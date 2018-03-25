Королева дала слабину: на Загитову началась охота

Олимпийский сезон в фигурном катании подошел к концу с последним прокатом на чемпионате мира в Милане. В воскресенье лучшие участники турнира еще раз выйдут на лед в показательных выступлениях, после чего наступит большой перерыв на лето.

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Часто чемпионаты мира после Олимпиад приносят много неожиданностей, так как многие триумфаторы Игр не приезжают на турнир, а у спортсменов накапливается усталость под конец более насыщенного сезона, что сказывается на итоговых результатах. Не стали исключением и миланские соревнования.

Сезон подошел к концу, и уже пора смотреть в следующий, который обещает быть не менее интересным, чем олимпийский.

Загитова под прицелом

Порой удивляет, насколько шатким оказывается трон, на котором король, казалось, воцарился надежно и надолго. Турнир в Милане подтвердил то, что всего пары осечек может хватить для того, чтобы потерять очень многое.

Олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова ехала на чемпионат мира в статусе безоговорочного фаворита.

Ее главная конкурентка и подруга Евгения Медведева пропустила чемпионат по медицинским показаниям, чтобы окончательно долечить травму, полученную еще осенью прошлого года.

Путь к чемпионству Загитовой был открыт. 15-летняя фигуристка к началу соревнований не потерпела в своем дебютном взрослом сезоне ни одного поражения, выиграв все главные турнира календаря — Олимпиаду, финал Гран-при и чемпионат Европы.

Дело было за малым — победить на чемпионате мира и стать первой фигуристкой в истории, выигравшей в течение одного сезона буквально все.

Однако человек располагает, а жизнь порой выдает такие неожиданные повороты, что дар речи теряют, как участники событий, так и наблюдатели.

Загитова еще в короткой программе выглядела не слишком уверенно и по делу проиграла хозяйке турнира Каролине Костнер. Правда, разрыв между соперницами составлял меньше балла, и вся спортивная общественность не сомневалась, что в произвольной Алина возьмет свое. Оценки, которые получает олимпийская чемпионка за технику, благодаря высокой базовой сложности своего проката, на голову выше, чем у остальных соперниц.

В общем, задача Загитовой казалась вполне выполнимой, важно было только не упасть. Но именно это она и сделала. Причем трижды.

Героиня сезона, юный феномен фигурного катания показала, что тоже является человеком, ей не чужды ошибки, и она тоже может нервничать.

Бытует мнение, что чемпионат мира в олимпийский сезон не столь престижен, как в другие годы, так как представительство на нем гораздо слабее из-за отказа многих участников Олимпиады. Но слезы Загитовой после провала говорят об обратном. Она хотела победить, для нее это было так же важно, как и месяц назад. Но в этот раз не вышло.

После фиаско в Милане многие эксперты объяснили падения Алины усталостью от тяжелого сезона, а также тем, что перерыв между Пхенчханом и Миланом был очень мал.

Да и статус фигуристки значительно повысился, что повлекло за собой повышенное внимание состороны прессы и публики, дополнительные обязательства, съемки и встречи. Конечно, это нарушило и тренировочный процесс, и с этим никто не спорит.

Повторения истории Липницкой не будет

Тогда возникает один простой вопрос. А стоило ли везти Загитову на чемпионат мира? Может быть, лучше было уберечь ее от таких нагрузок? Нельзя забывать, что Алина сейчас единственная во всем мире исполняет самый сложный элемент женского катания каскад тройной лутц — тройной риттбергер. Предположить, что спортсменка может ошибиться в Милане, можно было и заранее, только мало кто в подобное верил.

Но провал случился. А так как все без исключения умны задним умом, то вопрос о необходимости приезда Загитовой в Милан не поднял только самый ленивый. С одной стороны, это вполне логичный вывод.

Организм у спортсменки еще слишком молод, нагрузки колоссальные, и почему бы ее не поберечь — ведь отсутствие на чемпионате мира ни в коей мере не повлияло бы на ее нынешний статус.

Было проведено много параллелей с Юлией Липницкой, которая выиграла золото Сочи в командном соревновании в возрасте 15 лет, затем взяла серебро чемпионата мира, а в итоге завершила карьеру в 19 лет из-за хронических травм. Но такие выводы кажутся преждевременными, да и спортсмены высочайшего класса учатся не на своих ошибках, а на чужих.

Но с другой стороны, если фигуристка на ходу, у нее все получается, и она не чувствует усталости, то зачем ее придерживать? Этери Тутберидзе — опытнейший тренер. У нее есть проверенная команда помощников, врачей и многих других специалистов.

И предположить, что Загитову повезли в Милан, не будучи уверенными в ее стопроцентных кондициях, невозможно.

Но произошел сбой, который просто надо пережить и приступить к следующему сезону с новой силой и энергией.

Прошли по лезвию ножа

Есть еще одна немаловажная деталь, которая говорит в пользу участия Загитовой. Алина, Мария Сотскова и Станислава Константинова заняли пятое, восьмое и 19-е места соответственно. Россия едва не потеряла максимальную квоту в своем сильнейшем виде. Она исчисляется по сумме двух лучших результатов, которая не должна превышать 13.

По сути, мы оказались в одном падении от потери третьей участницы на следующем мировом первенстве.

Если бы федерация отправила в Милан вместо Загитовой, допустим, Цурскую, то смогли бы девушки сохранить квоту? А потеря места была бы серьезным ударом по репутации.

Тем не менее трон пошатнулся. Весь мир понял, что россиянки — не роботы и могут иногда проигрывать.

Канадка Кейтлин Осмонд сделала великое дело для женского фигурного катания, выиграв турнир в возрасте 22 лет.

Она дала многим спортсменкам — в том числе и Медведевой — понять, что бороться и выступать на высочайшем уровне можно и после 20. Просто об этом стали забывать в последние четыре года.

Мало того, уже высказывались мнения, что даже Загитова на следующей Олимпиаде вряд ли сможет побороться за золото, так как у Тутберидзе на подходе целая россыпь девочек, прыгающих четверные. Но это еще большой вопрос, смогут ли они исполнять «квады» во взрослых соревнованиях, да и Загитовой даже через четыре года еще не будет 20 лет.

Алину само собой рано списывать со счетов, однако ее выступление в Милане дало четкий сигнал конкуренткам, которые начнут настоящую охоту на олимпийскую чемпионку.

Светлое будущее?

Последний месяц сезона поднял много интересных вопросов о том, что нас ждет в следующем. Как ни крути, но провал россиянок в женской одиночке дал всем остальным фигуристкам дополнительную мотивацию. Никто на месте не стоит, и работа будет продолжаться, и многие будут только прибавлять.

Однако в строй вернется Медведева, которая, кроме Загитовой, никому не проигрывала. Вернется и сама Алина. Милан забудется, и она снова будет исполнять свой тройной лутц — тройной риттбергер во второй половине программы.

В этом отношении расклад внутри сборной России вряд ли изменится. За третье место будет вестись бескомпромиссная борьба — претенденток на него очень много. Это и Сотскова, и Цурская, и Константинова. И вряд ли свое последнее слово сказали Елена Радионова и Анна Погорилая, которым сейчас всего лишь по 19 лет.

Для них триумф Осмонд в Милане уж точно должен стать настоящим спасением — как минимум психологическим.

На подходе Алена Косторная, которой исполнится 15 лет 24 августа. Далеко не факт, что она дебютирует во взрослом катании, но на чемпионате России мы ее точно увидим.

Исполнившей два четверных прыжка в произвольной программе на недавнем чемпионате мира среди юниоров Александре Трусовой в июне этого года исполнится только 14 лет. Так что, мы ее ждем не раньше сезона-2019/20.

Будущее выглядит вполне светлым, но почивать на лаврах россиянкам никак нельзя.

Чемпионат в Милане обязан сыграть для России отрезвляющую и положительную роль.

Ведь Осмонд не успокоится. Канадская фигуристка — боец до мозга костей. До своего возвращения в элиту в предыдущем сезоне, она два года лечилась от травм. Многие уже поставили на ней крест, но Кейтлин все преодолела и стала чемпионкой мира.

Традиционно сильные японки, может быть, и сделали небольшой шажок назад, однако у них подрастает 16-летняя Марин Хонда, которую зрители уже могли видеть на некоторых этапах Гран-при. Японцы не форсируют ситуацию, а дают фигуристке развиваться поступательно. Хонда уже показала миру проблески величия, и в следующем сезоне вполне может составить конкуренцию россиянкам.

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