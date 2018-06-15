Жесты открытия: чем еще удивил старт ЧМ-2018

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
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18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:0 2 тайм
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена П1– X– П2–
18:00 Марокко—Иран —:— скоро
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–2.25 X–2.95 П2–3.7
21:00 Португалия—Испания —:— скоро
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт П1–4.25 X–3.3 П2–2.05
13:00 Франция—Австралия —:— скоро
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена П1–1.23 X–6.7 П2–10.5
16:00 Аргентина—Исландия —:— скоро
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания —:— скоро
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена П1–3.1 X–3.25 П2–2.35
22:00 Хорватия—Нигерия —:— скоро
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия —:— скоро
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена П1–4.55 X–3.25 П2–1.9
18:00 Германия—Мексика —:— скоро
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники П1–1.47 X–4.3 П2–7.3
21:00 Бразилия—Швейцария —:— скоро
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена П1–1.42 X–5 П2–8.5
15:00 Швеция—Ю. Корея —:— скоро
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–2.05 X–3.2 П2–3.95
18:00 Бельгия—Панама —:— скоро
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт П1–1.15 X–7.3 П2–21
21:00 Тунис—Англия —:— скоро
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена П1–8.5 X–4.4 П2–1.42
15:00 Колумбия—Япония —:— скоро
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена П1–1.68 X–3.55 П2–5.6
18:00 Польша—Сенегал —:— скоро
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак П1–2.35 X–3.15 П2–3.2
21:00 Россия—Египет —:— скоро
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–2.05 X–3.3 П2–3.8
15:00 Португалия—Марокко —:— скоро
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники П1–1.57 X–3.85 П2–6.35
18:00 Уругвай—С. Аравия —:— скоро
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена П1–1.13 X–9 П2–18
21:00 Иран—Испания —:— скоро
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена П1–17 X–6.3 П2–1.2
15:00 Дания—Австралия —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена П1–1.67 X–3.65 П2–5.55
18:00 Франция—Перу —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–1.43 X–4.5 П2–7.7
21:00 Аргентина—Хорватия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–1.18 X–6.5 П2–18
18:00 Нигерия—Исландия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.9 X–3.1 П2–2.6
15:00 Бельгия—Тунис —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак П1–1.32 X–5 П2–10
18:00 Ю. Корея—Мексика —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена П1–5 X–3.45 П2–1.77
21:00 Германия—Швеция —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт П1–1.4 X–4.5 П2–8.3
15:00 Англия—Панама —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.21 X–6 П2–16
18:00 Япония—Сенегал —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–3.55 X–3.25 П2–2.15
21:00 Польша—Колумбия —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена П1–3.3 X–3.25 П2–2.25
17:00 Уругвай—Россия —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена П1–2.3 X–3.2 П2–3.25
17:00 С. Аравия—Египет —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–6.8 X–3.85 П2–1.55
21:00 Иран—Португалия —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–10 X–4.85 П2–1.34
21:00 Испания—Марокко —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–1.35 X–4.9 П2–9.2
17:00 Дания—Франция —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники П1–5.75 X–3.75 П2–1.63
17:00 Австралия—Перу —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт П1–3.4 X–3.4 П2–2.15
21:00 Нигерия—Аргентина —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена П1–12 X–5.5 П2–1.27
17:00 Мексика—Швеция —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–2.4 X–3.25 П2–3.05
21:00 Сербия—Бразилия —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак П1–8.9 X–4.9 П2–1.35
21:00 Швейцария—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.87 X–3.45 П2–4.4
17:00 Япония—Польша —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–4.2 X–3.45 П2–1.9
17:00 Сенегал—Колумбия —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена П1–3.85 X–3.4 П2–2
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.9 X–3.2 П2–2.5
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–3.35 X–3.25 П2–2.25
Сегодня игр нет
17:00 C1 - D2 —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 A1 - B2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 B1 - A2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 D1 - C2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 E1 - F2 —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 F1 - E2 —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
Сегодня игр нет
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
Сегодня игр нет
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
Сегодня игр нет
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
РоссияРоссия
–:––:–5:0
1
1
0
0
5-0
3
2
ЕгипетЕгипет
–:–
0:0–:–
0
0
0
0
0-0
0
3
УругвайУругвай
–:–0:0
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
Саудовская АравияС. Аравия
0:5–:––:–
1
0
0
1
0-5
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ПортугалияПортугалия
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
2
ИспанияИспания
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
3
МароккоМарокко
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
ИранИран
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
2
АвстралияАвстралия
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
3
ПеруПеру
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
ДанияДания
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
АргентинаАргентина
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
2
ИсландияИсландия
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
3
ХорватияХорватия
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
НигерияНигерия
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
2
ШвейцарияШвейцария
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
3
Коста-РикаКоста-Рика
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
СербияСербия
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ГерманияГермания
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
2
МексикаМексика
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
3
ШвецияШвеция
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
Южная КореяЮ. Корея
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
2
ПанамаПанама
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
3
ТунисТунис
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
АнглияАнглия
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ПольшаПольша
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
2
СенегалСенегал
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
3
КолумбияКолумбия
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
ЯпонияЯпония
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
D1
C2
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
B1
A2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
C1
D2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
F1
E2
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
A1
B2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
E1
F2
–:–
и
г
и
г
1
Денис Черышев
1
2
2
Артём Дзюба
1
1
3
Александр Головин
1
1
4
Юрий Газинский
1
1
Жесты открытия: чем еще удивил старт ЧМ-2018

Песков рассказал о впечатлениях Путина от игры сборной России

Палец Робби Уильямса, «извинения» Владимира Путина и честь Станислава Черчесова — «Газета.Ru» рассказывает о главных жестах стартового матча чемпионата мира по футболу в России.

Хулиган Робби Уильямс

Перед стартом первого матча чемпионата мира — 2018 между сборными России и Саудовской Аравии на стадионе «Лужники» состоялась церемония открытия главного футбольного турнира четырехлетия, хедлайнером которой стал известный британский певец Робби Уильямс. Само мероприятия традиционно получилось не самым выдающимся (в основном из-за очень жестких рамок, установленных ФИФА), во многом став сольным мини-концертом поп-исполнителя, еще недавно покорявшего мировые чарты с хитом «Party Like A Russian» («Тусуйся, как русский»), который, к слову, на церемонии его попросили не исполнять.

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Впрочем, даже без «взрывной» композиции Уильямс сумел зажечь на открытии, причем отличился он даже не столько ярким выступлением, сколько неоднозначным жестом, показанным прямиком в камеру — то есть более-менее всему населению планеты.

На данный момент существуют несколько объяснений, почему Робби в столь ответственный момент решил продемонстрировать миру свой средний палец, однако в качестве основной версии называется его конфликт с недоброжелателями, перманентно критиковавшими британского певца за решение выступить на открытии чемпионата мира в России. Об этом среди прочих заявил и режиссер Илья Авербух, выразивший мнение, что таким образом Уильямс ответил английской прессе, ранее обвинившей артиста в «продаже души».

«Ума не приложу, что Робби Уильямс вкладывал в этот свой жест. Я как хореограф его не ставил точно. Уверен, что к России этот жест не имел никакого отношения, нашу страну Уильямс задеть не хотел этим жестом»,

— передает слова Авербуха ФАН.

«За победы не извиняются»

Матч открытия посетил президент России Владимир Путин, который выступил перед болельщиками с приветственной речью, а затем воочию увидел разгром саудовцев за авторством команды Станислава Черчесова. После каждого из голов российской сборной (а их, если кто забыл, было аж пять) камера выхватывала VIP-ложу «Лужников», которую Путин делил с руководителем ФИФА Джанни Инфантино и принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом — политики живо обсуждали результативные действия отечественных игроков, причем Путин иногда, вероятно, понимая всю грусть принца, делал недвусмысленный жест, словно извиняясь за разгром гостей.

Позднее, правда, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что «за победы не извиняются».

«Это эмоции! За победу в спорте не извиняются»,

— цитирует представителя главы России радиостанция «Говорит Москва».

Черчесов, Дзюба и честь

Артем Дзюба до чемпионата мира провел считанные минуты в сборной Станислава Черчесова — его не оказалось на Кубке Конфедераций, не вызывался опальный форвард на товарищеские матчи, да и даже в стартовом составе на встречу с саудовцами попал не Артем, а Федор Смолов. Однако у нападающего «Краснодара» в матче открытия явно не пошло, так что по ходу второго тайма наставник логично заменил Федора на Дзюбу — и не прогадал.

Уже вскоре футболист «Зенита», использовав собственную мощь, отправил третий мяч в ворота гостей, сняв все вопросы об исходе поединка, а затем сделал голевую передачу на Дениса Черышева.

При этом отмечая собственное взятие ворот, Артем подбежал к тренеру, чтобы отблагодарить того за доверие и едва ли не был удивлен, когда рулевой отдал тому честь. Объясняя этот жест на пресс-конференции, Черчесов подчеркнул, что таким образом он показал свою веру в игрока.

«Мы друг другу честь отдали, чтобы обидно никому не было. Кто был на сборах, видел, в каком Артем состоянии. По сравнению с прошлым годом это совершенно различные состояния. Он это и сам прекрасно знает. Когда мы разговаривали два дня назад на эту тему, говорил, что не использовать его качества было бы неправильно. У нас есть диалог с любым футболистом. Не удивляйтесь, если состав будет меняться в следующем матче. У меня есть 23 футболиста, в которых я верю», — заявил он журналистам.

Радость Черышева

Одним из героев встречи против Саудовской Аравии стал Денис Черышев, уже много лет выступающий в испанском чемпионате (в том числе и за мадридский «Реал»), однако из-за травматичности редко играющий за сборную. Тем любопытнее, что в матче открытия звезду Дениса зажгло именно повреждение — в ходе первого тайма заднюю поверхность бедра надорвал Алан Дзагоев, и Черчесов решил заменить его Черышевым.

Хавбек в свою очередь использовал шанс на 100 процентов — незадолго до перерыва он прекрасно разобрался с защитниками и, пробив вратаря, сделал счет 2:0, а уже в самой концовке поединка и вовсе забил один из красивейших голов турнира, великолепно исполнив тривелу.

Позднее в своем инстаграме Денис выложил фото, на котором он отмечает одно из взятий ворот, победно возводя руки к небу.

«Вся слава только тебе, Господи», — написал под снимком полузащитник.

Вся Слава только тебе Господи

Публикация от Denis Cheryshev (@cheryshev90)

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