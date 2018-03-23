Фигурное катание. Загитова и Сотскова бьются за медали. LIVE

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КХЛ / плей-офф
19:30
СКАЛокомотив
3:1
закончен
19:30
ЦСКАЙокерит
1:2 (ОТ)
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Коламбус Блю ДжекетсФлорида Пантерз
4:0
закончен
02:00
Каролина ХаррикейнзАризона Койотс
6:5
закончен
02:00
Филадельфия ФлайерзНью-Йорк Рейнджерс
4:3
закончен
02:00
Нью-Йорк АйлендерсТампа-Бэй Лайтнинг
6:7
закончен
02:30
Детройт Ред УингзВашингтон Кэпиталз
0:1
закончен
02:30
Оттава СенаторзЭдмонтон Ойлерз
2:6
закончен
03:00
Нэшвилл ПредаторзТоронто Мэйпл Лифс
2:5
закончен
03:30
Чикаго БлэкхоуксВанкувер Кэнакс
2:5
закончен
04:00
Колорадо ЭвеланшЛос-Анджелес Кингз
1:7
закончен
05:00
Сан-Хосе ШарксВегас Голден Найтс
2:1 (ОТ)
закончен
Евролига
21:00
Црвена Звезда Фенербахче
63:80
закончен
22:05
Маккаби Т-А Панатинаикос
75:76
закончен
22:45
Олимпия Милан Валенсия
89:93
закончен
22:45
Реал Мадрид Жальгирис
88:81
закончен
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Шарлотт ХорнетсМемфис Гриззлиз
140:79
закончен
02:00
Орландо МэджикФиладельфия Сиксерс
98:118
закончен
03:00
Хьюстон РокетсДетройт Пистонс
100:96
закончен
03:00
Нью-Орлеан ПеликансЛос-Анджелес Лейкерс
128:125
закончен
03:30
Даллас МавериксЮта Джаз
112:119
закончен
05:00
Сакраменто КингзАтланта Хоукс
105:90
закончен
Фигурное катание / Чемпионат мира
12:00
Мужчины. Короткая программа
1
Натан Чен (США)
101,94
закончен
20:55
Спортивные пары. Произвольная программа
1
Савченко/Массо (Германия)
245,84
закончен
Биатлон / Кубок мира по биатлону, Тюмень
16:45
Мужской спринт
1
Мартен Фуркад (Франция)
25:49,0
2
Симон Дестье (Франция)
+33,2
3
Фредерик Линдстрем (Швеция)
+33,5
закончен
U21 ЧЕ / 2019
16:00
Македония U21Россия U21
3:4
закончен
Товарищеские матчи (сборные)
19:00
РоссияБразилия
0:3
закончен
22:00
Саудовская АравияУкраина
не начался
22:45
ГерманияИспания
не начался
22:45
НидерландыАнглия
не начался
22:45
АргентинаИталия
не начался
23:00
ФранцияКолумбия
не начался
03:30
ПеруХорватия
не начался
05:00
МексикаИсландия
не начался
КХЛ / плей-офф
17:00
Салават ЮлаевТрактор
1:0
закончен
19:00
Ак БарсМеталлург Мг
3:1
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Питтсбург ПингвинзНью-Джерси Дэвилз
не начался
02:00
Баффало СэйбрзМонреаль Канадиенс
не начался
03:00
Виннипег ДжетсАнахайм Дакс
не начался
03:00
Сент-Луис БлюзВанкувер Кэнакс
не начался
03:30
Даллас СтарзБостон Брюинз
не начался
Евролига
20:00
Химки ЦСКА
58:68
4 четверть
21:00
Бамберг Уникаха
online
22:00
Олимпиакос Анадолу Эфес
не начался
23:00
Барселона Баскония
не начался
Еврокубок
22:00
Бавария Дарушшафака
не начался
22:45
Реджо-Эмилия Локомотив-Кубань
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Индиана ПэйсерсЛос-Анджелес Клипперс
не начался
02:00
Вашингтон УизардсДенвер Наггетс
не начался
02:30
Кливленд КавальерсФиникс Санз
не начался
02:30
Нью-Йорк НиксМиннесота Тимбервулвз
не начался
02:30
Торонто РэпторсБруклин Нетс
не начался
03:00
Чикаго БуллзМилуоки Бакс
не начался
03:00
Оклахома-Сити ТандерМайами Хит
не начался
03:30
Сан-Антонио СпёрсЮта Джаз
не начался
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсБостон Селтикс
не начался
05:30
Голден Стэйт УорриорзАтланта Хоукс
не начался
Фигурное катание / Чемпионат мира по фигурному катанию. Женщины
20:20
Произвольная программа
online
Фигурное катание / Чемпионат мира по фигурному катанию. Танцевальные пары
13:00
Короткий танец
1
Пападакис/Сизерон (Франция)
83,73
2
Хуббелл/Донохью (США)
80,42
3
Уивер/Поже (Канада)
78,31
закончен
Биатлон / Кубок мира в Тюмени
16:45
Женщины. Спринт
1
Дарья Домрачева (Белоруссия)
21:42.8
2
Кайса Мякяряйнен (Финляндия)
+1.2
3
Тириль Экхофф (Норвегия)
+33.3
закончен
ФНЛ / Первый дивизион
10:00
Луч-ЭнергияСпартак-2
не начался
11:00
ТомьСибирь
не начался
11:00
Ротор-ВолгоградЕнисей
не начался
13:00
Крылья СоветовОренбург
не начался
14:00
ОлимпиецТамбов
не начался
15:00
ХимкиТюмень
не начался
15:00
ВолгарьДинамо СПб
не начался
15:00
Авангард КШинник
не начался
16:00
ФакелЗенит-2
не начался
17:00
КубаньБалтика
не начался
Товарищеские матчи (сборные)
20:00
ШвецияЧили
не начался
КХЛ / плей-офф
17:00
ЙокеритЦСКА
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
22:00
Колорадо ЭвеланшВегас Голден Найтс
не начался
23:00
Сан-Хосе ШарксКалгари Флэймз
не начался
02:00
Коламбус Блю ДжекетсСент-Луис Блюз
не начался
02:00
Нью-Йорк РейнджерсБаффало Сэйбрз
не начался
02:00
Нью-Йорк АйлендерсЧикаго Блэкхоукс
не начался
02:00
Нью-Джерси ДэвилзТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
02:00
Флорида ПантерзАризона Койотс
не начался
02:00
Оттава СенаторзКаролина Харрикейнз
не начался
02:00
Монреаль КанадиенсВашингтон Кэпиталз
не начался
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсДетройт Ред Уингз
не начался
03:00
Миннесота УайлдНэшвилл Предаторз
не начался
05:00
Эдмонтон ОйлерзЛос-Анджелес Кингз
не начался
НБА / регулярный чемпионат
01:00
Филадельфия СиксерсМиннесота Тимбервулвз
не начался
02:00
Детройт ПистонсЧикаго Буллз
не начался
02:00
Орландо МэджикФиникс Санз
не начался
03:00
Хьюстон РокетсНью-Орлеан Пеликанс
не начался
03:00
Мемфис ГриззлизЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
03:30
Даллас МавериксШарлотт Хорнетс
не начался

Фигурное катание. Загитова и Сотскова бьются за медали. LIVE

Онлайн-трансляция произвольной программы у женщин на чемпионате мира

Алина Загитова бьется за золото, а Мария Сотскова сражается за бронзу на чемпионате мира по фигурному катанию в Милане в произвольной программе. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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21:26

Уже вторая разминка на льду — в ее составе, напомним, есть и россиянка Станислава Константинова.

21:23

Не лучшим образом откаталась словенка — завалила она ряд элементов, так что на высокие оценки точно рассчитывать не могла. Впрочем, итоговыми баллами она в целом осталась довольна. Составили они 92,08 и 144,51 очка соответственно.

21:17

Закрывать первую программу будет словенка Даша Грм — должна была она выступать шестой, однако из-за снятия кореянки Дабин Чхои теперь чуть раньше на лед вышла.

21:15

Попросту завалила вторую часть программы спортсменка — после удачного старта в какой-то момент вообще все перестало у нее получаться, что в итоге привело к не самому впечатляющему результату. Судьи оценили ее прокат в 86,44 балла — в сумме у венгерки 136,87 балла. По лицу фигуристки можно понять, что она сама думает об этих оценках.

21:09

Наступил черед венгерки Иветт Тот выступать со своей произвольной программой.

21:07

Показала достаточно средний прокат австралийка, получив за него средние баллы — 97,51 и 154,41 в сумме. Все логично.

21:00

Продолжает первую разминку австралийка Кэйлани Крэйн.

20:59

И это личный рекорд! 98,04 балла за прокат — 149,17 балла в сумме! Даже немного удивлена такому исходу сама спортсменка.

20:57

Любопытно, что и представительница Италии в дебюте своего выступления упала — однако и тут трибуны столь сильно поддержали спортсменку после падения, что остаток танца провела она на таком кураже, что за Леккарди было действительно приятно наблюдать. Посмотрим, что скажут арбитры.

20:53

Следующей на лед выходит итальянка Элизабетта Леккарди — максимально горячо ее встречают трибуны.

20:52

91,8 балла ставят представительнице Швейцарии судьи. Очень расстроена она. В сумме у Паганини теперь 149,66 балла.

20:48

Очень плохо начала свое выступление швейцарка — лишь успел начаться прокат, как на ее счету уже значились два падения. Однако благодаря поддержавшей ее публике Алексия сумела ближе к концу выступления собраться и все оставшиеся элементы более-менее достойно исполнить. Впрочем, все равно очень грустна она сейчас.

20:43

Наконец-то начинаются прокаты. Первой сегодня будет выступать швейцарка Алексия Паганини, ставшая 19-й в короткой программе.

20:40

Продолжается подготовка первой разминки — чуть задерживается старт соревнований, но уже совсем скоро должно все начаться.

20:33

А пока что под достаточно пафосную музыку зрителям представляют арбитров сегодняшних состязаний. Надеемся, что будет крайне справедливыми они.

20:30

Уже готовится к выходу на лед первая разминка — в нее, как и во все другие, входят шесть спортсменок.

20:25

Сама Медведева, к слову, в Милане не выступает — в данный момент Евгения восстанавливается после травмы.

20:20

На минувших Олимпийских играх в Пхенчхане, напомним, Загитова стала первой, обойдя среди прочих звезду женского катания последних лет — Евгению Медведеву. Костнер же в Южной Корее оказалась лишь пятой.

20:15

Лидирует же пока что итальянка Каролина Костнер, опережающая Загитову на 0,76 балла.

20:10

В сегодняшнем состязании выступят три россиянки — Станислава Константинова (11), Мария Сотскова (20) и Алина Загитова (23). По итогам произвольной программы они идут соответственно на 16-й, пятой и второй строчке.

20:05

Отметим, что сами прокаты начнутся в 20:30 по московскому времени.

20:00

Добрый вечер, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас в текстовой онлайн-трансляции женской произвольной программы, которая пройдет в рамках чемпионата мира по фигурному катанию в Милане.