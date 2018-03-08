Cмена Тутберидзе: четверные прыжки и открытия будущего

Чемпионат мира среди юниоров – главный старт для спортсменов своего возраста, знаменующий окончание сезона. Впервые он был проведен во французском городе Межев в 1976 году. Согласно правилам, установленным Международным союзом конькобежцев (ИСУ), юниорами считаются юноши и девушки в возрасте от 13 до 19 лет, кроме парней, выступающих в танцах на льду и парных соревнованиях, чей крайний возраст – 21 год.

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Самой интересной дисциплиной обещает стать женское одиночное катание, которое из года в год удивляет своими методами усложнения.

Лидерами здесь уже прочно стали российские фигуристки, которые, начиная с 2009 года, не сдавали высоких позиций. Свои короткие программы они исполнят уже в эту пятницу, 9 марта.

Обратимся к прошлым сезонам. В 2017 году победительницей главного первенства среди юниоров стала Олимпийская чемпионка – 2018 Алина Загитова. В 2015 году золотой медалисткой юниорского чемпионата стала Евгения Медведева, которая также является единственной в истории спортсменкой, ставшей чемпионкой мира сразу через год после победы на юниорском уровне.

Два года подряд (2013,2014) на вершине пьедестала оказывалась Елена Радионова, первая и единственная двукратная чемпионка мира среди юниоров.

В 2012 году лидировала Юлия Липницкая, а в 2011 Аделина Сотникова, обе впоследствии стали Олимпийскими чемпионками Сочи – 2014.

Чего нам ждать от грядущего чемпионата? Конечно же, первое на что стоит обратить внимание, это на участие в нем двух спортсменок из команды Этери Тутберидзе, которая воспитала Олимпийских чемпионок Юлию Липницкую и Алину Загитову, а также двукратного серебряного призера Олимпийских игр — 2018 Евгению Медведеву.

На этот раз под ее руководством выступят четырнадцатилетняя Алена Косторная и тринадцатилетняя Александра Трусова.

В этом сезоне Косторная стала бронзовым призером взрослого чемпионата России, выше нее расположились только олимпийская чемпионка Алина Загитова и серебряный призер финала Гран-при Мария Сотскова.

В преддверии соревнований «Газете.Ru» удалось поговорить с фигуристкой и задать ей несколько вопросов.

«Настрой перед этим чемпионатом у меня такой же, как и перед любыми другими стартами. Цель одна – чисто откатать свои программы», — сказала Косторная.

На вопрос об Олимпиаде и именитых одногруппницах Евгении Медведевой и Алине Загитовой Алена ответила:

«Олимпиада – заветная цель для каждого спортсмена, и я не исключение. Конечно, когда видишь Женю и Алину, когда видишь, что кто-то делает больше и лучше, чем ты, естественно хочется сделать так же, или даже лучше».

Вторая юная звездочка Тутберидзе – Александра Трусова. Это имя стоит запомнить, так как перед нами спортсменка, выполняющая «мужские» четверные прыжки в своих юниорских программах.

Впервые фигуристка начала исполнять четверные прыжки в начале текущего сезона, чем сразу же вызвала всеобщий интерес. В финале Кубка России Трусова исполнила два четверных прыжка в произвольной программе. Четверной сальхов спортсменка впервые исполнила чисто на официальных соревнованиях, а вот четверной тулуп приземлить не удалось. Это, правда, уже не имело особого значения, ведь сама заявка была очень смелой и «взорвала» мир фигурного катания.

В планах у фигуристки изучить еще один прыжок ультра-си – тройной аксель. В нынешнем сезоне спортсменка выиграла два главных юниорских старта: финал Гран-при и первенство России.

Вместе с Трусовой сложнейшие прыжки в четыре оборота осваивала Анна Щербакова, юниорка, также тренирующаяся под руководством Тутберидзе. К сожалению, травма не дала спортсменке выступить на главных стартах и отобраться на чемпионат.

Еще один спортсмен, представляющий команду Тутберидзе, Алексей Ерохов – чемпион первенства России среди юниоров. Вместе с ним на юниорский чемпионат мира отобрались Артур Даниелян и Роман Савосин, занявшие второе и третье место на первенстве России.

В предыдущем сезоне российский фигурист Дмитрий Алиев, серебряный призер чемпионата Европы-2018, занял второе место, а бронзовую медаль взял вице-чемпион России — 2017 Александр Самарин.

Победителей среди юношей у россиян не было с 2004 года, когда золотым медалистом стал чемпион России – 2007 Андрей Грязев.

Первый соревновательный день открыли выступления танцевальных и спортивных пар.

Большие надежды в сборной России возлагаются на победителей юниорского финала Гран-при в танцах на льду нынешнего сезона Анастасию Скопцову и Кирилла Алешина, которые после короткой программы занимают промежуточное первое место с суммой баллов – 66,44.

Арина Ушакова/Максим Некрасов располагаются на третьей строчке (61,29), уступая канадской паре Марджори Лахойе/Закари Лага всего один балл. Софья Шевченко/Игорь Еременко занимают четвертое место(60,95). Свои произвольные программы спортсмены исполнят в пятницу, 9 марта.

В соревнованиях спортивных пар первое и второе место после короткой программы занимают россияне Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (63,12) и Полина Костюкович/Дмитрий Ялин (61,77).

Анастасия Мишина и Александр Галлямов (56,95) пока находятся на четвертой строчке. Итоговые результаты в парных соревнованиях, а также результаты короткой программы юношей станут известны 8 марта.

В сезоне 2016 – 2017 на пьедестале юниорского мира среди спортивных пар и танцоров на льду оказалось лишь по одной российской паре Алла Лобода и Павел Дрозд, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, которые завоевали серебряные медали.

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