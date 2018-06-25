Фанаты в Волге и бешеные автобусы: что творится в Самаре на ЧМ

Самара встретила толпы фанатов, выгружающихся сразу из нескольких бесплатных поездов одновременно, безжалостной жарой. Даже уругвайцы, которые из своей зимы с +10 градусов, попали сразу в летние российские +30, чувствовали себя немного не в своей тарелке.

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Город млел под голубым, практически без единого облака небом, а улицы казались пустынными даже в полдень, когда до главного события вечера — заключительного матча России на групповом этапе чемпионата мира — оставалось всего несколько часов.

Болельщики спасались от высокой температуры в кафешках, где на экранах телевизоров в это время крутили вчерашний матч Англия — Панама, а более опытные местные жители шли с флагами России на берег Волги и купались в холодной воде.

Периодически над рекой разносились крики «Россия! Россия!», однако в целом на набережной царило сонное полуденное спокойствие. Неподдельное оживление наблюдалось только в тех случаях, когда кому-то приходилось преодолеть несколько метров по горячему песку — вот тут эмоции били ключом.

Некоторые болельщики находили спасение от высокой температуры в тени деревьев, устраивая стихийные пикники.

В нескольких метрах друг от друга располагались компания уругвайцев, один из которых красовался в футболке с именем «Маурисио» («Да, я знаю своего соотечественника Маурисио Перейру из «Краснодара», мы тезки», — пояснил фанат), группа россиян в форме «Спартака», и даже мексиканцы, у которых не предвидится никакого матча в Самаре.

— Мы здесь просто проездом, направляемся в Екатеринбург на матч своей сборной, — улыбнулся поклонник «ацтеков». — На матч России с Уругваем мы не пойдем, но желаем вам удачи.

В остальном даже фан-зона чемпионата мира, организованная на самой большой площади Европы имени Куйбышева, не привлекала самарцев и гостей этого приволжского города.

Ближе к 12 дня там ненадолго включили зажигательную музыку, однако долго дискотека без гостей не продержалась. Колонки умолкли, и обмахивающиеся от горячего марева сотрудники правопорядка продолжили в одиночестве блюсти свой пост.

Должно быть, основное веселье здесь начнется только в 18.00 по местному времени, когда раздастся финальный свисток, и жара хоть немного спадет. А пока что на свежем воздухе прогуливались только редкие смельчаки.

Пешеходная улица Ленинградская не стала исключением, несмотря на то что здесь была организована культурная программа для туристов и в большом количестве продавались сувениры, что должно было по определению привлекать фанатов, многие из которых приехали только на один день. Четыре девушки играли на скрипках что-то изысканное под четкий современный бит, детские танцевальные ансамбли исполняли танцы на любой вкус (внезапно были продемонстрированы даже шотландские пляски, порадовавшие единственного фаната Уругвая с шотландскими корнями), однако зрителей все не прибавлялось.

Стоило немного свернуть с Ленинградки, как можно было легко наткнуться на ветхие дома 19 века: с некоторых отваливалась штукатурка и даже небольшие части стен, о чем предупреждала специальная табличка, а кое-где даже до сих пор жили люди.

Такие древние здания и попросту не приведенные в благопристойный вид гаражи составляли серьезный контраст с праздником чемпионата мира, о котором здесь напоминает буквально все.

«Самара Арена», на которой состоится матч России, находится довольно далеко от города. К тому же в день матча множество дорог было перекрыто, так что заказать такси и с комфортом добраться до стадиона было довольно сложной миссией: в этом случае пришлось бы ехать очень долго (почти час) и за бешеные деньги.

У болельщиков не оставалось другого выбора, кроме как дожидаться бесплатных трансферов до арены, которые отходили с Площади Революции. К счастью, автобусы отбывали довольно регулярно, однако даже это не спасало от огромного притока болельщиков, которые стекались сюда со всех концов Самары.

— Присылайте еще автобусов! Пусть они отходят быстрее! — выражал свое недовольство один из фанатов в красно-белой футболке сборной России, когда до матча оставалось около двух часов.

Пока один автобус загружался пассажирами, в ответ на возмущение болельщика к остановке подкатили второй, и толпа без очереди принялась заскакивать в открытые двери.

Спустя несколько секунд «халявы» водитель закрыл вход и отъехал чуть дальше, заняв место отъезжающего транспорта.

Однако и там не удалось наладить организованный вход с демонстрацией Fan ID, как, наверное, планировалось: люди просто втиснулись в каждый сантиметр пространства, не желая ждать следующий автобус.

Однако самый сложный этап начался по дороге на стадион. Трансфер останавливался в некоторых местах города, чтобы подобрать болельщиков с остановок. Залезать было уже некуда: фанаты стояли в проходах, сидели на ступеньках, бились за глоток свежего воздуха.

Но каким-то невероятным образом в автобус все же удалось протиснуться молодой семье с мальчиком лет шести («Он уже побывал на чемпионате Европы», — хвастался отец) и еще нескольким крепким парням, один из которых даже пробил себе дорогу в глубь автобуса, чем спровоцировал недолгие разборки с другими пассажирами.

Впрочем, несмотря на ужасную давку, фанаты умудрялись сохранять бодрое расположение духа, обсуждали свои прошлогодние поездки на Кубок конфедераций, пытались предположить, чем закончится грядущий матч, и даже время от времени заряжали «Россия!» и «Уругвай!», хотя царящая жара и не способствовала тому, чтобы песнопения продолжались долго.

Когда автобус, наконец, остановился, раздалось только нечленораздельное «Аа-а-а-а-а-а!!!»

Даже на стадионе во время решающего гола не все кричат с таким надрывом, как это произошло, когда открылись двери и свежий воздух потоком хлынул в салон.

«Пошли, пошли!» — тут же начали подначивать друг друга фанаты, стремясь как можно скорее выбраться на свежий воздух.

Болельщики выбираются на свободу из автобуса Публикация от Elvira Kharunova (@elvira_kharunova) 25 Июн 2018 в 6:07 PDT

По дороге на стадион удалось наконец-то прочувствовать атмосферу чемпионата мира — толпы болельщиков шли, обмотанные флагами, и заряжали кричалки. Сборная России просто обязана порадовать этих людей хорошей игрой.

Стартовый состав команды: Игорь Акинфеев, Федор Кудряшов, Илья Кутепов, Сергей Игнашевич, Игорь Смольников, Юрий Газинский, Александр Самедов, Роман Зобнин, Алексей Миранчук, Денис Черышев, Артем Дзюба.

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