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«По-дружески и ничего более»: Загитова рассказала о парнях

Фигуристка Загитова рассказала о своей личной жизни

Российская фигуристка Алина Загитова взяла золото в соревновании одиночниц на Олимпиаде-2018 РИА Новости
Российская фигуристка Алина Загитова взяла золото в соревновании одиночниц на Олимпиаде-2018
Российская фигуристка Алина Загитова в ходе японского турне рассказала местным журналистам о своей личной жизни. Отвечая на интимный вопрос об отношениях с юношами, 15-летняя чемпионка подчеркнула — о подобном думать она будет лишь уже после окончания спортивной карьеры.

Олимпийская чемпионка Пхенчхана в личном женском турнире фигуристок Алина Загитова в ходе своего азиатского турне посетила японское телевидение, где ответила на вопросы о личной жизни.

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В частности, спрашивали у 15-летней россиянки об ее отношениях с парнями.

— Вы много времени уделяете фигурному катанию. Наверное, у вас не так много друзей. Но все-таки есть ли у вас парень?

— Нет (смеется). Даже не задумывалась об этом. Во-первых, я маленькая. Во-вторых, об этом нужно думать уже после спорта. Сейчас можно только общаться по-дружески и ничего более.

Также двукратная медалистка Игр-2018 рассказала о самом желанном подарке, который только может быть подарен ей зрителями.

«Самый желанный подарок — когда зрителям нравится то, что я делаю на льду. Когда они встают со своих мест и начинают аплодировать. Это главный подарок для меня», — передает слова фигуристки TeamRussia.

Говоря о дальнейших целях, россиянка не стала озвучивать какие-то конкретные соревнования, которые она хочет покорить.

«Какая у меня следующая цель? Наверное, все так же. Чисто и с удовольствием откатать свои программы и передать зрителям все эмоции, которые я чувствую на льду», — призналась девушка. — Детям, которые смотрят на меня и хотят заниматься фигурным катанием я скажу — верьте в себя, это главное. Поставьте какую-то цель, стремитесь к ней, и у вас все получится».

Естественно, спросили журналисты у Алины и о собаке породы акита-ину, презентованной ей после Олимпиады японскими поклонниками.

«Конечно, у акита-ину непростой характер, с ним нужно справиться. Но это очень хороший друг, который тебя никогда не предаст, который понимает тебя как никто другой. Иногда даже лучше, чем человек. И конечно же, это милота такая! Как медвежонок, маленький пушистенький зверечек»,

— сказала чемпионка.

На вопрос о своей внешности фигуристка призналась, что быть красивой ей помогают «всякие масочки».

«Я покупаю всякие масочки. Для меня это лучший отдых, наверное. В Японии как раз собираюсь посетить магазин, который специализируется на косметике, и что-нибудь купить», — заявила она.

В Японии Загитова находится с марта — в минувшую пятницу спортсменка выступила на представлении The Legends, спустя день — на Stars On Ice в Осаке, а уже 6-8 апреля это же шоу пройдет в Йокогаме.

На конец месяца у нее запланировал прокат в рамках шоу Ice Fantasia в Сеуле.

Любопытно, что в азиатском турнире Алина находится не одна: выступает на упомянутых мероприятиях и главного соперница, а также напарница олимпийской чемпионки Евгения Медведева.

Кроме того, радуют японских поклонников фигурного катания такие звезды, как Евгений Плющенко, Хавьер Эрнандес, Кейтлин Осмонд, Шома Уно и Сатоко Мияхара.

Минувший сезон получился для Загитовой, безусловно, успешным — в его ходе россиянке покорились три этапа Гран-При (включая финальный), чемпионат Европы, российское первенство, а также Олимпийские игры в Пхенчхане, где Алина взяла золото личного турнира и серебро в составе национальной команды (в своем прокате девушка принесла сборной максимальные баллы).

Именно Загитова стала первой за два года фигуристкой, которой удалось сместить с ледового трона соотечественницу Медведеву, к слову, также тренирующуюся у Этери Тутберидзе.

К сожалению, достаточно «смазанным» у Алины получился самый финал сезона

— имея прекрасные шансы на золото чемпионата мира в Милане (после короткой программы россиянка шла второй с сильнейшей произвольной в активе), она провалила вторую часть состязания, допустив сразу несколько серьезных оплошностей под своего профильного «Дон Кихота».

В итоге Загитова стала только пятой — а после самого проката поразила весь мир своими слезами поражения.

Сама спортсменка позднее признавалась, что после проигрыша некоторое время попросту не могла прийти в себя.

«Я не могу описать, что у меня творилось в голове. Серьезно, как сон. Я не понимала, что происходит. Еще после выступления мне надо было сдать допинг. Я реву навзрыд, болит башка, а мне еще надо допинг сдавать…

В итоге просидела до трех ночи. Под конец успокоилась. Смирилась. Потом утром встала, снова поплакала. Потом, слава богу, стала анализировать. Слезами тут не поможешь», — передает слова спортсменки пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Добавим, что недавно о любви и отношениях говорила и Медведева. Как призналась спортсменка, в свое время она уже влюблялась, однако на карьере это сказывалось лишь позитивно.

«Влюблялась. И это только помогало»,

— делилась с журналистами Евгения.

Юлия Липницкая, олимпийская чемпионка Сочи, также тренировавшаяся у Тутберидзе, в свою очередь, ранее частенько попадала светскую хронику — многие СМИ писали об ее романе с коллегой Владиславом Тарасенко.

Позднее в прессе даже утверждали, что именно из-за влюбленности фигуристка и рассталась с Тутберидзе, перейдя к Алексею Урманову.

Минувшим летом Юлия завершила карьеру в возрасте 19 лет.

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