Конец эпохи: Мутко переводят из спорта на строительство

Исполняющий обязанности вице-премьера России по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко покинет свой пост и займется вопросами строительства.

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Такую мысль озвучил Дмитрий Медведев, который вскоре может быть назначен на пост премьер-министра страны и в настоящее время занимается формированием правительства.

«Есть одна интересная идея, которая появилась с учетом опыта и с учетом персональных характеристик. Мы стараемся никогда не прогибаться под внешними обстоятельствами.

Есть предложение по назначению вице-премьером Виталия Леонтьевича Мутко, чтобы он занялся вопросами строительства», —

приводит ТАСС слова Медведева, сказанные в ходе встречи с фракцией «Единой России» в Государственной Думе.

Кандидат на пост премьер-министра также высказал свое мнение по поводу того, кто должен заменить Мутко. Этим человеком может стать Ольга Голодец, которая последние шесть лет являлась вице-премьером страны по социальным вопросам.

«Сферу культуры и вопросы, связанные с организацией работы на спортивном треке, могла бы координировать вице-премьер Ольга Юрьевна Голодец», — заявил чиновник.

Эти перестановки будут осуществлены в том случае, если предложенные кандидаты получат поддержку «со стороны Госдумы и президента», как подчеркнул Медведев.

Напомним, 7 мая 2018 года Владимир Путин после инаугурации официально стал президентом России на следующие шесть лет. После этого правительство страны сложило свои полномочия перед вновь избранным главой государства, в соответствии со статьей 116 российской Конституции, и появилась возможность внести изменения в состав кабинета министров.

Таким образом, Мутко может окончательно покинуть сферу спорта, с которой он был неразрывно связан с 1997 года, когда его назначили президентом футбольного клуба «Зенит».

В 2001 году чиновник основал Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ) и в течение нескольких лет трудился ее президентом.

В 2005 году Мутко был избран на должность главы Российского футбольного союза (РФС), а в 2008-м пошел на повышение, став министром спорта, туризма и молодежной политики России.

Еще более грандиозный подъем в карьере уроженца Краснодарского края произошел в октябре 2016 года — он был назначен вице-премьером по вопросам спорта.

Кроме того, когда наша страна завоевала право на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года, функционер возглавил организационный комитет мундиаля «Россия-2018».

Также в сентябре 2016-го он вернулся на должность президента РФС, соединив в своих руках уже три важнейших поста.

Однако в течение последнего года Мутко постепенно лишался своих позиций в спорте.

25 декабря 2017 года вице-премьер объявил, что временно оставляет пост главы РФС из-за разбирательств с Международным олимпийским комитетом (МОК),

который пожизненно отстранил его от Олимпиады, посчитав, что чиновник способствовал употреблению запрещенных веществ отечественными спортсменами во время Игр в Сочи — 2014.

Уходя, функционер пообещал обстоятельно заняться судом с МОК, а также сосредоточиться на государственной работе.

Вскоре после этого, 4 января 2018 года, Мутко покинул и пост главы оргкомитета «Россия-2018», уступив его Алексею Сорокину.

Это решение тоже было принято в связи с грядущими разбирательствами с МОК в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«Международная федерация футбола (ФИФА) понимает решение Мутко, которое также было принято в интересах мундиаля, который пройдет в России.

ФИФА благодарит Мутко за столь ответственный шаг и выполненную к этому моменту работу по подготовке к чемпионату мира», — заявили тогда в главной управляющей организации мирового футбола.

Теперь чиновник может потерять последнюю должность, связывающую его со спортом.

Что касается Голодец, которая, по мысли Медведева, должна заменить Мутко, то она до этого момента строила карьеру совершенно в другой сфере.

С 2012 года занимая пост вице-премьера России по социальным вопросам, она курировала вопросы здравоохранения, гарантии качества лекарств, демографии, социального страхования и культуры.

До вступления на эту ответственную должность Голодец трудилась заместителем мэра Москвы по вопросам образования и здравоохранения, а еще раньше являлась председателем совета директоров крупной страховой компании.

Единственное, что связывает чиновницу со спортом, — это тот факт, что она приходится племянницей известному советскому футболисту и тренеру Адамасу Голодцу, который работал тренером московского «Динамо» в общей сложности более 20 лет.

В интервью «Газете.Ru» грядущие перестановки в правительстве прокомментировал бывший генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьев.

«Для таких назначений надо хорошо знать биографию Виталия Леонтьевича как специалиста в области строительства. Как известно, было очень много прекрасных строителей в эпоху Возрождения — в Италии очень красивая архитектура. И творившие в эпоху Ренессанса Леонардо Да Винчи и Джероламо Кардано являлись мастерами на все руки и были способны сделать любую работу.

Так что и Мутко, как человек современной эпохи возрождения России, тоже прекрасно справится со своими обязанностями в строительстве, как ранее он делал это в спорте.

Какой-то опыт в сфере строительства у Виталия Леонтьевича действительно есть, поскольку олимпийские объекты в Сочи были возведены под его наблюдением.

Что касается Ольги Голодец, которая сейчас будет отвечать за спорт, то, когда я работал в «Динамо» (Воробьев был первым вице-президентом и генеральным директором бело-голубых с 1992 по 1997 год. — «Газета.Ru»), там трудился тренером ее дядя Адамас Голодец. Так что наверняка какие-то гены ей передались.

Адамас Соломонович — это российский Дель Боске (Висенте Дель Боске — бывший тренер мадридского «Реала» и сборной Испании. — «Газета.Ru»). Он был не очень заметным главным тренером, но был очень хорошим ассистентом.

Поскольку в команде Медведева Голодец будет вице-премьером — тоже вторым лицом, скажем так, то в области спорта она будет достаточно хорошей кандидатурой. Об Адамасе Соломоновиче у меня остались самые хорошие воспоминания.

А вообще в футболе тренеры проходят лицензирование, чтобы получить категорию Pro, А или B. Думаю, в других областях тоже нужно вводить подобное лицензирование, чтобы действительно профессионалы руководили тем или иным блоком в правительстве.

Например, Татьяну Голикову все знают как хорошего финансиста и как человека, который действительно занимался социальной политикой.

На фоне таких людей строительство — это новый вызов для Мутко, и будет интересно посмотреть, как он будет справляться с этим направлением».

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