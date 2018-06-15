Жесты открытия: чем еще удивил старт ЧМ-2018

Хулиган Робби Уильямс

Перед стартом первого матча чемпионата мира — 2018 между сборными России и Саудовской Аравии на стадионе «Лужники» состоялась церемония открытия главного футбольного турнира четырехлетия, хедлайнером которой стал известный британский певец Робби Уильямс. Само мероприятия традиционно получилось не самым выдающимся (в основном из-за очень жестких рамок, установленных ФИФА), во многом став сольным мини-концертом поп-исполнителя, еще недавно покорявшего мировые чарты с хитом «Party Like A Russian» («Тусуйся, как русский»), который, к слову, на церемонии его попросили не исполнять.

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Впрочем, даже без «взрывной» композиции Уильямс сумел зажечь на открытии, причем отличился он даже не столько ярким выступлением, сколько неоднозначным жестом, показанным прямиком в камеру — то есть более-менее всему населению планеты.

Robbie Williams stuns fans by giving #WorldCup TV viewers the finger during live coverage of his opening ceremony performance https://t.co/KOZkq7RR8Z pic.twitter.com/37wVDyFVfl — Daily Mail Online (@MailOnline) June 14, 2018

На данный момент существуют несколько объяснений, почему Робби в столь ответственный момент решил продемонстрировать миру свой средний палец, однако в качестве основной версии называется его конфликт с недоброжелателями, перманентно критиковавшими британского певца за решение выступить на открытии чемпионата мира в России. Об этом среди прочих заявил и режиссер Илья Авербух, выразивший мнение, что таким образом Уильямс ответил английской прессе, ранее обвинившей артиста в «продаже души».

«Ума не приложу, что Робби Уильямс вкладывал в этот свой жест. Я как хореограф его не ставил точно. Уверен, что к России этот жест не имел никакого отношения, нашу страну Уильямс задеть не хотел этим жестом»,

— передает слова Авербуха ФАН.

«За победы не извиняются»

Матч открытия посетил президент России Владимир Путин, который выступил перед болельщиками с приветственной речью, а затем воочию увидел разгром саудовцев за авторством команды Станислава Черчесова. После каждого из голов российской сборной (а их, если кто забыл, было аж пять) камера выхватывала VIP-ложу «Лужников», которую Путин делил с руководителем ФИФА Джанни Инфантино и принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом — политики живо обсуждали результативные действия отечественных игроков, причем Путин иногда, вероятно, понимая всю грусть принца, делал недвусмысленный жест, словно извиняясь за разгром гостей.

Позднее, правда, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что «за победы не извиняются».

«Это эмоции! За победу в спорте не извиняются»,

— цитирует представителя главы России радиостанция «Говорит Москва».

Черчесов, Дзюба и честь

Артем Дзюба до чемпионата мира провел считанные минуты в сборной Станислава Черчесова — его не оказалось на Кубке Конфедераций, не вызывался опальный форвард на товарищеские матчи, да и даже в стартовом составе на встречу с саудовцами попал не Артем, а Федор Смолов. Однако у нападающего «Краснодара» в матче открытия явно не пошло, так что по ходу второго тайма наставник логично заменил Федора на Дзюбу — и не прогадал.

Уже вскоре футболист «Зенита», использовав собственную мощь, отправил третий мяч в ворота гостей, сняв все вопросы об исходе поединка, а затем сделал голевую передачу на Дениса Черышева.

При этом отмечая собственное взятие ворот, Артем подбежал к тренеру, чтобы отблагодарить того за доверие и едва ли не был удивлен, когда рулевой отдал тому честь. Объясняя этот жест на пресс-конференции, Черчесов подчеркнул, что таким образом он показал свою веру в игрока.

«Мы друг другу честь отдали, чтобы обидно никому не было. Кто был на сборах, видел, в каком Артем состоянии. По сравнению с прошлым годом это совершенно различные состояния. Он это и сам прекрасно знает. Когда мы разговаривали два дня назад на эту тему, говорил, что не использовать его качества было бы неправильно. У нас есть диалог с любым футболистом. Не удивляйтесь, если состав будет меняться в следующем матче. У меня есть 23 футболиста, в которых я верю», — заявил он журналистам.

Радость Черышева

Одним из героев встречи против Саудовской Аравии стал Денис Черышев, уже много лет выступающий в испанском чемпионате (в том числе и за мадридский «Реал»), однако из-за травматичности редко играющий за сборную. Тем любопытнее, что в матче открытия звезду Дениса зажгло именно повреждение — в ходе первого тайма заднюю поверхность бедра надорвал Алан Дзагоев, и Черчесов решил заменить его Черышевым.

Хавбек в свою очередь использовал шанс на 100 процентов — незадолго до перерыва он прекрасно разобрался с защитниками и, пробив вратаря, сделал счет 2:0, а уже в самой концовке поединка и вовсе забил один из красивейших голов турнира, великолепно исполнив тривелу.

Позднее в своем инстаграме Денис выложил фото, на котором он отмечает одно из взятий ворот, победно возводя руки к небу.

«Вся слава только тебе, Господи», — написал под снимком полузащитник.

Вся Слава только тебе Господи Публикация от Denis Cheryshev (@cheryshev90) 14 Июн 2018 в 11:56 PDT

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