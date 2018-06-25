Страшный сон Черышева и плакат с «усами»: как громили Россию

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
4
06
07
8
9
10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:2 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис 5:2 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак
18:00 Ю. Корея—Мексика 1:2 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Германия—Швеция 2:1 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт
15:00 Англия—Панама 6:1 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Япония—Сенегал 2:2 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Польша—Колумбия 0:3 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена
17:00 Уругвай—Россия 3:0 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена
17:00 С. Аравия—Египет 2:1 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Иран—Португалия 0:0 1 тайм
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена
21:00 Испания—Марокко 0:0 1 тайм
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград
17:00 Дания—Франция —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники П1–4.6 X–2.7 П2–2.15
17:00 Австралия—Перу —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт П1–3.05 X–3.35 П2–2.35
21:00 Нигерия—Аргентина —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–6.6 X–4.5 П2–1.53
21:00 Исландия—Хорватия —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена П1–3.5 X–3.3 П2–2.15
17:00 Ю. Корея—Германия —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена П1–14.5 X–7.3 П2–1.18
17:00 Мексика—Швеция —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–2.4 X–3.3 П2–3
21:00 Сербия—Бразилия —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак П1–7.2 X–4.35 П2–1.52
21:00 Швейцария—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.7 X–3.3 П2–6.2
17:00 Япония—Польша —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–2.5 X–3.1 П2–3.05
17:00 Сенегал—Колумбия —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена П1–4.3 X–3.4 П2–1.9
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.8 X–3.1 П2–2.7
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–4.5 X–3.6 П2–1.8
Сегодня игр нет
17:00 C1 - D2 —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 Уругвай—B2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 B1—Россия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 D1 - C2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 E1 - F2 —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 F1 - E2 —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
Сегодня игр нет
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
Сегодня игр нет
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
Сегодня игр нет
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
УругвайУругвай
3:01:01:0
3
3
0
0
5-0
9
2
РоссияРоссия
0:3
5:03:1
3
2
0
1
8-4
6
3
Саудовская АравияС. Аравия
0:10:5
2:1
3
1
0
2
2-7
3
4
ЕгипетЕгипет
0:11:31:2
3
0
0
3
2-5
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ПортугалияПортугалия
3:30:01:0
2
1
1
0
4-3
4
2
ИспанияИспания
3:3
1:00:0
2
1
1
0
4-3
4
3
ИранИран
0:00:1
1:0
2
1
0
1
1-1
3
4
МароккоМарокко
0:10:00:1
2
0
0
2
0-2
0
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
–:–2:11:0
2
2
0
0
3-1
6
2
ДанияДания
–:–
1:11:0
2
1
1
0
2-1
4
3
АвстралияАвстралия
1:21:1
–:–
2
0
1
1
2-3
1
4
ПеруПеру
0:10:1–:–
2
0
0
2
0-2
0
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
2:0–:–3:0
2
2
0
0
5-0
6
2
НигерияНигерия
0:2
2:0–:–
2
0
0
1
2-2
3
3
ИсландияИсландия
–:–0:2
1:1
2
0
1
1
1-3
1
4
АргентинаАргентина
0:3–:–1:1
2
0
1
1
1-4
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
1:1–:–2:0
2
1
1
0
3-1
4
2
ШвейцарияШвейцария
1:1
2:1–:–
2
1
1
0
3-2
4
3
СербияСербия
–:–1:2
1:0
2
1
0
1
2-2
3
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:2–:–0:1
2
0
0
2
0-3
0
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
МексикаМексика
1:0–:–2:1
2
2
0
0
3-1
6
2
ГерманияГермания
0:1
2:1–:–
2
1
0
1
2-2
3
3
ШвецияШвеция
–:–1:2
1:0
2
1
0
1
2-2
3
4
Южная КореяЮ. Корея
1:2–:–0:1
2
0
0
2
1-3
0
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:–5:23:0
2
2
0
0
8-2
6
2
АнглияАнглия
–:–
2:16:1
2
2
0
0
8-2
6
3
ТунисТунис
2:51:2
–:–
2
0
0
2
3-7
0
4
ПанамаПанама
0:31:6–:–
2
0
0
2
1-9
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ЯпонияЯпония
2:22:1–:–
2
1
1
0
4-3
4
2
СенегалСенегал
2:2
–:–2:1
2
1
1
0
4-3
4
3
КолумбияКолумбия
1:2–:–
3:0
2
1
0
1
4-2
3
4
ПольшаПольша
–:–1:20:3
2
0
0
2
1-5
0
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
C1
D2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
B1
Россия
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
Уругвай
B2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
E1
F2
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
D1
C2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
F1
E2
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
и
г
и
г
1
Гарри Кейн
2
5
2
Ромелу Лукаку
2
4
3
Криштиану Роналду
2
4
4
Диего Коста
2
3
5
Денис Черышев
3
3
6
Ахмед Муса
2
2
7
Джон Стоунс
2
2
8
Филиппе Коутиньо
2
2
9
Артём Дзюба
3
2
10
Луис Суарес
3
2
11
Эден Азар
2
2
12
Лука Модрич
2
2
13
Мохамед Салах
2
2
14
Майл Единак
2
2
15
Фелипе Балой
1
1
16
Миши Батшуайи
1
1
17
Кейсуке Хонда
2
1
18
Йерри Мина
1
1
19
Хосе Игнасио Начо
1
1
20
Дилан Бронн
2
1
21
Марко Ройс
2
1
22
Хуан Куадрадо
2
1
23
Хуан Кинтеро
2
1
24
Анте Ребич
2
1
25
Ирвин Лосано
2
1
26
Серхио Агуэро
2
1
27
Юссуф Поульсен
2
1
28
Джесси Лингард
2
1
29
Ола Тойвонен
2
1
30
М'Байе Ньянг
2
1
31
Килиан Мбаппе
2
1
32
Радамель Фалькао
2
1
33
Дрис Мертенс
2
1
34
Вахби Хазри
2
1
35
Юйа Осако
2
1
36
Такаси Инуи
2
1
37
Альфред Финнбогасон
2
1
38
Неймар
2
1
39
Александар Коларов
2
1
40
Александр Головин
2
1
41
Александр Митрович
2
1
42
Гжегож Крыховяк
2
1
43
Гранит Джака
2
1
44
Иван Ракитич
2
1
45
Кристиан Эриксен
2
1
46
Мусса Ваг
2
1
47
Садио Мане
2
1
48
Сон Хын Мин
2
1
49
Стивен Цубер
2
1
50
Тони Кроос
2
1
51
Хавьер Эрнандес
2
1
52
Хосе Мария Хименес
2
1
53
Шердан Шакири
2
1
54
Юрий Газинский
3
1
55
Салем Аль-Доссари
3
1
56
Эдинсон Кавани
3
1
57
Карлос Вела
2
1
58
Синдзи Кагава
2
1
59
Фержани Сасси
2
1
60
Антуан Гризманн
2
1
61
Андреас Гранквист
2
1
62
Сальман Аль-Фаридж
3
1
Страшный сон Черышева и плакат с «усами»: как громили Россию

Уругвай разгромил Россию со счетом 3:0

Сборная России разгромно уступила Уругваю (0:3) в заключительном матче группового этапа чемпионата мира и заняла второе место в квартете А. Теперь подопечным Станислава Черчесова предстоит встретиться в 1/8 финала с сильнейшей командой группы В. Плакат с глаголом из слова «усы», провал Смольникова, автогол Черышева и три забитых мяча, два из которых получились довольно странными, — «Газета.Ru» рассказывает обо всем, что окружало встречу России с Уругваем.

За десять минут до начала матча Россия — Уругвай уровень интереса к этому и без того ажиотажному поединку возрос из-за неожиданного приезда секретных VIP-персон.

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Журналистам, которым надо было преодолеть всего около 20 метров от пресс-центра до входа на стадион, не давали перейти дорогу.

— Здесь должен проехать кортеж. Кто именно, мы не знаем, — пожимали плечами охранники.

Уругвайский журналист, видимо, не особенно знакомый с российскими новостями, уже начал названивать в свою редакцию, возбужденно вопя в трубку: «Мне кажется, едет Владимир Путин! Дайте новость!»

Местные акулы пера, несколько часов назад прочитавшие новость о том, что президента на матче точно не будет (это подтвердил его пресс-секретарь Дмитрий Песков), были чуть менее активны, но все же попытались увидеть, кто выйдет из загадочной черной машины, сопровождаемой несколькими микроавтобусами.

А вот и загадочный кортеж. Кто внутри - непонятно

Публикация от Elvira Kharunova (@elvira_kharunova)

Однако охранники быстро отогнали СМИ от ограждения: «Не снимайте! Не мешайте!» Хоть это был и не Путин, и даже сами стражи стадиона были не в курсе, кто же скрывался за темным стеклом, VIP-персонам лишнее внимание было не нужно.

Что касается матча, обе команды уже обеспечили себе проход в 1/8 финала и потому могли не опасаться поражения в этой встрече.

Попасть на Португалию с разошедшимся Криштиану Роналду или на Испанию с ее невероятной техникой и разрывающим всех в атаке Диего Костой — невелика разница.

Видимо, руководствуясь этими размышлениями, Станислав Черчесов произвел три существенных изменения в составе: Федор Кудряшов и Игорь Смольников появились вместо привычных Марио Фернандеса и Юрия Жиркова, а в нападении вышел Алексей Миранчук вместо Александра Головина.

В составе Уругвая тоже произошли некоторые перестановки, однако двух ключевых исполнителей в защите и одного в атаке Оскар Табарес не убирал:

Диего Годин и Луис Суарес с Эдинсоном Кавани остались на месте. Видимо, Уругваю первое место в группе было все же важнее.

На исполнении гимнов 45-тысячная «Самара Арена», конечно, неплохо поддержала россиян, однако и уругвайцы пели довольно отчетливо, хоть и слегка терялись визуально на фоне бело-голубых цветов арены.

Гимн России разносится над «Самара Ареной»

Публикация от Elvira Kharunova (@elvira_kharunova)

Самый громкий всплеск эмоций у фанатов произошел сразу после стартового свистка. Ревели все — и наши, и гости, предвкушая 90 минут великолепного футбола в исполнении двух лидеров группы А.

Обратный отсчёт до матча Россия - Уругвай!

Публикация от Elvira Kharunova (@elvira_kharunova)

К сожалению, ожидания оправдались лишь у латиноамериканской части болельщиков. Красно-белая армия фанатов принималась время от времени заряжать «Россия! Россия!», и один раз в первом тайме даже прозвучало «Нужен гол!», однако с самого начала все пошло не по сценарию нашей команды.

Автор первого гола на этом чемпионате мира Юрий Газинский получил желтую карточку уже на десятой минуте, «привезя» опасный штрафной. Игорь Акинфеев выстроил стенку так, что правый угол ворот остался полностью свободным — видимо, рассчитывал закрыть его сам. Однако, когда Суарес пробил именно туда, капитан сборной России почему-то оказался к этому совершенно не готов — 1:0.

Первый в ворота сборной России пошёл...

Публикация от Elvira Kharunova (@elvira_kharunova)

Уругвайские фанаты громогласно возрадовались — на фоне умолкших россиян испаноязычные празднования стали особенно слышны. Подопечные Черчесова раненым зверем понеслись на ворота соперника, однако все их попытки быстро сравнять счет ни к чему не приводили.

Артем Дзюба и Денис Черышев пытались что-то творить на пару в атаке: форвард исправно цеплялся за мячи и скидывал их партнерам под удар (которого почему-то никак не было), а полузащитник зарабатывал угловой за угловым своими проходами по левому флангу.

Именно после одного из угловых возник, пожалуй, самый опасный момент сборной России в первом тайме: Дзюба здорово пробил головой — мяч слегка перелетел перекладину.

После этого публика еще какое-то время скандировала «Россия!» как заведенная, но долго такое воодушевление не продержалось.

В принципе такая же ситуация наблюдалась на предыдущих матчах отечественной команды: фанаты по-настоящему заводились только после голов своей команды. В Самаре забитых мячей не было, и долгожданного оживления все никак не наступало. Лишь разрозненно звучали одинокие дудки, чем-то напоминая сигналы в бесконечно-унылой пробке.

Тем временем ситуация на поле все больше походила на транспортный затор, сквозь который сборная России никак не могла пробиться, а вот ее соперник почему-то пролетал по соседнему ряду на полной скорости.

В середине первого тайма Диего Лашальт удвоил преимущество Уругвая:

после его удара мяч угодил в недавнего героя России Черышева и срикошетил точно в левый нижний угол — Акинфеев снова оказался не готов. К слову, этот гол позже переписали с Лашальта на российского полузащитника. Грустно, что свой четвертый мяч на чемпионате мира Черышев забил именно таким образом.

Уругвайская публика теперь радовалась чуть менее сдержанно: такого легкого матча они явно не ожидали и, может быть, даже не очень хотели. Многие открыто признавались, что желают ничейного результата или даже поражения, чтобы в 1/8 финала сходить на матч в Москве, а не в Сочи, до которого добираться гораздо сложнее.

Однако у россиян все валилось из рук: на исходе получаса встречи счет уже мог быть 3:0 в пользу небесно-голубых,

если бы Родриго Бентанкур сумел как следует пробить из пределов штрафной (Акинфеев здесь выручил команду, слегка задев ногой мяч), либо Кавани успел на добивание.

Смольников, которому наконец доверили проявить себя на чемпионате мира, несмотря на статус запасного в «Зените», получил вторую желтую карточку на 36-й минуте встречи и теперь уже вряд ли появится в составе до конца мундиаля.

Под конец тайма Черчесов, чье раскрасневшееся лицо в отчаянном крике уже не раз показали по большому экрану, начал производить замены. Ушел нацеленный на атаку Денис Черышев — его заменил защитник Марио Фернандес. В перерыве вместо висящего на желтой карточке Газинского на поле появился другой опорник Далер Кузяев.

Вскоре на скамейку запасных присел и Алексей Миранчук, который, как и Смольников, не сумел проявить себя во всей красе, хоть и не провалился. Спасать честь команды вышел Федор Смолов.

Пока Черчесов ломал голову над загадочной русской сборной, думая, как заставить ее играть, наставник уругвайцев Табарес с тросточкой скакал на кромке поля,

заводя своих подопечных и требуя, чтобы они не сбавляли темпа. Неудивительно, что небесно-голубые сохранили высокий уровень мотивации, видя своего главного тренера, который, несмотря на серьезные проблемы с ногами, отдает все силы во время матча.

С начала второго тайма российские болельщики активизировались и тоже попытались вдохновить своих любимцев хотя бы на один гол. Все тот же репертуар — «Россия!» и «Нужен гол!» — зазвучал чаще. Уругвайцы попробовали один раз зарядить свою кричалку, но тут же были освистаны, а затем и перепеты российскими визави.

На трибунах даже появился неоднозначный плакат «УСЫсь, но победи!», явно намекающий на акцию «усы надежды», организованную в честь наставника отечественной сборной.

Моменты у наших футболистов действительно возникали: один раз Смолов очень красиво прошел по флангу, ворвавшись в чужую штрафную, но отпасовал прямо в руки вратарю, в другой раз Дзюба здорово вышел на ударную позицию, и никто ему не мешал бить, однако Артем зарядил «в молоко».

Но чего-то все время не хватало, и на 90-й минуте, когда Кавани внес мяч в сетку после удара головой Година и сделал счет разгромным, можно было окончательно констатировать, что с первой частью мотивационного плаката про «усы» россияне справились, а вот со второй совсем не задалось.

По итогам этой встречи отечественная команда заняла второе место в группе А и сразится в 1/8 финала с сильнейшим соперником из квартета В. Остается надеяться, что все невероятные ошибки вратаря и удаления были израсходованы в этой игре с Уругваем.

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