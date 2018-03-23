Фигурное катание. Загитова и Сотскова бьются за медали. LIVE

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Уже вторая разминка на льду — в ее составе, напомним, есть и россиянка Станислава Константинова.
Не лучшим образом откаталась словенка — завалила она ряд элементов, так что на высокие оценки точно рассчитывать не могла. Впрочем, итоговыми баллами она в целом осталась довольна. Составили они 92,08 и 144,51 очка соответственно.
Закрывать первую программу будет словенка Даша Грм — должна была она выступать шестой, однако из-за снятия кореянки Дабин Чхои теперь чуть раньше на лед вышла.
Попросту завалила вторую часть программы спортсменка — после удачного старта в какой-то момент вообще все перестало у нее получаться, что в итоге привело к не самому впечатляющему результату. Судьи оценили ее прокат в 86,44 балла — в сумме у венгерки 136,87 балла. По лицу фигуристки можно понять, что она сама думает об этих оценках.
Наступил черед венгерки Иветт Тот выступать со своей произвольной программой.
Показала достаточно средний прокат австралийка, получив за него средние баллы — 97,51 и 154,41 в сумме. Все логично.
Продолжает первую разминку австралийка Кэйлани Крэйн.
И это личный рекорд! 98,04 балла за прокат — 149,17 балла в сумме! Даже немного удивлена такому исходу сама спортсменка.
Любопытно, что и представительница Италии в дебюте своего выступления упала — однако и тут трибуны столь сильно поддержали спортсменку после падения, что остаток танца провела она на таком кураже, что за Леккарди было действительно приятно наблюдать. Посмотрим, что скажут арбитры.
Следующей на лед выходит итальянка Элизабетта Леккарди — максимально горячо ее встречают трибуны.
91,8 балла ставят представительнице Швейцарии судьи. Очень расстроена она. В сумме у Паганини теперь 149,66 балла.
Очень плохо начала свое выступление швейцарка — лишь успел начаться прокат, как на ее счету уже значились два падения. Однако благодаря поддержавшей ее публике Алексия сумела ближе к концу выступления собраться и все оставшиеся элементы более-менее достойно исполнить. Впрочем, все равно очень грустна она сейчас.
Наконец-то начинаются прокаты. Первой сегодня будет выступать швейцарка Алексия Паганини, ставшая 19-й в короткой программе.
Продолжается подготовка первой разминки — чуть задерживается старт соревнований, но уже совсем скоро должно все начаться.
А пока что под достаточно пафосную музыку зрителям представляют арбитров сегодняшних состязаний. Надеемся, что будет крайне справедливыми они.
Уже готовится к выходу на лед первая разминка — в нее, как и во все другие, входят шесть спортсменок.
Сама Медведева, к слову, в Милане не выступает — в данный момент Евгения восстанавливается после травмы.
На минувших Олимпийских играх в Пхенчхане, напомним, Загитова стала первой, обойдя среди прочих звезду женского катания последних лет — Евгению Медведеву. Костнер же в Южной Корее оказалась лишь пятой.
Лидирует же пока что итальянка Каролина Костнер, опережающая Загитову на 0,76 балла.
В сегодняшнем состязании выступят три россиянки — Станислава Константинова (11), Мария Сотскова (20) и Алина Загитова (23). По итогам произвольной программы они идут соответственно на 16-й, пятой и второй строчке.
Отметим, что сами прокаты начнутся в 20:30 по московскому времени.
Добрый вечер, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас в текстовой онлайн-трансляции женской произвольной программы, которая пройдет в рамках чемпионата мира по фигурному катанию в Милане.