, конечно, та ничья со столь грозным оппонентом должна придать российским футболистам уверенности в себе — один раз смогли, почему не попытаться еще?

К тому же — все три соперника Испании по группе доказали, что играть с ней можно. Сначала оборонявшаяся почти весь матч Португалия благодаря хет-трику Криштиану Роналду вырвала у соседей ничью со знакомым счетом – 3:3.

Естественно, игрока калибра звезды мадридского «Реала» в сборной России нет, однако из той встречи можно вынести понимание — ошибаться могут все, и лучший голкипер Английской премьер-лиги де Хеа не исключение.

Затем был матч с Ираном. Испания его выиграла, но благодаря единственному голу. Скромная азиатская команда смогла отобороняться, пусть и ценой огромного объема работы, и даже забила ответный мяч, который, правда, был отменен из-за офсайда.

Сборная России заняла на групповом этапе третье место по общекомандному пробегу, став первой среди команд, вышедших в плей-офф. Россия пробегала в группе в среднем 110 км за игру, и превзойти ее смогли только Сербия (113 км) и Германия (112 км).

Правда, этого бы точно не случилось, не останься наша команда почти на час в меньшинстве в матче третьего тура против Уругвая (0:3) из-за удаления Игоря Смольникова.

Отменная физическая готовность — тот козырь, который российские футболисты могут противопоставить заметно превосходящему их в классе сопернику.

Станислав Черчесов в этом плане все сделал правильно. Национальная команда провела планомерную интенсивную подготовку к турниру, чтобы функционально быть в лучшей форме. Более того, наверняка подготовка выстраивалась таким образом, чтобы пик пришелся как раз на матч 1/8 финала: проходить группу мы должны были в любом случае, а вот в первом матче плей-офф нас точно ждал более мастеровитый оппонент.

Мы такое уже видели десять лет назад, когда при Гусе Хиддинке сборная тщательно подготовилась к чемпионату Европы, бегала без остановки и сначала вышла из группы вслед за испанцами, а затем укатала в четвертьфинале обыгравшую всех на групповой стадии Голландию.

Тогда «оранжевые» смогли уйти от поражения в основное время, но лишь для того, чтобы окончательно остановиться в дополнительные полчаса.

На том чемпионате Европы Россия провела свои два на данный момент последних официальных матча против Испании. В группе мы уступили со счетом 1:4, в полуфинале тоже были биты крупно — 0:3.

А еще была встреча первого тура на Евро-2004 с голом Валерона в самом конце (0:1), хотя тогда в четвертьфинал не попали ни мы, ни испанцы, а соперники по подгруппе португальцы и греки в итоге сыграли в финале.

Сборная СССР на крупных турнирах играла с Испанией лишь раз и тоже уступила (1:2). Это был финальный матч домашнего для «Красной фурии» Евро-1964.

Баланс встреч и общие расклады, конечно, говорят не в пользу нынешних хозяев турнира, и чтобы пройти испанцев, нашей сборной надо прыгнуть выше головы, провести матч всей жизни. Важно, что именно так к нему относятся и сами российские футболисты. Кто бы ни вышел на поле, все игроки сборной будут там умирать ради чуда.

Приятно, что в общей группе готовился к поединку получивший травму задней поверхности бедра в самом начале матча открытия турнира Алан Дзагоев. Вряд ли Черчесов решится выпустить хавбека ЦСКА с первых минут, а вот усилить игру со скамейки запасных он вполне может.

Вопросы вызывает только здоровье работавшего весь подготовительный цикл по индивидуальной программе Александра Ерохина, но полузащитник «Зенита» в любом случае был бы в этом матче опцией только на крайний случай.

Интересно, кого главный тренер предпочтет в атаке — изначально основного Смолова или же проводящего огненный турнир Артема Дзюбу?

Нападающие сборной очень разные, и каждый способен дать команде свое. Возможно, по ходу встречи мы увидим их в тандеме, но вряд ли с первых минут — Черчесов не решится ломать структуру игры.

Ну а ключевыми игроками российской команды останутся крайние защитники Юрий Жирков и Марио Фернандес, таскающий рояль в центре поля Роман Зобнин и, конечно же, главная светлая голова команды Александр Головин.

Безусловно, очень многое будет зависеть от игры голкипера Игоря Акинфеева и всей оборонительной линии, где Сергею Игнашевичу и Илье Кутепову предстоит труднейшая борьба с мощным Диего Костой.

Что касается соперника, то при Фернандо Йерро команда продолжает следовать идеям Лопетеги. Мощная пара Серхио Рамос — Жерар Пике цементирует оборону, по краям давление нагнетают Жорди Альба и Дани Карвахаль, а универсал Начо Фернандес в любой момент готов заменить каждого из этой четверки.

Против Португалии он играл в старте на правом фланге вместо своего одноклубника по мадридскому «Реалу» Карвахаля и нарушил правила в штрафной на Роналду, а затем забил шикарный мяч ударом с лета из-за штрафной.

В полузащите за разрушение чужой игры и подготовительную фазу атак собственной отвечает Серджи Бускетс, над ним располагаются гении игры в пас Андрес Иньеста, Иско и Давид Сильва, а впереди сминает соперников Коста.

Единственную свободную вакансию на одном из флагов атаке могут занять Лукас Васкес или Коке, а также Марко Асенсио, хотя его на этом чемпионате мира предпочитают выпускать со скамейки запасных.

Противостоять такой команде очень тяжело для любой сборной мира. Испания будет играть в контроль мяча, и шанс России останется в том, чтобы вытерпеть в защите и грамотно сыграть на контратаках, распорядившись по максимуму теми немногими шансами, что возникнут на половине поля соперника.

Сборная Ирана действовала старательно, но не смогла наказать испанцев, зато это удалось в третьем туре Марокко. Североафриканская команда дважды вела в счете и позволила «Красной фурии» восстановить итоговое равновесие только в добавленное ко второму тайму время. А разве наша сборная слабее Марокко?

Хорватия — Дания (Нижний Новгород, 21.00 мск)

Если сборной России удастся победить Испанию, то подопечным Черчесова предстоит поединок в Сочи на «Фиште» с победителем противостояния Хорватия — Дания.

Многие ждали в качестве триумфатора группы D Аргентину, но перевес хорватов, выигравших все три встречи в своем квартете, вряд ли теперь у кого-то вызывает сомнения.

У балканцев собрана отличная команда с Лукой Модричем и Иваном Ракитичем из мадридского «Реала» и испанской «Барселоны» соответственно, управляющими игрой в центре. Марио Манджукич из «Ювентуса» и Иван Перишич из «Интера» являются лидерами атаки, а на последнем рубеже хорош голкипер «Монако» Даниэл Субашич.

При этом очень важной фигурой в этой сборной является ее главный тренер Златко Далич, сумевший сплотить игроков вокруг себя и объединить их в коллектив, который теперь решает задачи сообразно своему потенциалу.

После побед над Нигерией (2:0) и Аргентиной (3:0) Далич сделал в третьем туре сразу девять перестановок в составе, что не помешало «шашечным» одолеть еще и Исландию (2:1), отомстив той за отборочный цикл к мундиалю, в котором исландцы опередили хорватов в группе. Теперь записавший на свой счет во встрече с «викингами» гол и результативный пас хавбек «Фиорентины» Милан Бадель, не выступавший в первых двух турах, может получить игровое время в плей-офф.

Но все дифирамбы за групповой этап не будут стоить ничего, если Хорватия проиграет на стадии 1/8 финала Дании. Команда Далича является безоговорочным фаворитом, но нужно отметить, что датчане, не слишком ярко отыгравшие в группе, пропустили за три поединка только один мяч, причем капитан сборной Австралии Майл Единак пробил Каспера Шмейхеля не с игры, а с пенальти!

Шмейхель и суперплеймейкер лондонского «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен — две надежды датчан в противостоянии в Нижнем Новгороде.

Единственный раз на крупных турнирах эти сборные встречались по ходу Евро-96 в Англии, и тогда хорваты в группе были сильнее по всем статьям — 3:0. Правда, в отборочном цикле к ЧМ-1998 уже датчане ответили ничьей в Загребе и домашней победой, что не помешало квалифицироваться на турнир обеим сборным.

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