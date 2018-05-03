«Все ради чистых атлетов»: в МОК объяснили иски против россиян

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что основанием для подачи организацией апелляций на решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по делам российских атлетов является защита «чистых» спортсменов. Об этом чиновник сказал по окончании планового заседания исполкома МОК.

«Я не буду комментировать текущие дела, ведь это может быть неправильно воспринято швейцарским судом. Достаточным основанием для нашего решения была защита чистых спортсменов»,

— отрезал Бах.

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Напомним, что ранее директор по коммуникациям организации Марк Адамс анонсировал подачу апелляций в CAS на решения по россиянам, который были оправданы инстанцией еще зимой — суд тогда вернул 28 спортсменам награды Олимпиады-2014 в Сочи и отменил пожизненные отстранения от Олимпийских игр.

Еще часть атлетов CAS амнистировал частично, заменив пожизненный бан запретом на Олимпиаду в Пхенчхане.

Узнав у вердикте суда, в МОК, что любопытно, сразу же обрушились с критикой на инстанцию — так, например, все тот же Бах заявил, что «последние действия CAS говорят о необходимости реформ в организации».

Выступая на майской пресс-конференции по итогам очередного заседания исполкома МОК, глава комитета также подтвердил, что организация по-прежнему придерживается нулевой толерантности к бойкотам спортивных мероприятий.

«Исполком МОК обсудил вопрос бойкотов по политическим мотивам. Мы придерживаемся своей позиции - нулевая толерантность к подобным проявлениям. Спорт должен объединять и быть вне политики. Бойкоты направлены против наших ценностей»,

— подчеркнул Бах.

Продолжая тему, руководитель МОК рассказал, что именно его ведомство поспособствовало отмене украинскими властями запрета на участие спортсменов в соревнованиях на территории России.

«Украинский министр спорта запретил своим спортсменам участвовать в соревнованиях в России. Но после переговоров с МОК это решение был изменено, а украинцы могут участвовать в соревнованиях в России. Мы уже получили официальное подтверждение от властей страны, что запрет больше не действует», — поведал он.

Коснулся в своем выступлении Бах и недавних новостей из Олимпийского комитета России (ОКР) — накануне стало известно, что глава организации Александр Жуков не будет избираться на очередной президентский срок из-за большой занятости в Госдуме и уже летом у комитета появится новый руководитель.

По словам Баха, уйдя из ОКР, Жуков лишится и членства в МОК.

«Да, мы знаем о том, что Александр не намерен принимать участие в выборах главы ОКР. После избрания нового президента ОКР Жуков потеряет место в МОК, поскольку он стал членом организации из-за поста президента национального комитета»,

— объяснил глава МОК.

Подводя итоги заседания, часть которого была посвящена Олимпийским играм в Пхенчхане, Бах заявил, что анализ завершившихся в феврале соревнований показал востребованность стартов у молодежи.

«Мы провели довольно короткую, но довольно интенсивную полуторадневную встречу. Подвели итоги Олимпийских игр 2018 года и остались удовлетворены Играми по различным аспектам.

В Олимпиаде приняло участие рекордное число стран — 91 Национальный олимпийский комитет и команда Олимпийских атлетов из России, шесть стран участвовали впервые», — сообщил чиновник. — Игры-2018 были успешными с точки зрения внимания по всему мира, их посмотрело четверть населения планеты.

Особенно востребованы Игры были на онлайн-платформах, это показывает, что нам удалось завоевать молодую аудиторию, мы получили доступ к этой целевой группе. Практически в два раза увеличилось количество просмотров видео в интернете по сравнению с Сочи — до 3,2 миллиарда просмотров видео».

Он также сообщил об утверждении комитетом дат проведения летней Олимпиады-2024 в Париже — пройдут соревнования с 26 июля по 11 августа.

Напомним, что решением МОК отечественная сборная была вынуждена выступать на минувших Олимпийских играх в Южной Корее в усеченном составе и без национальной символики, именуясь «Олимпийскими атлетами из России» — масштабные санкции со стороны комитета стали результатом длительного разбирательства по делу о якобы существовавшей в стране системе поддержки допинга на государственном уровне.

Без ряда лидеров российские спортсмены заняли 13-е место в общекомандном медальном зачете, завоевав в общей сложности 17 наград (2-6-9).

Золото Пхенчхана взяли мужская хоккейная сборная и 15-летняя фигуристка Алина Загитова.

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