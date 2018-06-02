Медведева в списке: кто за бортом сборной России

Стал известен список кандидатов на место в сборной России по фигурному катанию на сезон-2018/19. В основном составе среди женщин оказались олимпийская чемпионка Алина Загитова и двукратный серебряный призер Игр в Пхенчхане Евгения Медведева.

Помимо явных лидеров команды в списке также присутствуют серебряный и бронзовый призер чемпионата России Мария Сотскова, вице-чемпионка национального первенства Станислава Константинова, чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева, а также чемпионка II юношеских Олимпийских игр Полина Цурская.

Список кандидатов в сборную России по фигурному катанию в других дисциплинах выглядит следующим образом:

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Мужчины: Дмитрий Алиев, Сергей Воронов, Артур Дмитриев, Алексей Ерохов, Михаил Коляда, Александр Самарин.

Пары: Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Наталья Забияко — Александр Энберт, Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин, Ксения Столбова — Федор Климов, Евгения Тарасова — Владимир Морозов.

Танцы на льду: Екатерина Боброва — Дмитрий Соловьев, Софья Евдокимова — Егор Базин, Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро, Бетина Попова — Сергей Мозгов, Анастасия Скопцова — Кирилл Алешин, Александра Степанова — Иван Букин.

Бронзовый призер чемпионата мира 2016 года Анна Погорилая и чемпионка России — 2015 Елена Радионова вошли только в резервный состав команды.

В прошлом сезоне Радионова не смогла отобраться в финал Гран-при, а на национальном чемпионате стала лишь 10-й.

Погорилая начала олимпийский сезон в серии Гран-при на канадском этапе, где получила травму спины в произвольной программе, из-за чего была вынуждена досрочно завершить сезон.

Также в резерве оказалась танцевальная пара Виктория Синицина — Никита Кацалапов, которая также не смогла завершить сезон из-за травмы партнера, полученной на чемпионате России.

Полный список резервной команды:

Мужчины: Андрей Лазукин, Владимир Самойлов, Антон Шулепов.

Женщины: Анна Погорилая, Елена Радионова, Серафима Саханович.

Пары: Алиса Ефимова — Александр Коровин, Елизавета Жук — Максим Мирошкин.

Танцы на льду: Аннабель Морозова — Андрей Багин, Виктория Синицина — Никита Кацалапов, Алла Лобода — Павел Дрозд.

В списке отсутствует бывший лидер российского мужского фигурного катания Максим Ковтун, а также участники Олимпийских игр — 2018 Кристина Астахова — Алексей Рогонов, которые выступили в Пхенчхане в качестве замены недопущенных Столбовой/Климова. Примечательно, что спортивной пары нет даже в резервных списках.

Состав сборной, как правило, определяется по итогам чемпионата России предшествующего сезона.

Любопытно, что кандидатами в основной состав российской сборной оказалась танцевальная пара Боброва/Соловьев, которые приняли решение пропустить следующий сезон.

«Мы делаем перерыв. На меня идет колоссальный прессинг со стороны партнера, тренеров.

При этом мне Александр Жулин сказал: «Не волнуйся. Я расскажу тебе, как через год вернуться». Но шутки шутками, а на самом деле, как бог даст», — заявила Боброва в интервью официальному сайту Федерации фигурного катания на коньках России перед Олимпийскими играми в Пхенчхане.

Ранее глава фигурного катания США Самюэль Оксье выступил с инициативой запретить спортсменкам до 18 лет выступать на взрослых соревнованиях.

Если данная реформа будет введена официально, Алина Загитова и Полина Цурская не смогут представлять сборную на взрослом уровне.

Также из-за перехода Евгении Медведевой от Этери Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру появились слухи о возможной смене гражданства спортсменки. Сама Медведева отрицает эти слухи.

«Я меняю место тренировок, чтобы продолжать соревноваться за Россию, представлять Российскую Федерацию, только с этой целью», — заявила фигуристка ютуб-каналу Международного олимпийского комитета (МОК).

Окончательный список сборной России по фигурному катанию на следующий сезон будет сформирован после контрольных прокатов.

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