«Не справилась с нервами»: все причины провала Загитовой

Когда звезда Алины Загитовой стремительно взошла на небосклоне мирового фигурного катания, она даже затмила собой сиявшую два с половиной года нестерпимым для конкурентом светом Евгению Медведеву.

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Стрессовый перелом ноги прежнего лидера женского катания скомкал Медведевой подготовку к Олимпийским играм, но и на чемпионате Европы, и в самом Пхенчхане она уступала Загитовой не из-за проблем с ногой.

Сложнейшая программа, прыжки во второй части произвольного проката, идеальное исполнение элементов. Даже не самые высокие баллы за компоненты не мешали Алине выигрывать у партнерши по группе Этери Тутберидзе, а остальных конкурентов просто громить с солидным запасом.

Показалось, что в женском фигурном катании пришло время новой гегемонии — время 15-летней Алины Загитовой. Как минимум до того момента, как дорастут (физически) до возможности выступать на взрослом уровне исполняющие четверные прыжки Александра Трусова и Алена Косторная.

Когда стало известно, что Медведева отказывается от участия в чемпионате мира из-за последствий того самого стрессового перелома голеностопа, грядущая победа Загитовой казалась вопросом решенным.

В короткой программе она стала только второй, после блестяще откатавшей и взявшей как раз компонентами итальянки Каролины Костнер, для которой этот турнир, возможно, планировался лебединой песней.

В итоговой победе россиянки по сумме сомнений все равно не было — слишком сложна ее программа, слишком безупречно она ее выполняла на всех турнирах ранее.

Но в Милане у Алины не получилось. Загитова, выступавшая предпоследней, перед Костнер, трижды упала во время произвольного проката, проиграла в нем всем лидерам (и не только) и осталась только пятой по сумме баллов.

У Костнер, завершавшей турнир, прокат тоже не получился, и итальянка осталась вообще без медалей, откатившись на итоговое четвертое место позади выигравшей канадки Кейтлин Осмонд и расположившихся на второй и третьей строчках японок Вакабы Хигути и Сатоко Мияхары.

«Хотим извиниться перед всеми болельщиками, которые поддерживали Алину и наш тренерский состав.

Все-таки не будем забывать, что ей 15 лет и это ее дебютный чемпионат мира. К сожалению, в произвольной программе она не справилась с нервами. До конца не понимаем, почему так получилось,

— рассказал после чемпионата мира официальному сайту Международной федерации фигурного катания хореограф Загитовой Даниил Глейхенгауз. — Проанализируем и будем работать. Станет сильней. Какой-никакой, а опыт».

Высказала свое мнение о случившемся и заслуженный тренер России, а ныне комментатор Первого канала Татьяна Тарасова.

«С момента Олимпийских игр она выросла на три сантиметра. Она этого не понимает, но никакого пубертата нет – просто нужно поменьше есть. Когда ты вырастаешь, мышцы чуть-чуть не успевают за ростом и теряется координация.

Она потрясающе провела разминку – и это говорит о том, что она была готова. Но Загитова не привыкла падать – не привыкла, что ей что-то неудобно, — цитирует Тарасову Sports.ru.

— У нас в сборной говорят: Алинку разбуди ночью, привези в другой город, она наденет коньки и будет прыгать-прыгать-прыгать и всех перепрыгает. Это поражение нужно пережить. Такие падения случаются у великих чемпионов».

«Проблема, прежде всего, в том, что после Олимпийских игр у Алины сильно сбился режим тренировок, — поделился своим видением происходящего олимпийский чемпион и эксперт по фигурному катанию Олег Васильев.

— Когда человек, что называется, «поставлен на рельсы», то он поедет нормально, несмотря на стресс. А вот когда работа сбита с того наезженного ежедневного графика, который был на протяжении многих месяцев, когда спортсмен ежедневно прыгал по сто, двести прыжков, достаточно пропустить тренировки несколько раз, чтобы выйти из этого стандарта.

Алина, знаю, говорит, что выросла за последние месяцы на три сантиметра, но, на мой взгляд, повлияло не это.

Было ведь видно уже в короткой программе, что с Загитовой происходит что-то не то. На тренировках она делала все, а на старте не смогла, не хватило запаса прочности, опыта, инерции.

Когда за тобой стоит огромная непрерывная работа, это создает инерцию, которая как бы толкает тебя вперед, когда ты выходишь соревноваться. Победа Загитовой на Олимпийских играх – это как раз результат той тяжелой зверской работы, которую она проделала.

А потом наступила пауза, и работы стало меньше. В этом случае приходится больше концентрироваться. Видимо, Алина этого не умеет, а, может быть, уже и не научится.

Это очень сложная вещь – собираться на максимальный результат, когда нет десятикратного запаса».

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