Смена для Загитовой: тотальное превосходство России

Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров продолжился в пятницу короткой программой у одиночниц и произвольным танцем. Состязания проходят на льду арены «Армеец» в Софии, причем болгарская столица принимает турнир уже в пятый раз.

Реклама

Главными фаворитками у девушек являлись россиянки Александра Трусова и Алена Косторная.

Им предстояло постараться сохранить в нашей стране титул, завоеванный год назад Алиной Загитовой, которая две недели назад выиграла золото Олимпиады-2018.

Надо заметить, что в юниорах дела у России не хуже, а может и лучше, чем на взрослом уровне. Если в Пхенчхане у женщин шла борьба между Загитовой и Евгенией Медведевой, то в Софии короткая программа превратилась в междусобойчик 13-летней Трусовой и 14-летней Косторной.

К слову, обе занимаются в школе «Самбо 70» у Этери Тутберидзе, которая с успехом тренирует Загитову и Медведеву. И хореограф в группе тот же – Даниил Глейхенгауз, получивший известность благодаря успешной работе с двумя старшими девушками.

Конкуренция у Трусовой и Косторной получилась как под копирку с Игр-2018, где Загитову и Медведеву в короткой программе разделил всего один балл.

Причем у потенциальных преемниц разница вышла еще более скромной: 72,03 и 71,63 соответственно.

В текущем сезоне Трусова прославилась на всю планету исполнением четверного сальхова, но на ответственном старте продемонстрировала более простой, зато надежный прокат.

«Я довольна своим выступлением, но мне еще нужно расти над собой, улучшать элементы и работать над прыжками, над техникой, — скромно призналась лидер турнира, слова которой приводит официальный сайт Международного союза конькобежцев. – У меня еще кое-что припасено из элементов, готовлюсь чисто исполнить их».

Трусова родилась в Рязани, но сейчас проживает в столице. До прихода к Тутберидзе она работала с Ольгой Швецовой.

«Танго» Косторной тоже выдалось весьма впечатляющим. Москвичка (прежние тренеры – Елена Жгун, Марина Черкасова) порадовала судей сложными комбинациями, а в экспресс-комментарии говорила примерно то же, что и подруга-конкурентка.

«В целом я удовлетворена своей программой, но всегда есть, что улучшать, — заметила Косторная. – В произвольной программе я хочу откатать чисто и также хочу, чтобы судьи и зрители насладились этим».

Третья россиянка (а наша страна во всех видах имеет максимальную квоту) Станислава Константинова выступила менее удачно, оставшись лишь шестой с 62,63 балла.

Эта фигуристка из Санкт-Петербурга заметно старше, ей уже 17 лет, а за спиной – ЮЧМ-2017 и шестая позиция в протоколе.

Третье и четвертое места заняли японки Мако Ямасита (66,79) и Рика Кихира (63,74), которых перед чемпионатом называли главными соперницами наших.

Впрочем, приличный задел дает основания надеяться, что дело Загитовой в надежных руках и титул не уплывет на далекие острова.

Танцевальному дуэту Анастасия Скопцова / Кирилл Алешин было необходимо удержать преимущество, добытое в короткой программе – 66,44 и четыре балла превосходства над канадцами Марджори Ладжои / Захари Лага. Напряженное соперничество шло и за бронзу. Третью строчки занимали наши Арина Ушакова / Максим Некрасов (61,29), четвертую – София Шевченко / Игорь Еременко (60,95).

Скопцова и Алешин откатали произвольный танец строго, минимизировав риски – и добились своего: 88,71 и 155,15 в сумме. В пику им, Ушакова и Некрасов пытались показать себя ярко, бесшабашно, даже озорно.

Зажигательный танец этого дуэта, впрочем, не обошелся без шероховатостей. Однако заработанных баллов (85,59, четвертый результат дня) хватило для того, чтобы остаться на пьедестале (146,88).

Серебро досталось американцам Кристина Каррейра / Энтони Пономаренко (147,68). А вот Ладжои / Лага наошибались и откатились на четвертое место (146,22). Шевченко и Еременко — пятые (145,85).

Другие новости, материалы и статистику можно посмотреть на странице фигурного катания, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».