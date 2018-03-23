Фигурное катание. Загитова и Сотскова бьются за медали. LIVE

Попросту завалила вторую часть программы спортсменка — после удачного старта в какой-то момент вообще все перестало у нее получаться, что в итоге привело к не самому впечатляющему результату. Судьи оценили ее прокат в 86,44 балла — в сумме у венгерки 136,87 балла. По лицу фигуристки можно понять, что она сама думает об этих оценках.