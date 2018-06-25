Фанаты в Волге и бешеные автобусы: что творится в Самаре на ЧМ

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
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30
01
02
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8
9
10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:2 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис 5:2 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак
18:00 Ю. Корея—Мексика 1:2 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Германия—Швеция 2:1 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт
15:00 Англия—Панама 6:1 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Япония—Сенегал 2:2 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Польша—Колумбия 0:3 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена
17:00 Уругвай—Россия 2:0 1 тайм
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена
17:00 С. Аравия—Египет 0:1 1 тайм
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Иран—Португалия —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–6.2 X–3.65 П2–1.62
21:00 Испания—Марокко —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–1.37 X–4.75 П2–9
17:00 Дания—Франция —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники П1–4.5 X–2.6 П2–2.25
17:00 Австралия—Перу —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт П1–2.85 X–3.3 П2–2.5
21:00 Нигерия—Аргентина —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–6.6 X–4.5 П2–1.53
21:00 Исландия—Хорватия —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена П1–3.5 X–3.3 П2–2.15
17:00 Ю. Корея—Германия —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена П1–14.5 X–7.3 П2–1.18
17:00 Мексика—Швеция —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–2.4 X–3.3 П2–3
21:00 Сербия—Бразилия —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак П1–7.2 X–4.35 П2–1.52
21:00 Швейцария—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.75 X–3.25 П2–5.8
17:00 Япония—Польша —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–2.5 X–3.1 П2–3.05
17:00 Сенегал—Колумбия —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена П1–4.3 X–3.4 П2–1.9
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.8 X–3.1 П2–2.7
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–4.5 X–3.6 П2–1.8
Сегодня игр нет
17:00 C1 - D2 —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 A1 - B2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 B1 - A2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 D1 - C2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 E1 - F2 —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 F1 - E2 —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
Сегодня игр нет
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
Сегодня игр нет
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
Сегодня игр нет
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
РоссияРоссия
0:23:15:0
2
2
0
0
8-1
6
2
УругвайУругвай
2:0
1:01:0
2
2
0
0
2-0
6
3
ЕгипетЕгипет
1:30:1
1:0
2
0
0
2
1-4
0
4
Саудовская АравияС. Аравия
0:50:10:1
2
0
0
2
0-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ПортугалияПортугалия
3:3–:–1:0
2
1
1
0
4-3
4
2
ИспанияИспания
3:3
1:0–:–
2
1
1
0
4-3
4
3
ИранИран
–:–0:1
1:0
2
1
0
1
1-1
3
4
МароккоМарокко
0:1–:–0:1
2
0
0
2
0-2
0
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
–:–2:11:0
2
2
0
0
3-1
6
2
ДанияДания
–:–
1:11:0
2
1
1
0
2-1
4
3
АвстралияАвстралия
1:21:1
–:–
2
0
1
1
2-3
1
4
ПеруПеру
0:10:1–:–
2
0
0
2
0-2
0
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
2:0–:–3:0
2
2
0
0
5-0
6
2
НигерияНигерия
0:2
2:0–:–
2
0
0
1
2-2
3
3
ИсландияИсландия
–:–0:2
1:1
2
0
1
1
1-3
1
4
АргентинаАргентина
0:3–:–1:1
2
0
1
1
1-4
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
1:1–:–2:0
2
1
1
0
3-1
4
2
ШвейцарияШвейцария
1:1
2:1–:–
2
1
1
0
3-2
4
3
СербияСербия
–:–1:2
1:0
2
1
0
1
2-2
3
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:2–:–0:1
2
0
0
2
0-3
0
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
МексикаМексика
1:0–:–2:1
2
2
0
0
3-1
6
2
ГерманияГермания
0:1
2:1–:–
2
1
0
1
2-2
3
3
ШвецияШвеция
–:–1:2
1:0
2
1
0
1
2-2
3
4
Южная КореяЮ. Корея
1:2–:–0:1
2
0
0
2
1-3
0
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:–5:23:0
2
2
0
0
8-2
6
2
АнглияАнглия
–:–
2:16:1
2
2
0
0
8-2
6
3
ТунисТунис
2:51:2
–:–
2
0
0
2
3-7
0
4
ПанамаПанама
0:31:6–:–
2
0
0
2
1-9
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ЯпонияЯпония
2:22:1–:–
2
1
1
0
4-3
4
2
СенегалСенегал
2:2
–:–2:1
2
1
1
0
4-3
4
3
КолумбияКолумбия
1:2–:–
3:0
2
1
0
1
4-2
3
4
ПольшаПольша
–:–1:20:3
2
0
0
2
1-5
0
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
C1
D2
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
E1
F2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
F1
E2
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
B1
A2
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
D1
C2
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
A1
B2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
и
г
и
г
1
Гарри Кейн
2
5
2
Ромелу Лукаку
2
4
3
Криштиану Роналду
2
4
4
Денис Черышев
2
3
5
Диего Коста
2
3
6
Артём Дзюба
2
2
7
Ахмед Муса
2
2
8
Джон Стоунс
2
2
9
Филиппе Коутиньо
2
2
10
Эден Азар
2
2
11
Лука Модрич
2
2
12
Майл Единак
2
2
13
Фелипе Балой
1
1
14
Миши Батшуайи
1
1
15
Кейсуке Хонда
2
1
16
Йерри Мина
1
1
17
Хосе Игнасио Начо
1
1
18
Дилан Бронн
2
1
19
Марко Ройс
2
1
20
Хуан Куадрадо
2
1
21
Хуан Кинтеро
2
1
22
Анте Ребич
2
1
23
Ирвин Лосано
2
1
24
Серхио Агуэро
2
1
25
Юссуф Поульсен
2
1
26
Джесси Лингард
2
1
27
Ола Тойвонен
2
1
28
М'Байе Ньянг
2
1
29
Килиан Мбаппе
2
1
30
Радамель Фалькао
2
1
31
Дрис Мертенс
2
1
32
Вахби Хазри
2
1
33
Юйа Осако
2
1
34
Такаси Инуи
2
1
35
Альфред Финнбогасон
2
1
36
Неймар
2
1
37
Александар Коларов
2
1
38
Александр Головин
2
1
39
Александр Митрович
2
1
40
Гжегож Крыховяк
2
1
41
Гранит Джака
2
1
42
Иван Ракитич
2
1
43
Кристиан Эриксен
2
1
44
Луис Суарес
2
1
45
Мусса Ваг
2
1
46
Садио Мане
2
1
47
Сон Хын Мин
2
1
48
Стивен Цубер
2
1
49
Тони Кроос
2
1
50
Хавьер Эрнандес
2
1
51
Хосе Мария Хименес
2
1
52
Шердан Шакири
2
1
53
Юрий Газинский
2
1
54
Мохамед Салах
1
1
55
Карлос Вела
2
1
56
Синдзи Кагава
2
1
57
Фержани Сасси
2
1
58
Антуан Гризманн
2
1
59
Андреас Гранквист
2
1
Фанаты в Волге и бешеные автобусы: что творится в Самаре на ЧМ

Назван стартовый состав сборной России на игру с Уругваем

Сборная России через считанные минуты выйдет на заключительный матч группового этапа против Уругвая, в котором решится, кто займет первое место в квартете. Уже стал известен стартовый состав национальной команды. Пустынная фан-зона, стихийные купания в Волге, ветхие дома на фоне логотипа чемпионата мира и экстремальная поездка в автобусе по дороге на стадион — «Газета.Ru» рассказывает, что творится в Самаре во время чемпионата мира.

Самара встретила толпы фанатов, выгружающихся сразу из нескольких бесплатных поездов одновременно, безжалостной жарой. Даже уругвайцы, которые из своей зимы с +10 градусов, попали сразу в летние российские +30, чувствовали себя немного не в своей тарелке.

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Город млел под голубым, практически без единого облака небом, а улицы казались пустынными даже в полдень, когда до главного события вечера — заключительного матча России на групповом этапе чемпионата мира — оставалось всего несколько часов.

Болельщики спасались от высокой температуры в кафешках, где на экранах телевизоров в это время крутили вчерашний матч Англия — Панама, а более опытные местные жители шли с флагами России на берег Волги и купались в холодной воде.

Периодически над рекой разносились крики «Россия! Россия!», однако в целом на набережной царило сонное полуденное спокойствие. Неподдельное оживление наблюдалось только в тех случаях, когда кому-то приходилось преодолеть несколько метров по горячему песку — вот тут эмоции били ключом.

Некоторые болельщики находили спасение от высокой температуры в тени деревьев, устраивая стихийные пикники.

В нескольких метрах друг от друга располагались компания уругвайцев, один из которых красовался в футболке с именем «Маурисио» («Да, я знаю своего соотечественника Маурисио Перейру из «Краснодара», мы тезки», — пояснил фанат), группа россиян в форме «Спартака», и даже мексиканцы, у которых не предвидится никакого матча в Самаре.

— Мы здесь просто проездом, направляемся в Екатеринбург на матч своей сборной, — улыбнулся поклонник «ацтеков». — На матч России с Уругваем мы не пойдем, но желаем вам удачи.

В остальном даже фан-зона чемпионата мира, организованная на самой большой площади Европы имени Куйбышева, не привлекала самарцев и гостей этого приволжского города.

Ближе к 12 дня там ненадолго включили зажигательную музыку, однако долго дискотека без гостей не продержалась. Колонки умолкли, и обмахивающиеся от горячего марева сотрудники правопорядка продолжили в одиночестве блюсти свой пост.

Должно быть, основное веселье здесь начнется только в 18.00 по местному времени, когда раздастся финальный свисток, и жара хоть немного спадет. А пока что на свежем воздухе прогуливались только редкие смельчаки.

Пешеходная улица Ленинградская не стала исключением, несмотря на то что здесь была организована культурная программа для туристов и в большом количестве продавались сувениры, что должно было по определению привлекать фанатов, многие из которых приехали только на один день. Четыре девушки играли на скрипках что-то изысканное под четкий современный бит, детские танцевальные ансамбли исполняли танцы на любой вкус (внезапно были продемонстрированы даже шотландские пляски, порадовавшие единственного фаната Уругвая с шотландскими корнями), однако зрителей все не прибавлялось.

Стоило немного свернуть с Ленинградки, как можно было легко наткнуться на ветхие дома 19 века: с некоторых отваливалась штукатурка и даже небольшие части стен, о чем предупреждала специальная табличка, а кое-где даже до сих пор жили люди.

Такие древние здания и попросту не приведенные в благопристойный вид гаражи составляли серьезный контраст с праздником чемпионата мира, о котором здесь напоминает буквально все.

«Самара Арена», на которой состоится матч России, находится довольно далеко от города. К тому же в день матча множество дорог было перекрыто, так что заказать такси и с комфортом добраться до стадиона было довольно сложной миссией: в этом случае пришлось бы ехать очень долго (почти час) и за бешеные деньги.

У болельщиков не оставалось другого выбора, кроме как дожидаться бесплатных трансферов до арены, которые отходили с Площади Революции. К счастью, автобусы отбывали довольно регулярно, однако даже это не спасало от огромного притока болельщиков, которые стекались сюда со всех концов Самары.

— Присылайте еще автобусов! Пусть они отходят быстрее! — выражал свое недовольство один из фанатов в красно-белой футболке сборной России, когда до матча оставалось около двух часов.

Пока один автобус загружался пассажирами, в ответ на возмущение болельщика к остановке подкатили второй, и толпа без очереди принялась заскакивать в открытые двери.

Спустя несколько секунд «халявы» водитель закрыл вход и отъехал чуть дальше, заняв место отъезжающего транспорта.

Однако и там не удалось наладить организованный вход с демонстрацией Fan ID, как, наверное, планировалось: люди просто втиснулись в каждый сантиметр пространства, не желая ждать следующий автобус.

Однако самый сложный этап начался по дороге на стадион. Трансфер останавливался в некоторых местах города, чтобы подобрать болельщиков с остановок. Залезать было уже некуда: фанаты стояли в проходах, сидели на ступеньках, бились за глоток свежего воздуха.

Но каким-то невероятным образом в автобус все же удалось протиснуться молодой семье с мальчиком лет шести («Он уже побывал на чемпионате Европы», — хвастался отец) и еще нескольким крепким парням, один из которых даже пробил себе дорогу в глубь автобуса, чем спровоцировал недолгие разборки с другими пассажирами.

Впрочем, несмотря на ужасную давку, фанаты умудрялись сохранять бодрое расположение духа, обсуждали свои прошлогодние поездки на Кубок конфедераций, пытались предположить, чем закончится грядущий матч, и даже время от времени заряжали «Россия!» и «Уругвай!», хотя царящая жара и не способствовала тому, чтобы песнопения продолжались долго.

Когда автобус, наконец, остановился, раздалось только нечленораздельное «Аа-а-а-а-а-а!!!»

Даже на стадионе во время решающего гола не все кричат с таким надрывом, как это произошло, когда открылись двери и свежий воздух потоком хлынул в салон.

«Пошли, пошли!» — тут же начали подначивать друг друга фанаты, стремясь как можно скорее выбраться на свежий воздух.

Болельщики выбираются на свободу из автобуса

Публикация от Elvira Kharunova (@elvira_kharunova)

По дороге на стадион удалось наконец-то прочувствовать атмосферу чемпионата мира — толпы болельщиков шли, обмотанные флагами, и заряжали кричалки. Сборная России просто обязана порадовать этих людей хорошей игрой.

Стартовый состав команды: Игорь Акинфеев, Федор Кудряшов, Илья Кутепов, Сергей Игнашевич, Игорь Смольников, Юрий Газинский, Александр Самедов, Роман Зобнин, Алексей Миранчук, Денис Черышев, Артем Дзюба.

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