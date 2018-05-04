Лед не растаял: Медведева ушла от Тутберидзе

Российская фигуристка Евгения Медведева ушла от своего тренера Этери Тутберидзе.

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Шокирующее для всего мира фигурного катания известие принес в пятницу, 4 мая, Ренат Лайшев, директор Центра спорта и образования «Самбо-70», воспитанницей которого и является звездная спортсменка.

Как отметил Лайшев, Медведева хоть и прекратила сотрудничество с Тутберидзе, однако покидать «Самбо-70» не планирует, собираясь продолжить работу в клубе под началом другого наставника.

«Женя прекратила сотрудничество с Этери Георгиевной. Конечно, нам эта ситуация не очень нравится, однако Женя планирует продолжить работать в «Самбо-70», но с другим тренером. Мы ее никогда ни в чем не ужимали, со школой у нее хорошие отношения, мы пытались повлиять на происходящее»,

— передает его слова ТАСС.

Директор «Самбо-70» также назвал сложившуюся ситуацию «не очень правильной».

«По-моему, это не совсем правильная ситуация, Этери Георгиевна делает все для своих «питомцев». Это сложный философский вопрос, всему свое время. Влезать в это — дело неблагодарное. Надо отдать должное Тутберидзе, у нее колоссальная скамейка запасных», — подчеркнул Лайшев.

Хореограф Илья Авербух в свою очередь выразил мнение, что даже после расставания у Тутберидзе и Медведевой останутся хорошие отношения.

«Я в данной ситуации сопереживаю, хочу поддержать Женю и Этери, они много сделали друг для друга. Этери сделала Женю такой, какой мы ее знаем. Этот тандем был близок долгие годы, уверен, что в сердце Жени должна быть только благодарность тренеру. Уверен, так и есть.

Думаю, что Этери сложно расставаться с одной из самых лучших своих учениц. Спорт жесток, эмоции улягутся, и они всегда будут говорить друг о друге с теплотой»,

— заявил Авербух.

Олимпийский чемпион Алексея Ягудин, комментируя сенсационную новость, сравнил уход Медведевой от Тутберидзе со своим расставанием с Алексеем Мишиным.

«Я уже говорил и раньше, что не могут два человека, готовые побеждать, ужиться у одного тренера, как бы он ни старался все сделать правильно.

Я сужу по той ситуации, что была с Евгением Плющенко и Мишиным, можно тренироваться вместе, но кто-то психологически будет в любом случае раздавлен. Я в 18 лет мальчишкой понял: да, мне это нужно, оставаться — это тупик. Может, Медведева почувствовала то же самое»,

— сказал эксперт.

«Да, они могут продолжать тренироваться вместе, но всегда кто-то побеждает, а кто-то проигрывает, — добавил Ягудин. — Если два спортсмена выступают на одном и том же уровне, никто уступать не хочет, поэтому человек ищет изменений в жизни. Здесь нужно только поддержать решение Жени, каким бы оно ни было. Она очевидно один из лидеров женского одиночного катания, как и Алина (Загитова — «Газета.Ru»), которая выиграла по праву на Олимпиаде у Жени».

Сама Тутберидзе говорить об уходе Медведевой представителям СМИ отказалась.

Напомним, что Евгения, которой в ноябре минувшего года исполнилось 18 лет, тренировалась с Тутберидзе еще с 2007-го, оказавшись одной из ее лучших воспитанниц.

По-настоящему известным имя фигуристки стало в период 2014-2015 гг., когда Медведева уже вовсю покоряла международные турниры для юниоров.

Примерно тогда же прогремел и скандал с уходом из группы Этери Георгиевны олимпийской чемпионки Сочи Юлии Липницкой, поразившей на домашних Играх весь мир своей «девочкой в красном платье» — поговаривали, что расставанию поспособствовала именно Евгения, становившаяся фавориткой Тутберидзе.

В 2015 году Медведева начала выступать и на взрослых стартах, где практически сразу же стала выигрывать — так, например, было на дебютном этапе Гран-при в США.

Этот успех позднее позволил россиянке пробиться и в финальную стадию соревнований, в которой ей также не оказалось равных — уже в 16 лет в послужном списке вундеркинда оказалось золото престижного международного турнира.

На этом, к счастью, Медведева не остановилась, продолжив первенствовать практически везде, где она участвовала: еще до старта сезона 2017-18 Евгения являлась двукратной чемпионкой Гран-при, а также двукратной чемпионкой Европы и мира.

Дошло до невероятного: в какой-то момент беспроигрышная серия россиянки достигла двух лет, настолько у нее не было достойных соперниц.

Однако минувший сезон, в который Медведева входила в статусе 100-процентного фаворита на золото Олимпиады в Пхенчхане, все кардинально изменил.

Стартовав в оном на привычно космическом уровне, Евгения из-за травмы вынуждена была отказаться от участия в финале Гран-при (куда, конечно, пробилась) и чемпионате России.

В ее отсутствие стремительное восхождение совершила еще одна подопечная Тутберидзе — 15-летняя Алина Загитова, которая сначала триумфально победила в финале Гран-при, а затем и без особых сложностей выиграла внутреннее первенство.

Совсем интересно стало, когда в очной схватке на чемпионате Европы, проходившем незадолго до старта Игр-2018, Загитова нанесла соотечественнице первое за долгое время поражение, оставив ту с серебром.

В итоге в Южную Корею команда Тутберидзе отправлялась в смешанных чувствах.

С одной стороны, было сложно представить, что золото Олимпиады могло бы достаться кому-то другому (соперниц Медведева и Загитова, мягко говоря, не замечали), с другой — одна из гениальных фигуристок точно бы оставалась без высшей награды Игр.

Еще более осложнилась ситуация после провала Михаила Коляды в командном турнире, по итогам которого «Олимпийские атлеты из России» с Евгенией и Алиной в составе взяли лишь серебро соревнований.

Сама битва Медведевой и Загитовой в личном турнире стало украшением Олимпиады — обе россиянки показали по-настоящему выдающиеся прокаты, попросту уничтожив всех остальных визави, однако чуть лучше все же была более юная фигуристка.

Наиболее душераздирающими получились финальные кадры противостояния: узнав после великолепного выступления о проигрыше Алине, Медведева не сумела сдержать слез перед камерами, тогда как сама Загитова, казалось бы, обязанная радоваться золоту, лишь виновато убирала взгляд от объективов, словно извиняясь перед Евгенией.

Стоит отметить, что Медведева и Загитова всегда крайне дружелюбно отзывались друг о друге, подчеркивая, что вне катка у них теплые отношения.

При этом многие болельщики уже после Олимпиады утвердились во мнении, что именно Евгения является любимицей Этери Георгиевны, тогда как Алина якобы «тренерской любви» недополучает.

Примечательно также и то, что сейчас Тутберидзе работает с талантливыми юниорками Александрой Трусовой и Аленой Косторной — и по заявлениям экспертам, их ждет даже более славная карьера, чем у Загитовой с Медведевой.

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