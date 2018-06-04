Золото Сочи, уход от Тутберидзе и неудачи: Липницкой — 20

Юлия Липницкая родилась 5 июня 1998 года в Екатеринбурге. Ее детство не назвать легким. Мать спортсменки Даниела Липницкая растила дочь одна — отец будущей олимпийской чемпионки ушел из семьи еще до ее рождения.

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Юлия начала заниматься фигурным катанием в местной СДЮСШОР в четыре года. Ее первыми тренерами были Елена Левковец и Марина Войцеховская.

В десять лет стало ясно, что у Липницкой большое будущее в спорте. Смысла оставаться в Екатеринбурге не было.

Юлия переехала в Москву, где присоединилась к группе известного российского тренера Этери Тутберидзе.

Первые успехи после переезда в столицу не заставили себя долго ждать. В сезоне-2009/10 Липницкая заняла пятое место на первенстве России среди юниоров, а уже год спустя оказалась четвертой на чемпионате страны среди взрослых.

В 2012 году молодая спортсменка стала второй на «взрослом» чемпионате России и завоевала золото мирового первенства среди юниоров. Стоит отметить, что в том сезоне Юлия была первой на абсолютно всех международных стартах.

Олимпийский сезон перед Играми-2014 в Сочи Липницкая начала с нескольких побед на международных турнирах, а также завоевала серебро в финале Гран-при, проиграв только японке Мао Асаде. Правда, на чемпионате России она стала второй из-за небольшой помарки в произвольной программе.

В январе 2014 года произошло главное на тот момент достижение в карьере спортсменки — Юлия безоговорочно победила на первом для себя чемпионате Европы среди взрослых.

Тогда мир еще не знал о талантах Евгении Медведевой и Алины Загитовой. Представительница России стала лучшей на континенте впервые за восемь лет.

На соревнованиях в Будапеште Липницкая обошла свою соотечественницу Аделину Сотникову и прославленную итальянку Каролину Костнер.

Командный турнир по фигурному катанию были одним из первых соревнований на Олимпиаде в Сочи. Свою короткую программу Юлия провела идеально, исполнив чисто все семь элементов, включая сложнейший каскад, состоящий из тройных лутца и тулупа.

Произвольная программа спортсменки стала одним из самых эмоциональных моментов в истории фигурного катания. Липницкая каталась под музыку из знаменитого фильма Стивена Спилберга «Список Шиндлера».

Безупречный прокат позволил Юлии победить с огромным отрывом. Липницкая принесла сборной России 20 баллов из 20.

После выступления наблюдавший с трибун президент России Владимир Путин аплодировал Липницкой стоя, а позже лично поблагодарил спортсменку.

О выступлении Юлии высказался даже Спилберг, отправивший россиянке письмо благодарности «за то, что она смогла пронести образ девочки из «Списка Шиндлера» в красном пальто через все выступление».

Благодаря командной победе Юлия Липницкая в возрасте 15 лет 249 дней стала второй из самых юных олимпийских чемпионов по фигурному катанию в истории зимних Олимпийских игр.

После этого успеха ряд зарубежных СМИ признали россиянку спортсменкой года.

Однако, судя по дальнейший выступлениям, золотая медаль сочинских Игр расслабила Липницкую. На следующий сезон она не смогла удержать планку высоких результатов. В финале Гран-при Юлия заняла пятое место, а чемпионат России и вовсе провалила, оказавшись на девятой строчке.

Возможно, эти неудачи подтолкнули Липницкую к смене тренера. От Тутберидзе она перешла к другому российскому специалисту Алексею Урманову.

Однако выступления под руководством нового наставника не принесли Липницкой былой славы. На чемпионате России — 2016 она заняла только седьмое место, а первенство страны в следующем году и вовсе пропустила из-за падения на скользком тротуаре.

После серьезной травмы Юлия перестала принимать участие в соревнованиях, занявшись лечением. Кроме того, по словам матери спортсменки, Липницкая страдала от анорексии.

9 сентября 2017 года Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) официально подтвердила завершение карьеры Юлии.

Однако решение об уходе из спорта Липницкая приняла еще в апреле. На тот момент олимпийской чемпионке Сочи было всего 18 лет.

С октября 2017 Юлия начала работу в качестве телекомментатора, проведя рад крупных соревнований, в числе которых были и Олимпийские игры — 2018 в южнокорейском Пхенчхане. Многие болельщики отмечали, что у спортсменки отлично получается вести эфиры. Однако вопрос о будущем 20-летней Липницкой все же пока остается открытым. Но в фигурном катании в роли тренера Юлия останется вряд ли. Девушка твердо решила, что наставником она не будет.

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