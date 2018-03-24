Исправиться за Пхенчхан: Коляда сразится за медаль

Мужчины; произвольная программа; 12.00 мск

Завершающийся в субботу в Милане чемпионат мира по фигурному катанию пока что приносит российским поклонникам больше разочарования, чем радости — если в состязании спортивных пар для отечественных спортсменов еще все закончилось более-менее позитивно (серебро Евгении Тарасовой и Владимира Морозова; четвертое место Натальи Забияко и Александра Энберта), то вот турнир одиночниц внезапно обернулся самой настоящей трагедией.

При этом после короткой программы все шло отлично — на многообещающем пятом месте располагалась Мария Сотскова, тогда как Алина Загитова и вовсе была второй, чисто символически отставая от хозяйки соревнований Каролины Костнер.

Реклама

Первый тревожный звоночек прозвенел уже на выступлении еще одной россиянки — Станиславы Константиновой. Сменщица травмированной Евгении Медведевой хоть изначально ни на что не претендовала, однако даже при таких вводных полностью провалила произвольный танец, финишировав в итоге лишь на 19-й позиции.

Сотскова, естественно, выступила куда лучше, однако и она желаемого не достигла — обиднейшая ошибка во второй части программы отбросила девушку на восьмую итоговую позицию.

Однако все эти разочарования, пожалуй, для российских болельщиков были все же неудачами локальными — безусловно, обидными и болезненными, но все же не трагичными.

Ведь основные надежды связывались с Загитовой, фантастической олимпийской чемпионкой Пхенчхана, в ходе февраля влюбившей в себя всю страну — благо, что и короткая программа добавила уверенности в итоговом триумфе юной звезды.

В реальности же что-то пошло совсем не так — видимо, переволновавшись, Алина завалила один из элементов, после чего впала в паническое состояние и упала еще несколько раз.

Итогом всего этого стало лишь пятое место и душераздирающие слезы спортсменки, кадры с которыми мгновенно облетели весь мир.

Как позднее объяснил тренер Загитовой Даниил Глейхенгауз, причиной неудачи подопечной действительно стали нервы.

И теперь все взоры отечественных поклонников фигурного катания обращены на мужской турнир — здесь по итогам короткого выступления в тройке также числится представитель страны.

По иронии судьбы это Михаил Коляда — пожалуй, самый ненавидимый фигурист Олимпиады-2018.

На Играх в Пхенчхане 23-летний спортсмен, напомним, открывал командный турнир — и уже в первом же своем прокате фактически лишил сборную России шансов на золото в виде программы, став только восьмым.

И все бы ничего, однако провал Коляды в споре сборных (России в итоге досталось серебро) не просто отобрал титул олимпийского чемпиона у самого Михаила и некоторых его партнеров, но и разрушил мечты фанатов прим женского катания — Медведевой и Загитовой, согласно которым еще до старта личного турнира в активе каждой из россиянок должно было быть по золотой награде.

Получив мощнейшую порцию критики за командный турнир, Коляда в итоге провалился и в личном — из-за обидных ошибок, безусловно, талантливый фигурист финишировал только в топ-8.

При этом на чемпионате мира, видимо, перестав чувствовать на своих плечах величайший груз ответственности, Михаил «выстрелил» — отказавшись также от чрезмерно рискового лутца в четыре оборота в короткой программе, россиянин в Милане набрал за прокат гроссмейстерские 100,8 балла, уступив лишь американцу Натану Чену.

И то лишь за счет более высокой базовой стоимости программы у североамериканца.

Очевидно, что в преддверии заключительной части соревнований главным врагом Коляды остаются нервы — в случае победы над оными россиянин с большой долей вероятности финиширует на столь необходимом для себя под конец тяжелого сезона пьедестале.

Любопытно, что Михаил, по мнению букмекеров, в Милане останется с бронзой — золото прогнозисты отдают все тому же Чену, к слову, еще одному неудачнику Пхенчхана (пятое место в личном турнире), тогда как серебро, ожидается, должно уйти к китайцу Боян Цзиню, пока что располагающемуся на четвертой строчке.

Стоит отметить, что выступит в воскресенье и еще один российский одиночник — Дмитрий Алиев, однако у него шансов на медалей нет от слова «совсем». Всему виной фатальная потеря четверного тулупа, отбросившая вице-чемпиона Европы в короткой программе аж во второй десяток.

Танцевальные пар; произвольный танец; 17.20 мск

Завершится чемпионат мира в Милан произвольным танцем у танцевальных пар — в этом виде программы, забегая вперед, у россиян есть лишь математические возможности оказаться на пьедестале.

В прошедшем накануне коротком танце два российских дуэта расположились на соседних строчках — и

если для пары Тиффани Загорски/Джонатан Гуррейро восьмую позицию с личным рекордом можно назвать очевидным успехом, то вот лишь топ-7 для Ивана Букина и Александры Степановой, в целом откатавших крайне достойно (лишь один элемент вызвал сомнение у судей), едва ли оказалось большой радостью.

Впрочем, все это ни разу не повод относиться к произвольной программе спустя рукава — в будущем дуэты вполне могут дорасти до уровни медалистов престижных соревнований, а значит, прямо сейчас самое время набивать «шишки» и проходить локальные «медные трубы», пусть и оставаясь без наград.

А вот кто по итогам субботу точно без медалей не останется — так это французская пара Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон, которая выиграла короткий танец с мировым рекордом.

Возможно, кто-то и смог бы сместить их с первой строчки планетарного первенства даже при таких вводных, однако соперников на этом чемпионате мира у французов попросту нет

— их главные оппоненты из Северной Америки Тесса Вирту/Скотт Мойр и Майя Шибутани/Алекс Шибутани турнир пропускают, тогда как другие невероятный переворот банально не потянут.

Другие новости, материалы и статистику можно посмотреть на странице фигурного катания, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».